Itt a hét legfontosabb döntése, reagál a forint és a dollár

EURUSD: csak felfelé
A Fed döntése után 1,167-ig szaladt az euró/dollár.
Mozdul a forint
A Fed kamatdöntése után 383,5-ig ereszkedett az euró/forint.
Kamatot csökkentett az amerikai jegybank
A várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 4%-ról 3,75%-ra csökkentette az alapkamatot a jegybank. A friss előejelzés szerint a növekedésre és az inflációra is optimistább lett a jegybank. 2026-ra sokkal erősebb növekedést, de alacsonyabb, bár még mindig cél feletti inflációt vár, mint korábban. A kamatpálya viszont nem változott.
Kis gyengülés este
Este 383,65 környékén mozog az euró/forint kurzus, ami kisebb esést jelent a délutáni árfolyamhoz képest.
Enyhén erősödik a forint
Az európai tőzsdék zárásához közeledve a forint enyhén erősödik: az euróárfolyam már 383,4-ig jött, de ez kisebb mint 0,1 százalékos erősödést jelent az elmúlt órában.
A dollár szemben egy kicsit látványosabb 0,2 százalékos erősödés van, már 329,4 alá jött le a kurzus.
Bezáródhatott a kamatvágási ablak – kemény idők várnak a forintra
A globális kamatkörnyezet néhány hét alatt drámaian megváltozott. Mindez arra utal, hogy 2026 jóval volatilisabb év lehet annál, mint amire a befektetők eddig számítottak. A globális központi bankok lazítási ciklusa véget ért – állítja a Reuters elemzése. A feltörekvő piaci devizák jelentős nyomás alá kerülhetnek, ami a forint menetelésének is egy csapásra véget vethet.
A németek vinnék az egyik legjobban fizető európai pozíciót
Berlin kész lenne támogatni egy német jelöltet az Európai Központi Bank elnöki posztjára Christine Lagarde utódjaként, noha csekély esélyt lát a pozíció megszerzésére – derítette ki a Financial Times. Az EKB 1998-as megalakulása óta egyetlen német állampolgár sem töltötte be az intézmény elnöki tisztségét.
Egyelőre semmi nem zökkenti ki a forintot
A délelőtti látványosabb kilengés óta megkövült az euróval szemben az árfolyam 383,8 környékén, amin érdemben az Államadósság Kezelő Központ jövő évi, jelentős devizakibocsátást tartalmazó új finanszírozási terve sem mozgatta ki.
A dollárral szemben a 329,75-330 közötti sávban oldalazik a kurzus. Itt a Federal Reserve mai kamatdöntése hozhat izgalmakat, főként az, hogy milyen kamatpályát jelöl ki az amerikai központi bank.
Történelmi csapásra készül Európa: olyan gazdasági bombát robbanthatnak az USA-ra, ami megrengeti a világgazdaságot
Európában egyre erősödnek azok a belső egyeztetések, amelyek egy korábban elképzelhetetlen pénzügyi lépés lehetőségét vizsgálják: az amerikai állampapírok összehangolt eladását. A háttérben az áll, hogy több uniós kormány attól tart, Washington esetleg feladhatja Ukrajna támogatását vagy kompromisszumot köthet Oroszországgal. A potenciális lépést Európa stratégiai figyelmeztetésként szánná, amely az amerikai döntéshozatalra gyakorolna nyomást a háború kritikus szakaszában – számolt be az Economic Times.
2026-ban is hatalmas devizaeladósodással készül Magyarország
Szerda délután sajtótájékoztatón mutatja be a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) államháztartásért felelős államtitkára és az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) elnök-vezérigazgatója a 2026-os finanszírozási tervet. Ebből kiderül, milyen forrásból tervezi finanszírozni magát Magyarország 2026-ban.
Paradoxon Brüsszelben: aki elindította a projektet, annak országa most torpedózza meg a több ezer milliárd eurós tervet
Az EU tőkepiaci integrációja továbbra is elakad a tagállami érdekellentétek és a nemzeti felügyeletek ragaszkodása miatt, aminek egyik legmarkánsabb példája Luxemburg ellenállása. A pénzügyi szolgáltatásokra épülő kisebb tagországok attól tartanak, hogy versenyelőnyük csökkenne az uniós szintű felügyelet bevezetésével. A széttagolt piacok és a bonyolult szabályozási környezet pedig érdemben rontják Európa finanszírozási képességét és globális versenyképességét.
Oldalazik az árfolyam a nyitó szintnél
Egyelőre a forintárfolyam oldalazik a napi nyitó szint közelében: az euró most 383,85-nél jár.
A dollárárfolyam most 329,95-nél mozog.
Meglepetést okozott az európai gazdaság – Lagarda örömhírt jelentett be
Az Európai Központi Bank várhatóan ismét felfelé módosítja az euróövezet növekedési előrejelzését a következő héten Christine Lagarde elnök bejelentése szerint – tudósított a Financial Times.
