Zelenszkij bejelentette: megállapodtak Trump embereivel a béketárgyalások következő lépéseiről
Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton hosszú és érdemi telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoffal, Donald Trump különmegbízottjával, valamint az elnök vejével, Jared Kushnerrel az ukrajnai békefolyamatról.

Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta:

Ukrajna elszántan dolgozik tovább az amerikai féllel a béke tényleges elérése érdekében. Megállapodtunk a következő lépésekről, valamint az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások formátumáról.

Witkoff és Kushner a héten két napon át tárgyalt Rusztem Umerovval, Ukrajna vezető tárgyalójával Miamiban. Mindkét fél konstruktívnak nevezte az egyeztetéseket, amelyek célja egy tartós és igazságos békéhez vezető, hiteles menetrend kidolgozása volt.

A találkozón Witkoff feltehetően beszámolt Umerovnak arról a megbeszéléséről is, amelyet a hét folyamán Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott.

Zelenszkij elmondta, hogy Kijevben Umerov részletes, személyes beszámolójára vár.

Nem lehet mindent telefonon megbeszélni, ezért szorosan együtt kell dolgoznunk a csapatainkkal az ötleteken és javaslatokon

– fogalmazott az ukrán elnök.

Hozzátette:

A mi megközelítésünk az, hogy mindennek működőképesnek kell lennie – a béke, a biztonság és az újjáépítés minden kulcsfontosságú elemének.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

