Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel
Globál

Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel

Portfolio
Az orosz milbloggerek szúrták ki, hogy az ukrán vezérkar egy meglehetősen furcsa térképet posztolt az ukrajnai frontvonal állásáról.

Az Ukrán Katonai Vezérkar hozott nyilvánosságra egy friss térképet a frontvonal állásáról Pokrovszk környékén, ám ezt az orosz harctéri eseményeket követő oroszbarát oldalak erősen kritizálják. Azon ugyanis az látható, hogy

az ukránok még teljes egészében ellenőrzik az erődvárost, a szomszédos Mirnohráddal együtt.

Moszkva szerint ez a harctéri helyzet egyáltalán nem valós, több héttel ezelőtt álltak így a frontvonalak, mostanra Pokrovszk bevételéről jelentett a Kreml. A háború eseményeit dokumentáló oldalak szintén teljesen másról számolnak be, még az ukránbarát oldalak is a város nagy részét orosz felügyeletűnek mondják, a fennmaradó területeket pedig szürke zónának, vagyis azokon jelenleg harcok dúlnak, és nem pontosan tisztázott, hogy ki ellenőrzi azokat. November végén a német újságíró és OSINT-elemző, Julian Röpcke már szintén megjegyezte, hogy akkor olyan térképek keringtek, amelyek hasonlóan kedvező helyzetet mutattak az ukránoknak, pedig már akkor is a városon belül harcoltak egymással a szemben álló csapatok.

A térségben a harcok már 2024 közepe óta zajlanak, viszont csak 2025 őszén törtek be az orosz csapatok a városokba. Amennyiben Oroszország beveszi a két várost, az Bahmut ostroma óta a legnagyobb háborús sikerként lenne elkönyvelhető Vlagyimir Putyin számára.  

Címlapkép forrása: Kostyantyn Liberov/Libkos/Getty Images