Már gyengülésben van a forint
A forintárfolyam az euróval szemben már 383,8-384,25 között mozog, ami erős váltás, miután délelőtt még 0,5 egységnyi erősödéssel állt a magyar deviza. Igazán jelentős hír nincs az elmozdulás mögött, egyszerűen az esti Fed-kamatdöntés előtti csapkodás látszik.
A dollárárfolyam már 330-nál jár a délelőtti 328,75 után.
Amilyen gyorsan beerősödött, olyan gyorsan vissza is gyengült a forint
A forint-euró árfolyam már újra 383,5 közelében van, miután délelőtt már 383-ig beerősödött.
A dollárral szemben is hasonló folyamatot látunk, ott 328,7-ről gyengült vissza a kurzus 329,5-ig.
383 közelében az árfolyam
383 közelében van az euró árfolyama, amely tartja a reggeli erősödéskor elért szintet. A közös európai fizetőeszköz jegyzése most 383,2 forint.
Sürgős figyelmeztetést adott ki Kínára az IMF
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) felfelé módosította Kína növekedési előrejelzését, ezzel együtt pedig átfogóbb intézkedéscsomagot javasolt Peking számára, hogy az ország gazdaság kevésbé függjön az exportra és a beruházásokra épülő modelljétől - írta a Bloomberg.
2009 óta nem látott aggodalom látszik a kötvénypiacokon
A globális kötvényhozamok 2009 óta nem látott szintre emelkedtek a Fed mai kulcsfontosságú kamatdöntő ülése előtt, miközben a piacok egyre inkább úgy látják, hogy a kamatcsökkentési ciklusok hamarosan világszerte véget érhetnek, az államadósságok bővülése pedig egyre nagyobb kockázatot jelent - jelentette a Bloomberg.
Leszúrt a forint árfolyama
Hirtelen mintegy 60 fillért csökkent az euró jegyzése a devizapiacon, a kora reggeli 383,8-as szint után most 383,2 az árfolyam.
A dollár árfolyamában hasonló elmozdulás történt, a zöldhasú kurzusa 330,0-ról 329,2-ig csökkent.
Kína olyan fegyvert vet be, ami megtorló lépéseket vonhat maga után
Az Európai Unió Kínai Kereskedelmi Kamarája szerint Peking jelentősen alulértékelt szinten tartja a jüant az euróval szemben, ami mesterséges versenyelőnyt biztosít a kínai exportőröknek, és növeli a kereskedelmi megtorló lépések kockázatát - közölte a Financial Times.
Jön a bejelentés, ami eldöntheti a forint és a főbb devizák sorsát
Az euróárfolyam szerda reggel 383,9 forint körül mozgott, miután az elmúlt három napban mérsékelt, 0,44 százalékos emelkedést mutatott.
A jegyzések a 383,66–384,02-es sávban jártak, a forint továbbra is a 384-es szint alatt ingadozik.
Igazán nagy kilengést egyelőre nem láttunk a héten, az sem okozott nagyobb mozgást, hogy Donald Trump amerikai elnök egy keddi interjúban azt mondta, hogy nem adott pénzügyi védőpajzsot Magyarországnak, amelyet több magyar kormánytag is bejelentett.
Az USD/HUF a 330-os szinten áll reggel, kismértékű elmozdulással. A forinterősödés óvatosan folytatódott a héten, miután a piac már beárazta a Federal Reserve várható kamatvágásáról szóló szerda esti döntését.
Az EUR/USD 1,1633-on járt, a főbb támaszok és ellenállások között oldalazva. A devizapár mozgását továbbra is a dollár általános gyengülése, valamint az amerikai jegybanki várakozások határozzák meg.
A japán jen 156,50 közelébe csúszott vissza az amerikai dollárral, miután a japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae ismét jelezte, hogy figyelik a piaci mozgásokat. A jen ezzel korrigálta a keddi gyengülés egy részét, a piac lépéskényszert áraz a jövő heti BoJ-ülés előtt.
A jenárfolyam továbbra is az éves mélypontja közelében mozog, könnyen lehet, hogy visszatér a gyengülés az egyik likvidebb devizánál.
A forintárfolyamra a mai napon főként a dollár teljesítménye, illetve az EUR/USD reakciói hatnak majd. A kereskedők a Fed esti döntésére és a Powell-sajtótájékoztatóra készülnek, ahol 25 bázispontos vágást vár a piac. A hangsúly a 2026-os kamatpályára kerül, mivel a befektetők számára az lesz meghatározó, hány további lazítást jelez előre a Fed. Az amerikai költségvetési egyenleg esti publikációja és a jelzáloghitel-igénylések délután közzétett adatai szintén az kötvénypiaci hozamokon keresztül befolyásolhatják a dollárt.
Hamarosan érkeznek a kormány bejelentései
Hamarosan kezdődik a szerdai, rendhagyó időpontban, reggel 8 órakor tartott Kormányinfó, amelyen Gulyás Gergely és Vitályos Eszter válaszol majd az aktuális kérdésekre. A tájékoztatót ezúttal is a kormányülés után rendezik meg, és a Portfolio élőben tudósítja az eseményeket.
