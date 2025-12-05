  • Megjelenítés
FONTOS Kiszivárgott: Amerika ultimátumot adna Európának az önvédelemben – Nagyon szoros a határidő
Káosz az edinburghi reptéren, egy Budapestre tartó gép is érintett
Káosz az edinburghi reptéren, egy Budapestre tartó gép is érintett

Informatikai üzemzavar miatt pénteken órákra teljesen leállt az edinburghi repülőtér működése, a skót főváros légikikötője sem induló, sem érkező járatot nem tudott fogadni - írta a 24.hu.

Súlyos informatikai hiba bénította meg pénteken az edinburghi repülőtér forgalmát,

ezért a légikikötő átmenetileg teljesen leállt.

A fennakadás következtében több órán keresztül sem érkező, sem induló járatok nem közlekedhettek a skót főváros nemzetközi repülőteréről.

A reptér hivatalos tájékoztatása szerint a légiforgalmi irányítási rendszert érintő technikai meghibásodás miatt fel kellett függeszteni a teljes légi forgalmat.

Légiforgalmi irányító szolgáltatónk informatikai problémája miatt jelenleg egyetlen járat sem indul az edinburghi repülőtérről. Munkatársaink a hiba elhárításán dolgoznak, és azon vannak, hogy azt a lehető leghamarabb megoldják

– áll a repülőtér közleményében.

Az üzemzavar magyar utasokat is érintett: a Tudásmorzsák a repülésről közösségi oldal információi szerint a Ryanair Budapestre tartó járata sem tudott felszállni az edinburghi repülőtérről.

Az Eurocontrol légiforgalmi szervezet tájékoztatása szerint a skóciai légikikötő magyar idő szerint délelőtt 10 órától délután 15 óráig teljes zárlatot rendelt el. Ebben az időszakban sem induló, sem érkező gépeket nem kezeltek. A fennakadás miatt számos járatot törölni kellett, míg más repülőgépeket alternatív repülőterekre irányítottak át. A műszaki hiba pontos okáról egyelőre nem adtak ki hivatalos tájékoztatást.

