Káosz az edinburghi reptéren, egy Budapestre tartó gép is érintett

Súlyos informatikai hiba bénította meg pénteken az edinburghi repülőtér forgalmát,

ezért a légikikötő átmenetileg teljesen leállt.

A fennakadás következtében több órán keresztül sem érkező, sem induló járatok nem közlekedhettek a skót főváros nemzetközi repülőteréről.

A reptér hivatalos tájékoztatása szerint a légiforgalmi irányítási rendszert érintő technikai meghibásodás miatt fel kellett függeszteni a teljes légi forgalmat.

Légiforgalmi irányító szolgáltatónk informatikai problémája miatt jelenleg egyetlen járat sem indul az edinburghi repülőtérről. Munkatársaink a hiba elhárításán dolgoznak, és azon vannak, hogy azt a lehető leghamarabb megoldják

– áll a repülőtér közleményében.

Az üzemzavar magyar utasokat is érintett: a Tudásmorzsák a repülésről közösségi oldal információi szerint a Ryanair Budapestre tartó járata sem tudott felszállni az edinburghi repülőtérről.

Az Eurocontrol légiforgalmi szervezet tájékoztatása szerint a skóciai légikikötő magyar idő szerint délelőtt 10 órától délután 15 óráig teljes zárlatot rendelt el. Ebben az időszakban sem induló, sem érkező gépeket nem kezeltek. A fennakadás miatt számos járatot törölni kellett, míg más repülőgépeket alternatív repülőterekre irányítottak át. A műszaki hiba pontos okáról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.

