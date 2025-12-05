Itt a törvényjavaslat, így segítené meg a kormány a fővárost, máris megszólalt Karácsony Gergely

A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról címet viseli az a törvényjavaslat, ami péntek délután került a parlament elé. Várhatóan sürgősségi eljárásban szavazhatnak róla a képviselők, december 17-én. Karácsony Gergely főpolgármester azonnal reagált.

A 10 oldalas, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott törvényjavaslat kimondja:

a törvény a fizetési nehézséggel küzdő fővárosi önkormányzat számára nyújtható segélyhitel szabályait tartalmazza.

E törvény szerinti fizetési nehézséggel küzdő önkormányzatnak minősül

a) a fővárosi önkormányzat, vagy

b) az a gazdasági társaság, amely legalább 50%-os mértékben a fővárosi önkormányzat tulajdonában áll (a továbbiakban: gazdasági társaság)

A fizetési nehézséggel küzdő önkormányzat a bérek kifizetése érdekében hitelt, kölcsönt, illetve hitelkeret rendelkezésre tartását igényelheti az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságtól.

A hitelre vonatkozó szerződés megkötésének feltétele, hogy az érintett a fizetési nehézség tényét megállapítsa és a szerződés megkötését az MFB Zrt.-nél kezdeményezze.

A hitelszerződés megkötését a fővárosi önkormányzat tekintetében a főpolgármester is kezdeményezheti.

Gulyás Gergely a Facebook-oldalán közölte, hogy a javaslat semmilyen fővárosi feladatot nem ruház át, semmilyen hatáskört nem von el, de biztosítja a budapesti közszolgáltatások – köztük a tömegközlekedés – zavartalan működését.

Mint emlékezetes, a kormány és a főváros vezetése között alapvető nézeteltérés van abban, hogy miként jutott idáig Budapest pénzügyi helyzete és ki a felelős ebben az ügyben. Karácsony Gergely azzal érvel, hogy a kormány lépései juttatták ide a város költségvetését (megemelt szolidaritási hozzájárulás, elmaradt és visszatartott állami kifizetések, nettó befizetői pozíció). Kiss Ambrus korábbi főpolgármester-helyettes a 24.hu-nak adott interjújában arról beszélt, hogy beleesnek a szakadékba, amelyet a kormány ásott.

Mit mond Karácsony Gergely?

A főpolgármester a javaslat benyújtása után közölte: ez újabb bizonyíték arra, hogy a kormánynak egy szavát sem lehet elhinni.

Kiemelte: "miután törvénytelenül elvették a Főváros pénzét, majd nem fizették ki a Fővárosnak jogszabályban rögzített jussát, arról kezdtek el hadoválni, hogy majd ehelyett inkább kifizetik a fővárosi dolgozók bérét".

Ezt kormányhatározatba is foglalták, sőt névre szóló levélben erről az összes fővárosi intézményvezetőt tájékoztatták - idézi fel Karácsony Gergely.

Most úgy tűnik, ez is egy ordas nagy hazugság volt, mert most valami új törvényről írnak Facebook-posztot, ami szerint valamiféle hitelt adnak csak a fővárosnak.

Ne új törvényt hozzanak, hanem tartsák be a meglévő jogszabályokat! És adják vissza a budapestiektől törvénytelenül elvett pénzt! Most!

- szögezte le.

Karácsony Gergely fõpolgármester a Budapesti Büszkeség Menet 2 elnevezésû demonstráción 2025. december 1-jén. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert