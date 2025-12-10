Kőkemény üzenetet küldtek Amerikában: "Gyerekek fognak meghalni!"

Gyerekek fognak meghalni az Egyesült Államokban, ha életbe lépnek Robert F. Kennedy Jr. oltásellenes miniszter tervezett lépései. Erre figyelmeztetnek a szakmai szervezetek az USA-ban.

A szakértők az ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices ) tagjainak szavazására reagáltak: a bizottság úgy döntött, korlátozni kell az újszülöttek hepatitis B elleni oltását – annak ellenére, hogy bizonyítottan rákot előz meg és életeket ment. A testület valamennyi tagját Robert F. Kennedy Jr., az egészségügyi minisztérium vezetője nevezte ki.

A gyerekek hepatitis B-t fognak kapni, és meg fognak halni ezeknek az ajánlásoknak a következményeként

– mondta Aaron M. Milstone, a Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) képviseletében. „Nem a bizottság tagjai, hanem mi, az orvosok leszünk azok, akiknek támogatniuk kell majd a haldokló gyerek szüleit, és elmagyarázniuk, hogyan veszítettek el egy olyan gyereket, akit meg lehetett volna védeni.”

Az ACIP 34 éven át azt ajánlotta, hogy minden egészséges újszülött kapja meg a hepatitis B elleni oltást már születéskor. Ez az ajánlás 99%-kal csökkentette a gyermekkori hepatitis B fertőzések számát, írja a Center for Infectious Disease Research and Policy.

A múlt héten azonban a bizottság úgy döntött:

a hepatitis B oltást csak azok az újszülöttek kapják meg születéskor, akiknek az anyja hepatitis B-pozitív, vagy akiknél az anya státusza ismeretlen;

a negatív eredményű anyák esetében a szülők beszéljék át az orvossal a kockázatokat és előnyöket;

a születéskor nem oltott csecsemők legkorábban 2 hónapos korban kaphatják meg az első adagot.

A szakértők hangsúlyozták: a vérvizsgálatok kb. 5%-ban tévesen negatívak. A szüléskor hepatitis B-nek kitett csecsemők 90%-ánál krónikus, gyógyíthatatlan fertőzés alakul ki, amely májelégtelenséghez, májrákhoz, illetve korai halálhoz vezethet.

A csecsemők és gyerekek születés után is megfertőződhetnek családtagoktól. Kutatások szerint ha egy fertőzött csecsemő első hepatitis B oltását 2 hónappal elhalasztják, az évente legalább:

1400 elkerülhető gyermekkori hepatitis B fertőzést,

300 plusz májrákos esetet,

480 elkerülhető halálesetet,

valamint 222 millió dollár többletköltséget okozhat az egészségügyben.

A vezető orvosszakmai szervezetek egyértelműen támogatják a születéskor beadott hepatitis B oltás univerzális alkalmazását. Milstone szerint a Trump-kormány és kinevezettjei által követett irány „szélsőséges nézet”, amelyet csak a lakosság egy nagyon kis része oszt.

A hepatitis-oltásokkal kapcsolatos szavazás egy szélesebb, az oltásokhoz való hozzáférést veszélyeztető offenzíva része

– mondta Michael T. Osterholm, a CIDRAP igazgatója és a Vaccine Integrity Project vezetője.

Az elmúlt hetekben ez a folyamat felgyorsult.

Az FDA felülvizsgálja a frissen engedélyezett RSV-oltások biztonságosságát, amelyek a csecsemők leggyakoribb kórházi okát előzik meg.

Trump felhívása szerint Kennedy vizsgálja felül a gyermekkori oltási rendet, hogy az „igazodjon” más országok gyakorlataihoz.

Az FDA legfőbb oltásügyi vezetője új tesztelési követelményeket javasol, amelyek szakértők szerint ellehetetlenítenék új oltások piacra kerülését – vagy akár az influenzaoltás éves frissítését.

Kennedy utasította a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központot, hogy módosítsa a weboldalát, és törölte a mondatot: „a vakcinák nem okoznak autizmust”.

Az ACIP várhatóan leállna az alumíniumsót tartalmazó vakcinák ajánlásával, noha több tanulmány bizonyítja a biztonságosságukat, köztük egy 1,2 millió gyermeket vizsgáló dán kutatás. Kennedy a tanulmány visszavonását követeli.

„Ha az egészségügyi ügynökségeket irányító politikai kinevezettek figyelmen kívül hagyják az adatokat és bizonyítékokat, akkor nekünk is figyelmen kívül kell hagynunk őket” – mondta Osterholm.

Az egészségügyi minisztérium szóvivője, Andrew Nixon elutasította a kritikákat:

„Az ACIP a teljes rendelkezésre álló bizonyítékot áttekinti, és adatokon és megfontolt ítéleten alapuló ajánlásokat tesz az amerikai gyermekek védelmére” – mondta. „Az ügynökségeink elkötelezettek az átláthatóság és elszámoltathatóság mellett, miután a pandémia alatti politikai kudarcok megingatták a közbizalmat. Ezt a bizalmat most helyreállítjuk.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images