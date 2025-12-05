  • Megjelenítés
Brutális esőzések sújtják Athént, készültségbe helyezték a hatóságokat
Brutális esőzések sújtják Athént, készültségbe helyezték a hatóságokat

Készültségbe helyezték a hatóságokat pénteken Görögországban az országot sújtó heves esőzések miatt, az intézkedés elsősorban a fővárost, Athént és a környező Attika régiót illeti, ahol a rossz időjárási viszonyok miatt akadozik a közlekedés, illetve több oktatási intézményt is bezártak.

A görög meteorológiai intézet tájékoztatása szerint az Athéntól nyugatra húzódó régióban

csütörtök reggeltől péntek reggelig 245 milliméternyi csapadék hullott, és további esőkre is figyelmeztettek.

A fővárostól 20 kilométerre lévő Mandra és Elefszina városokban áradásokra figyelmeztettek, és a hatóságok felszólították a lakosságot,hogy álljon készenlétben egy esetleges kitelepítésre.

A reggeli órákban torlódások alakultak ki az Athént az ország déli részén lévő Peloponnészosz-félszigettel, illetve az északi Szalonikivel összekötő autópályákon is.

