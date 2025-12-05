Olyan lépésre készül egy ukrán cég, amilyenre a háború kitörése óta nem volt példa

Áprilisban 550 millió dollárnyi kötvénye jár le az MHP ukrán agrárcégnek, elsősorban annak refinanszírozása lehet a mostani tranzakció célja. A világ egyik legnagyobb baromfifeldolgozója más finanszírozási lehetőségeket is mérlegel, a bankhitel is szóba jöhet a Bloomberg cikke szerint. Valamilyen forrásbevonásra szinte biztos szüksége lesz a vállalatnak, a Fitch Ratings hitelminősítő becslései szerint jelenleg mintegy 165 millió dolláros tartalékkal rendelkezik, ami nem elegendő a kötvények visszafizetésére.
Az ukrán cégek közel négy éve, az orosz invázió kezdete óta nem férnek hozzá a nemzetközi kötvénypiaci forrásokhoz. A MHP nem csak az ukrán, hanem az európai és a közel-keleti piacokon is erős pozíciókkal rendelkezik, így
megfelelő alany lehet, hogy tesztelje a befektetők érdeklődését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Esik a magyar bankok nyeresége: mekkora a baj?
Szanaszét szabdalja a bankok kimutatásait az állam.
Történelmi megállapodás előtt áll az EU – 25 éve várunk erre
Mit nyerünk ezzel?
Zöld lámpát kapott az amerikai jegybank a kamatvágásra
Csökkentek az inflációs várakozások.
Csődbe ment egy fontos német autóipari beszállító
Az anyacég rántotta magával.
Bíróságon támadja a New York Times az egyik legismertebb AI-startupot
Szerzői jogsértést sejtenek.
Megszületett a megállapodás, óriási adatközpontok épülhetnek Európában
A mesterséges intelligenciához.
Új járvány van felfutóban Magyarországon is - Mi lesz ebből?
Veszélyes vírus terjed és nem mindenhol sikerült kordában tartani.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .