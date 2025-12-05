Itt a törvényjavaslat, így segítené meg a kormány a fővárost, máris megszólalt Karácsony Gergely

A 10 oldalas, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott törvényjavaslat kimondja:
a törvény a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzat számára nyújtható segélyhitel szabályait tartalmazza.
E törvény szerinti fizetési nehézséggel küzdő önkormányzatnak minősül
- a) a fővárosi önkormányzat, vagy
- b) az a gazdasági társaság, amely legalább 50%-os mértékben a fővárosi önkormányzat tulajdonában áll (a továbbiakban: gazdasági társaság)
A fizetési nehézséggel küzdő önkormányzat a bérek kifizetése érdekében hitelt, kölcsönt, illetve hitelkeret rendelkezésre tartását igényelheti az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól.
A hitelre vonatkozó szerződés megkötésének feltétele, hogy az érintett a fizetési nehézség tényét megállapítsa és a szerződés megkötését az MFB Zrt.-nél kezdeményezze.
A hitelszerződés megkötését a fővárosi önkormányzat tekintetében a főpolgármester is kezdeményezheti.
Gulyás Gergely a Facebook-oldalán közölte, hogy a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését.
Mint emlékezetes, a kormány és a főváros vezetése között alapvető nézeteltérés van abban, hogy miként jutott idáig Budapest pénzügyi helyzete és ki a felelős ebben az ügyben. Karácsony Gergely azzal érvel, hogy a kormány lépései juttatták ide a város költségvetését (megemelt szolidaritási hozzájárulás, elmaradt és visszatartott állami kifizetések, nettó befizetői pozíció). Kiss Ambrus korábbi főpolgármester-helyettes a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy beleesnek a szakadékba, amelyet a kormány ásott.
Mit mond Karácsony Gergely?
A főpolgármester a javaslat benyújtása után közölte: ez újabb bizonyíték arra, hogy a kormánynak egy szavát sem lehet elhinni.
Kiemelte: "miután törvénytelenül elvették a Főváros pénzét, majd nem fizették ki a Fővárosnak jogszabályban rögzített jussát, arról kezdtek el hadoválni, hogy majd ehelyett inkább kifizetik a fővárosi dolgozók bérét".
Ezt kormányhatározatba is foglalták, sőt névre szóló levélben erről az összes fővárosi intézményvezetőt tájékoztatták - idézi fel Karácsony Gergely.
Most úgy tűnik, ez is egy ordas nagy hazugság volt, mert most valami új törvényről írnak Facebook-posztot, ami szerint valamiféle hitelt adnak csak a fővárosnak.
Ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglévő jogszabályokat! És adják vissza a budapestiektől törvénytelenül elvett pénzt! Most!
- szögezte le.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
