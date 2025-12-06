Fordulat a Trump-kormány tervében? A Boeing vezetője elárulta, kik maradhatnak érintetlenek

A Boeing védelmi üzletágának vezetője szerint Donald Trump állami részesedésszerzési terve a stratégiai ágazatokban nem érinti a nagy fegyvergyártókat, noha korábban a kormány ennek ellenkezőjét jelezte.

Donald Trump kormányzati részesedésszerzési terve a stratégiai iparágakban nem érinti a nagy védelmi vállalatokat – jelentette ki szombaton a Boeing védelmi részlegének vezetője. A nyilatkozat ellentmond egy korábbi kormányzati állásfoglalásnak.

Ez valójában csak a beszállítói láncra vonatkozik, különösen a kisebb cégekre, amelyek számára a tőkerészesedés jelenthet előrelépést

– mondta Steve Parker, a Boeing Defense, Space & Security vezérigazgatója a kaliforniai Simi Valleyben megrendezett Reagan Nemzeti Védelmi Fórumon.

Parker hozzátette, hogy a terv véleménye szerint nem érinti az úgynevezett "prime" szereplőket. Vagyis azokat a nagy, hagyományos védelmi vállalkozókat, mint a Boeing, a Lockheed Martin, az RTX vagy a Northrop Grumman.

Augusztusban Howard Lutnick kereskedelmi miniszter még arról beszélt, hogy a kormányzat fontolgatja a részesedésszerzést a nagy védelmi vállalatoknál, köztük a Lockheed Martinnál is. A bejelentés akkor megemelte a védelmi cégek részvényárfolyamát.

A Trump-kormányzat idén már szerzett részesedést az Intel chipgyártóban és az MP Materials ritkaföldfém-vállalatban. A lépések célja a nemzetbiztonság szempontjából kritikus ágazatok megerősítése, ahol Kína egyre meghatározóbb szerepet tölt be. Trump korábban jelezte, hogy a kormány további vállalatokban is részesedést szerez majd.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images