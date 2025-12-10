Itt a hét legfontosabb döntése, reagál a forint és a dollár

Az euróárfolyam szerda reggel 383,9 forint körül mozgott, miután az elmúlt három napban mérsékelt, 0,44 százalékos emelkedést mutatott.

A jegyzések a 383,66–384,02-es sávban jártak, a forint továbbra is a 384-es szint alatt ingadozik.

Igazán nagy kilengést egyelőre nem láttunk a héten, az sem okozott nagyobb mozgást, hogy Donald Trump amerikai elnök egy keddi interjúban azt mondta, hogy nem adott pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, amelyet több magyar kormánytag is bejelentett.

Az USD/HUF a 330-os szinten áll reggel, kismértékű elmozdulással. A forinterősödés óvatosan folytatódott a héten, miután a piac már beárazta a Federal Reserve várható kamatvágásáról szóló szerda esti döntését.

Az EUR/USD 1,1633-on járt, a főbb támaszok és ellenállások között oldalazva. A devizapár mozgását továbbra is a dollár általános gyengülése, valamint az amerikai jegybanki várakozások határozzák meg.

A japán jen 156,50 közelébe csúszott vissza az amerikai dollárral, miután a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae ismét jelezte, hogy figyelik a piaci mozgásokat. A jen ezzel korrigálta a keddi gyengülés egy részét, a piac lépéskényszert áraz a jövő heti BoJ-ülés előtt.

A jenárfolyam továbbra is az éves mélypontja közelében mozog, könnyen lehet, hogy visszatér a gyengülés az egyik likvidebb devizánál.

A forintárfolyamra a mai napon főként a dollár teljesítménye, illetve az EUR/USD reakciói hatnak majd. A kereskedők a Fed esti döntésére és a Powell-sajtótájékoztatóra készülnek, ahol 25 bázispontos vágást vár a piac. A hangsúly a 2026-os kamatpályára kerül, mivel a befektetők számára az lesz meghatározó, hány további lazítást jelez előre a Fed. Az amerikai költségvetési egyenleg esti publikációja és a jelzáloghitel-igénylések délután közzétett adatai szintén az kötvénypiaci hozamokon keresztül befolyásolhatják a dollárt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images