  • Megjelenítés
Kőkemény üzenetet küldtek Amerikában:
Üzlet

Kőkemény üzenetet küldtek Amerikában: "Gyerekek fognak meghalni!"

Portfolio
Gyerekek fognak meghalni az Egyesült Államokban, ha életbe lépnek Robert F. Kennedy Jr. oltásellenes miniszter tervezett lépései. Erre figyelmeztetnek a szakmai szervezetek az USA-ban.

A szakértők az ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices ) tagjainak szavazására reagáltak: a bizottság úgy döntött, korlátozni kell az újszülöttek hepatitis B elleni oltását – annak ellenére, hogy bizonyítottan rákot előz meg és életeket ment. A testület valamennyi tagját Robert F. Kennedy Jr., az egészségügyi minisztérium vezetője nevezte ki.

A gyerekek hepatitis B-t fognak kapni, és meg fognak halni ezeknek az ajánlásoknak a következményeként

– mondta Aaron M. Milstone, a Gyermekgyógyászati Akadémia (AAP) képviseletében. „Nem a bizottság tagjai, hanem mi, az orvosok leszünk azok, akiknek támogatniuk kell majd a haldokló gyerek szüleit, és elmagyarázniuk, hogyan veszítettek el egy olyan gyereket, akit meg lehetett volna védeni.”

Az ACIP 34 éven át azt ajánlotta, hogy minden egészséges újszülött kapja meg a hepatitis B elleni oltást már születéskor. Ez az ajánlás 99%-kal csökkentette a gyermekkori hepatitis B fertőzések számát, írja a Center for Infectious Disease Research and Policy.

Még több Üzlet

Amerikai államügyészek figyelmeztettek techóriásokat: veszélyes lehet, amit a mesterségesintelligencia-chatbotok mondanak

Döntött a Fed: mutatjuk, hogy reagálnak a tőzsdék

Kirúgásokba kezd Romániában a Bosch

A múlt héten azonban a bizottság úgy döntött:

  • a hepatitis B oltást csak azok az újszülöttek kapják meg születéskor, akiknek az anyja hepatitis B-pozitív, vagy akiknél az anya státusza ismeretlen;

  • a negatív eredményű anyák esetében a szülők beszéljék át az orvossal a kockázatokat és előnyöket;

  • a születéskor nem oltott csecsemők legkorábban 2 hónapos korban kaphatják meg az első adagot.

A szakértők hangsúlyozták: a vérvizsgálatok kb. 5%-ban tévesen negatívak. A szüléskor hepatitis B-nek kitett csecsemők 90%-ánál krónikus, gyógyíthatatlan fertőzés alakul ki, amely májelégtelenséghez, májrákhoz, illetve korai halálhoz vezethet.

A csecsemők és gyerekek születés után is megfertőződhetnek családtagoktól. Kutatások szerint ha egy fertőzött csecsemő első hepatitis B oltását 2 hónappal elhalasztják, az évente legalább:

  • 1400 elkerülhető gyermekkori hepatitis B fertőzést,

  • 300 plusz májrákos esetet,

  • 480 elkerülhető halálesetet,

  • valamint 222 millió dollár többletköltséget okozhat az egészségügyben.

A vezető orvosszakmai szervezetek egyértelműen támogatják a születéskor beadott hepatitis B oltás univerzális alkalmazását. Milstone szerint a Trump-kormány és kinevezettjei által követett irány „szélsőséges nézet”, amelyet csak a lakosság egy nagyon kis része oszt.

A hepatitis-oltásokkal kapcsolatos szavazás egy szélesebb, az oltásokhoz való hozzáférést veszélyeztető offenzíva része

– mondta Michael T. Osterholm, a CIDRAP igazgatója és a Vaccine Integrity Project vezetője.

Az elmúlt hetekben ez a folyamat felgyorsult.

  • Az FDA felülvizsgálja a frissen engedélyezett RSV-oltások biztonságosságát, amelyek a csecsemők leggyakoribb kórházi okát előzik meg.

  • Trump felhívása szerint Kennedy vizsgálja felül a gyermekkori oltási rendet, hogy az „igazodjon” más országok gyakorlataihoz.

  • Az FDA legfőbb oltásügyi vezetője új tesztelési követelményeket javasol, amelyek szakértők szerint ellehetetlenítenék új oltások piacra kerülését – vagy akár az influenzaoltás éves frissítését.

  • Kennedy utasította a Betegségmegelőzési és Járványügyi Központot, hogy módosítsa a weboldalát, és törölte a mondatot: „a vakcinák nem okoznak autizmust”.

  • Az ACIP várhatóan leállna az alumíniumsót tartalmazó vakcinák ajánlásával, noha több tanulmány bizonyítja a biztonságosságukat, köztük egy 1,2 millió gyermeket vizsgáló dán kutatás. Kennedy a tanulmány visszavonását követeli.

„Ha az egészségügyi ügynökségeket irányító politikai kinevezettek figyelmen kívül hagyják az adatokat és bizonyítékokat, akkor nekünk is figyelmen kívül kell hagynunk őket” – mondta Osterholm.

Az egészségügyi minisztérium szóvivője, Andrew Nixon elutasította a kritikákat:
„Az ACIP a teljes rendelkezésre álló bizonyítékot áttekinti, és adatokon és megfontolt ítéleten alapuló ajánlásokat tesz az amerikai gyermekek védelmére” – mondta. „Az ügynökségeink elkötelezettek az átláthatóság és elszámoltathatóság mellett, miután a pandémia alatti politikai kudarcok megingatták a közbizalmat. Ezt a bizalmat most helyreállítjuk.”

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre
Hatalmas erősítést kaphat hamarosan Ukrajna: az összes MiG-29-es vadászgépét átadná egy európai ország
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility