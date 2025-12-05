Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel

Az Ukrán Katonai Vezérkar hozott nyilvánosságra egy friss térképet a frontvonal állásáról Pokrovszk környékén, ám ezt az orosz harctéri eseményeket követő oroszbarát oldalak erősen kritizálják. Azon ugyanis az látható, hogy
az ukránok még teljes egészében ellenőrzik az erődvárost, a szomszédos Mirnohráddal együtt.
Map of Pokrovsk district of Donetsk published by Ukrainian general staff.Ukrainians claim that Pokrovsk which was completely captured by Russians is still under Ukrainian control. pic.twitter.com/w0rJV0fxX2 https://t.co/w0rJV0fxX2— Cyrus Intel (@Cyrus_Intel22) December 4, 2025
Moszkva szerint ez a harctéri helyzet egyáltalán nem valós, több héttel ezelőtt álltak így a frontvonalak, mostanra Pokrovszk bevételéről jelentett a Kreml. A háború eseményeit dokumentáló oldalak szintén teljesen másról számolnak be, még az ukránbarát oldalak is a város nagy részét orosz felügyeletűnek mondják, a fennmaradó területeket pedig szürke zónának, vagyis azokon jelenleg harcok dúlnak, és nem pontosan tisztázott, hogy ki ellenőrzi azokat. November végén a német újságíró és OSINT-elemző, Julian Röpcke már szintén megjegyezte, hogy akkor olyan térképek keringtek, amelyek hasonlóan kedvező helyzetet mutattak az ukránoknak, pedig már akkor is a városon belül harcoltak egymással a szemben álló csapatok.
According to the Ukrainian general staff, the past month in and around Pokrovsk just didn’t happen.Its latest map shows Russians, who in reality conquered and control 90% of the city, did not enter it at all.Concerning. pic.twitter.com/MFchtKAUj9 https://t.co/MFchtKAUj9— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 22, 2025
A térségben a harcok már 2024 közepe óta zajlanak, viszont csak 2025 őszén törtek be az orosz csapatok a városokba. Amennyiben Oroszország beveszi a két várost, az Bahmut ostroma óta a legnagyobb háborús sikerként lenne elkönyvelhető Vlagyimir Putyin számára.
Címlapkép forrása: Kostyantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Egészen furcsa térképet villantott az ukrán vezérkar a frontról: itt valami nagyon nem stimmel
Kiakadtak a milbloggerek.
