Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjainál
Az Egyesült Államok lefoglalt egy olajszállító tankert Venezuela partjainál

Az Egyesült Államok fegyveres erői Venezuela partjainál elfogtak és lefoglaltak egy nemzetközi szankciók alatt álló olajszállító tankert, amit az ügyet ismerő források a két ország közötti feszültség súlyos eszkalációjaként értékelnek - írja a Bloomberg.

A lépés jelentősen megnehezítheti Venezuela olajexportját, mivel más szállítmányozók ezután még inkább tartózkodhatnak a venezuelai rakományok felvételétől. Az ország olajának döntő része jelenleg Kínába kerül, többnyire közvetítőkön keresztül, a szankciós kockázat miatt jelentős árengedménnyel értékesítve.

A Trump-kormányzat tovább fokozza a nyomást Nicolás Maduro venezuelai elnökre,

akit kábítószer-kereskedelmi hálózat irányításával vádol. A Pentagon az elmúlt időszakban több mint húsz csapást mért feltételezett drogcsempész hajókra Venezuela és Kolumbia partjai közelében. Donald Trump amerikai elnök többször is utalt arra, hogy az Egyesült Államok akár szárazföldi támadást is indíthat, és kijelentette, hogy Maduro "napjai meg vannak számlálva".

A caracasi kormány az amerikai lépéseket úgy értelmezi, mint kísérletet Venezuela hatalmas olajtartalékainak – amelyek a világ legnagyobb készletei közé tartoznak – megszerzésére. A tanker lefoglalásának híre ugyanazon a napon látott napvilágot, amikor María Corina Machado, a venezuelai ellenzék vezetője megkapta a Nobel-békedíjat.

Maduro az elmúlt hónapokban arra szólította fel a venezuelaiakat, hogy fogjanak össze az általa amerikai fenyegetésnek nevezett helyzettel szemben, és csatlakozzanak a polgári milíciához. Emellett csapatokat, hadihajókat, repülőgépeket és drónokat vezényelt a kolumbiai határ térségébe, egyes tengerparti államokhoz, valamint egy stratégiai jelentőségű szigetre.

