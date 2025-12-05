Amerika nekiment Európa nagy tervének: ez súlyos helyzetbe hozhatja Ukrajnát

Európai diplomaták szerint az amerikai tisztviselők azzal érveltek a tagállamoknak, hogy a befagyasztott orosz eszközöket egy jövőbeli békemegállapodás biztosítékaiként kellene megőrizni, nem pedig a háború meghosszabbítására használni. Az EU ezen a héten terjesztette elő javaslatát, amely szerint a befagyasztott orosz vagyoneszközöket egy 90 milliárd eurós (105 milliárd dolláros) hitel fedezetéül használnák, amely Ukrajna következő két évre szóló gazdasági és katonai szükségleteit biztosítaná. Az EU területén mintegy
210 milliárd euró értékű orosz eszköz van befagyasztva, és 2028-tól még többet használhatnának fel.
A vita kritikus időpontban zajlik Ukrajna számára, mivel az Egyesült Államok Kijevet egy potenciálisan egyoldalú békemegállapodás elfogadására ösztönzi Oroszországgal. Ukrajna jövő év elején pénz nélkül maradhat, és Donald Trump adminisztrációja leállította a legtöbb amerikai segélyt, így a teher Európára hárul. Az európai vezetők határozottan állítják, hogy az eszközök felhasználása európai ügy, mivel a befagyasztott pénzeszközök többségét Európában tartják.
Nincs lehetőség arra, hogy az általunk mozgósított pénzt az USA-nak adjuk
- jelentette ki Friedrich Merz német kancellár csütörtökön.
Az EU terve belső ellenállásba is ütközik, különösen Belgium részéről, ahol az eszközök többségét tartják. Belgium azzal érvel, hogy nem kapott elegendő garanciát arra, hogy nem egyedül kell viselnie a jövőbeli költségeket, ha Moszkva esetleg visszakövetelné az eszközöket. Azt is állítja, hogy a befagyasztott pénzeszközök felhasználása megnyitná Európát és vállalatait az orosz megtorlás előtt. Merz pénteken Brüsszelbe utazik, hogy tárgyaljon Bart De Wever belga miniszterelnökkel és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökkel, hogy megtörje a belga ellenállást az EU tervével szemben.
Az EU azt javasolta, hogy a hitelt az uniós költségvetés vagy a tagállamok kétoldalú garanciái fedezzék.
Az eszközök befagyasztva maradnának, és Kijevnek csak akkor kellene visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország beleegyezik az ország újjáépítésének finanszírozásába és a háború okozta károk megtérítésébe. Belgium mellett Magyarország is ellenzi a terveket, Szlovákia pedig kijelentette, hogy nem támogatja az Ukrajnának katonai támogatást nyújtó javaslatokat. A jóváhagyáshoz csak a tagállamok minősített többségére lenne szükség.
Címlapkép forrása: Sebastian Christoph Gollnow/picture alliance via Getty Images
Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel
Kiakadtak a milbloggerek.
Lezárultak a nyomozások az amerikai szuperfegyver botrányos közel-keleti kalandja után - Teljesen felkészületlenül indult bevetésre a világ legerősebb haditengerészete?
Karambol, baráti tűz, vízbe potyogó méregdrága vadászgépek, volt itt minden.
Brutális esőzések sújtják Athént, készültségbe helyezték a hatóságokat
Egy nap alatt 245 milliméternyi eső hullott.
Kiderült, mennyibe fog holnaptól kerülni a benzin
Megjöttek a friss adatok.
Elárulta a Rheinmetall vezére, mi lenne a céggel, ha jön az ukrajnai béke
A vállalat bevételének nagy része a NATO-megrendelésekből jön.
Hét jótanács, hogy ne szálljanak el egy építőipari beruházás költségei
CÉH zRt.: projektmenedzsment a költségcsökkentés szolgálatában.
Hétfőtől megvásárolhatóak a jövő évi autópálya-matricák, itt vannak az árak
Jön az az M1-matrica.
Az innováció segíthetne a gazdákon, de nincs nyitottság az újdonságokra
A halogatás a jellemző.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .