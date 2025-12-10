  • Megjelenítés
Kiderült, mennyivel nőhetnek a fizetések jövőre
Gazdaság

Kiderült, mennyivel nőhetnek a fizetések jövőre

Portfolio
Már javában zajlanak bértervezési folyamatok: a cégek mozgásterét egyszerre befolyásolja az infláció alakulása, a munkaerő megtartásának kényszere, valamint a jövő nyáron életbe lépő uniós bértranszparencia irányelv. A helyzetet tovább árnyalja a frissen elfogadott bérmegállapodás, amely 11%-os és 7%-os minimálbér-emelést irányoz elő - írja a Humán Centrum HR-szolgáltató cégcsoport közleménye.

Magasabb bérkategóriában is hat a minimálbér

Megszületett a megállapodás 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról: 2026. január 1-től 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra, a garantált bérminimum (vagy közismertebb nevén „szakmunkás minimálbér”) pedig 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a kedvezmények figyelembevétele nélkül a minimálbér nettó 214 662 forint, a szakmunkás minimálbér nettó 248 178 forint lesz havonta.

A minimálbér minden évben viszonyítási alap. A kötelező emelés nemcsak az alacsonyabb bérszinteket érinti, hanem közvetve a magasabb kategóriákban dolgozók alkupozícióját is javítja

– hangsúlyozta Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum Kft. ügyvezetője. Hozzátette: ez bérfeszültséget is generálhat azokon a munkahelyeken, ahol a magasabb keresetű munkavállalók fizetését egyelőre nem rendezik, hiszen ők is szeretnék megőrizni a minimálbérhez képest korábban fennálló arányt. Ha a munkaadó úgy látja, hogy nincs mozgástér további emelésre, gyakran tavaszra halasztja a béremelést, így a magasabb bérkategóriákban dolgozók csak 3-4 hónappal később számíthatnak bérkompenzációra.

Milyen mértékű fizetésemelésre számíthatunk?

A cégek számára ma stratégiai kérdés, hogy ne veszítsék el a már bevált, nagy hozzáadott értéket képviselő munkavállalóikat, hiszen egy új kolléga felvétele és betanítása jóval nagyobb költséggel és kockázattal járhat.

Az a meglátásunk, hogy azok a szervezetek, amelyek már döntöttek a jövő évi béremelésről, többnyire egységes, az egész állományra kiterjedő 5-10 százalékos emeléssel számolnak

– fogalmazott a HR szakértő.

Ahol erre egyelőre nincs lehetőség, ott átmenetileg a juttatási csomagok finomhangolásával próbálják növelni a munkavállalói elégedettséget addig, amíg megszületik a végleges döntés a bérfejlesztés mértékéről.

A Humán Centrum tapasztalatai szerint 2026-ban a költségmegtakarítás továbbra is a legaktuálisabb kérdések közé fog tartozni a vállalatvezetés számára. Számos cég már idén is visszafogottabb működési modellt alkalmazott, amelyhez költségcsökkentési intézkedések és több helyen megszorító lépések is társultak, mint a termelés csökkentése, bizonyos szervezeti egységek bezárása, létszámleépítés vagy a létszámstop bevezetése. A háttérben elsősorban a lassuló gazdasági növekedés, a bizonytalan megrendelésállomány és a fix bérköltségek tartós emelkedése áll, amelyek együtt óvatosabb működésre késztetik a munkáltatókat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

