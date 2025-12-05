Olyan lépésre készül egy ukrán cég, amilyenre a háború kitörése óta nem volt példa

Az MHP ukrán agrárcég vállalati kötvény kibocsátását fontolgatja, ami az első hasonló tranzakció lehet azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta az országot – írja a Bloomberg. A lap forrásai szerint egyelőre monitorozzák a piacot, hogy lenne-e befektetői érdeklődés a papírokra.

Áprilisban 550 millió dollárnyi kötvénye jár le az MHP ukrán agrárcégnek, elsősorban annak refinanszírozása lehet a mostani tranzakció célja. A világ egyik legnagyobb baromfifeldolgozója más finanszírozási lehetőségeket is mérlegel, a bankhitel is szóba jöhet a Bloomberg cikke szerint. Valamilyen forrásbevonásra szinte biztos szüksége lesz a vállalatnak, a Fitch Ratings hitelminősítő becslései szerint jelenleg mintegy 165 millió dolláros tartalékkal rendelkezik, ami nem elegendő a kötvények visszafizetésére.

Az ukrán cégek közel négy éve, az orosz invázió kezdete óta nem férnek hozzá a nemzetközi kötvénypiaci forrásokhoz. A MHP nem csak az ukrán, hanem az európai és a közel-keleti piacokon is erős pozíciókkal rendelkezik, így

megfelelő alany lehet, hogy tesztelje a befektetők érdeklődését.

