Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel

Az orosz milbloggerek szúrták ki, hogy az ukrán vezérkar egy meglehetősen furcsa térképet posztolt az ukrajnai frontvonal állásáról.

Az Ukrán Katonai Vezérkar hozott nyilvánosságra egy friss térképet a frontvonal állásáról Pokrovszk környékén, ám ezt az orosz harctéri eseményeket követő oroszbarát oldalak erősen kritizálják. Azon ugyanis az látható, hogy

az ukránok még teljes egészében ellenőrzik az erődvárost, a szomszédos Mirnohráddal együtt.

Map of Pokrovsk district of Donetsk published by Ukrainian general staff.Ukrainians claim that Pokrovsk which was completely captured by Russians is still under Ukrainian control. pic.twitter.com/w0rJV0fxX2 https://t.co/w0rJV0fxX2 — Cyrus Intel (@Cyrus_Intel22) December 4, 2025

Moszkva szerint ez a harctéri helyzet egyáltalán nem valós, több héttel ezelőtt álltak így a frontvonalak, mostanra Pokrovszk bevételéről jelentett a Kreml. A háború eseményeit dokumentáló oldalak szintén teljesen másról számolnak be, még az ukránbarát oldalak is a város nagy részét orosz felügyeletűnek mondják, a fennmaradó területeket pedig szürke zónának, vagyis azokon jelenleg harcok dúlnak, és nem pontosan tisztázott, hogy ki ellenőrzi azokat. November végén a német újságíró és OSINT-elemző, Julian Röpcke már szintén megjegyezte, hogy akkor olyan térképek keringtek, amelyek hasonlóan kedvező helyzetet mutattak az ukránoknak, pedig már akkor is a városon belül harcoltak egymással a szemben álló csapatok.

According to the Ukrainian general staff, the past month in and around Pokrovsk just didn’t happen.Its latest map shows Russians, who in reality conquered and control 90% of the city, did not enter it at all.Concerning. pic.twitter.com/MFchtKAUj9 https://t.co/MFchtKAUj9 — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 22, 2025

A térségben a harcok már 2024 közepe óta zajlanak, viszont csak 2025 őszén törtek be az orosz csapatok a városokba. Amennyiben Oroszország beveszi a két várost, az Bahmut ostroma óta a legnagyobb háborús sikerként lenne elkönyvelhető Vlagyimir Putyin számára.

Címlapkép forrása: Kostyantyn Liberov/Libkos/Getty Images