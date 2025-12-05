Amerika nekiment Európa nagy tervének: ez súlyos helyzetbe hozhatja Ukrajnát

Európai diplomaták szerint az amerikai tisztviselők azzal érveltek a tagállamoknak, hogy a befagyasztott orosz eszközöket egy jövőbeli békemegállapodás biztosítékaiként kellene megőrizni, nem pedig a háború meghosszabbítására használni. Az EU ezen a héten terjesztette elő javaslatát, amely szerint a befagyasztott orosz vagyoneszközöket egy 90 milliárd eurós (105 milliárd dolláros) hitel fedezetéül használnák, amely Ukrajna következő két évre szóló gazdasági és katonai szükségleteit biztosítaná. Az EU területén mintegy

210 milliárd euró értékű orosz eszköz van befagyasztva, és 2028-tól még többet használhatnának fel.

A vita kritikus időpontban zajlik Ukrajna számára, mivel az Egyesült Államok Kijevet egy potenciálisan egyoldalú békemegállapodás elfogadására ösztönzi Oroszországgal. Ukrajna jövő év elején pénz nélkül maradhat, és Donald Trump adminisztrációja leállította a legtöbb amerikai segélyt, így a teher Európára hárul. Az európai vezetők határozottan állítják, hogy az eszközök felhasználása európai ügy, mivel a befagyasztott pénzeszközök többségét Európában tartják.

Nincs lehetőség arra, hogy az általunk mozgósított pénzt az USA-nak adjuk

- jelentette ki Friedrich Merz német kancellár csütörtökön.

Az EU terve belső ellenállásba is ütközik, különösen Belgium részéről, ahol az eszközök többségét tartják. Belgium azzal érvel, hogy nem kapott elegendő garanciát arra, hogy nem egyedül kell viselnie a jövőbeli költségeket, ha Moszkva esetleg visszakövetelné az eszközöket. Azt is állítja, hogy a befagyasztott pénzeszközök felhasználása megnyitná Európát és vállalatait az orosz megtorlás előtt. Merz pénteken Brüsszelbe utazik, hogy tárgyaljon Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel, hogy megtörje a belga ellenállást az EU tervével szemben.

Az EU azt javasolta, hogy a hitelt az uniós költségvetés vagy a tagállamok kétoldalú garanciái fedezzék.

Az eszközök befagyasztva maradnának, és Kijevnek csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország beleegyezik az ország újjáépítésének finanszírozásába és a háború okozta károk megtérítésébe. Belgium mellett Magyarország is ellenzi a terveket, Szlovákia pedig kijelentette, hogy nem támogatja az Ukrajnának katonai támogatást nyújtó javaslatokat. A jóváhagyáshoz csak a tagállamok minősített többségére lenne szükség.

Címlapkép forrása: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images