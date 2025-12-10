Hatalmasat megy Donald Trump, neki aztán tényleg semmi sem elég

Donald Trump amerikai elnök 50 bázispontos kamatcsökkentést szeretett volna látni.

Donald Trump amerikai elnök rendszeresen támadja a Federal Reserve-t. Szerinte a jegybank túl szigorú monetáris kondíciókat tart fent, csökkenthette volna korábban a kamatot és csökkenthette volna nagyobb mértékben. Amelyik hónapban szinten tartja a kamatot a Fed, akkor rendre élesen bírálja a jegybankot.

Most azonban Trump szintet lépett. Néhány órával azután ment neki a Fednek, hogy a jegybank kamatot vágott. Ahogy arról a Portfolio beszámolt, 25 bázisponttal, 4%-ról 3,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank.

Donald Trump elnök azt mondta, hogy a Fed dupla ekkorát is vághatott volna a kamaton, az elnök tehát 50 bázispontos csökkentéssel lett volna elégedett. Jerome Powell Fed-elnököt „merev alaknak” nevezte, aki egy „meglehetősen kicsi” csökkentést hajtott végre.

Azt mindenki tudja, hogy Trump meglehetősen sajátos nézeteket vall a monetáris politika terén, és már be is ültette a Fed-be egyik szövetségesét, akit szintén nem zavarnak a gazdasági adatok. Stephen Miran ugyanis megint 50 bázispontos csökkentésre szavazott, épp akkorára, amekkorát Trump is szeretett volna.

Miran azóta, hogy bekerült a Fed döntéshozó testületébe, jöhettek jó és rossz adatok, neki mindegy volt, mindig 50 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott, miközben a jegybank patikamérlegen méri ki a vágásokat.

50 bázispontos vágás egyébként is csak akkor szokott bekövetkezni, ha olyan gyorsan és nagymértékben változik a gazdasági helyzet, amire a Fed döntéshozói és a közgazdászok nem számítanak. Ilyen azonban mostanában nem történt. Sőt, sokan arra figyelmeztetnek, hogy nehogy túl alacsonyra vágja a kamatot a Fed, hiszen az infláció nem feltétlenül alakul teljesen megnyugtatóan.

