Zelenszkij bejelentette: megállapodtak Trump embereivel a béketárgyalások következő lépéseiről

Zelenszkij az X közösségi oldalon azt írta:
Ukrajna elszántan dolgozik tovább az amerikai féllel a béke tényleges elérése érdekében. Megállapodtunk a következő lépésekről, valamint az Egyesült Államokkal folytatandó tárgyalások formátumáról.
Witkoff és Kushner a héten két napon át tárgyalt Rusztem Umerovval, Ukrajna vezető tárgyalójával Miamiban. Mindkét fél konstruktívnak nevezte az egyeztetéseket, amelyek célja egy tartós és igazságos békéhez vezető, hiteles menetrend kidolgozása volt.
A találkozón Witkoff feltehetően beszámolt Umerovnak arról a megbeszéléséről is, amelyet a hét folyamán Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott.
Zelenszkij elmondta, hogy Kijevben Umerov részletes, személyes beszámolójára vár.
Nem lehet mindent telefonon megbeszélni, ezért szorosan együtt kell dolgoznunk a csapatainkkal az ötleteken és javaslatokon
– fogalmazott az ukrán elnök.
Hozzátette:
A mi megközelítésünk az, hogy mindennek működőképesnek kell lennie – a béke, a biztonság és az újjáépítés minden kulcsfontosságú elemének.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
Végre kiderülhet, mi okozta a tragikus légikatasztrófát, amely 241 ember életét követelte
Összeülnek a nyomozók.
Európai vezetők az amerikai békeközvetítésről tárgyalnak hétfőn az ukrán elnökkel
Emmanuel Macron beszélt a részletekről.
Ez a három részvény a profik legnagyobb kedvence 2026-ra!
Van bennük potenciál!
Harmincnál több országot érinthet Trump új bevándorlási tilalma
Kiterjesztik az intézkedést.
Az ukrán hírszerzés vezetője szerint a katonai csapások nagyobb kárt okoznak Oroszországnak, mint a nyugati szankciók
Az energetikai infrastruktúra helyzetéről beszélt.
Ezeket a fegyvereket látod minden filmben és játékban, de az igazság megdöbbentő
Hollywood jó reklámot csinál.
Most már nincs visszaút: végítéletet fognak mondani Donald Trump radikális intézkedéséről
Másfél évszázados hagyományt rúgna fel az elnök.
Videó: súlyos incidens érte a világ egyik legfőbb királyi ereklyéjét – Nem mindennapi fegyvert fogtak az elkövetők
Ha tippelne, segítünk: nagyon omlós.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!