Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjainál

A lépés jelentősen megnehezítheti Venezuela olajexportját, mivel más szállítmányozók ezután még inkább tartózkodhatnak a venezuelai rakományok felvételétől. Az ország olajának döntő része jelenleg Kínába kerül, többnyire közvetítőkön keresztül, a szankciós kockázat miatt jelentős árengedménnyel értékesítve.
A Trump-kormányzat tovább fokozza a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökre,
akit kábítószer-kereskedelmi hálózat irányításával vádol. A Pentagon az elmúlt időszakban több mint húsz csapást mért feltételezett drogcsempész hajókra Venezuela és Kolumbia partjai közelében. Donald Trump amerikai elnök többször is utalt arra, hogy az Egyesült Államok akár szárazföldi támadást is indíthat, és kijelentette, hogy Maduro "napjai meg vannak számlálva".
A caracasi kormány az amerikai lépéseket úgy értelmezi, mint kísérletet Venezuela hatalmas olajtartalékainak – amelyek a világ legnagyobb készletei közé tartoznak – megszerzésére. A tanker lefoglalásának híre ugyanazon a napon látott napvilágot, amikor María Corina Machado, a venezuelai ellenzék vezetője megkapta a Nobel-békedíjat.
Maduro az elmúlt hónapokban arra szólította fel a venezuelaiakat, hogy fogjanak össze az általa amerikai fenyegetésnek nevezett helyzettel szemben, és csatlakozzanak a polgári milíciához. Emellett csapatokat, hadihajókat, repülőgépeket és drónokat vezényelt a kolumbiai határ térségébe, egyes tengerparti államokhoz, valamint egy stratégiai jelentőségű szigetre.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
