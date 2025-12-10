  • Megjelenítés
Megfejtették a kutatók, hogy mi okozza a Pfizer-vakcina rettegett mellékhatását
Megfejtették a kutatók, hogy mi okozza a Pfizer-vakcina rettegett mellékhatását

A Stanford Egyetem kutatói azonosították azt a kétlépcsős immunmechanizmust, amely a Covid elleni mRNS-vakcinák után ritkán jelentkező szívizomgyulladás hátterében állhat - írja a Bloomberg.

A myocarditisnek nevezett állapot leggyakrabban serdülő fiúknál és fiatal férfiaknál fordul elő. Többnyire a második oltás után egy-három nappal jelentkezik. Tünetei – mellkasi fájdalom, légszomj, szívdobogásérzés – általában gyorsan enyhülnek alapvető kezeléssel, miközben a szív magától regenerálódik.

A Science Translational Medicine folyóiratban megjelent kutatás szerint

a reakció az immunrendszer legkorábbi őrszemeivel, a makrofágokkal indul.

Ezek a sejtek a Pfizer–BioNTech vagy a Moderna mRNS-oltása után gyulladáskeltő fehérjék hullámát indítják el. Ez a jelzéslánc aktiválja a T-sejteket, amelyek interferon-gammát termelnek. A makrofágok által kibocsátott molekulák és az interferon-gamma együtt tovább fokozzák a gyulladást, és további immunsejteket vonzanak a szívszövetbe. Az emberek kis részénél ez átmeneti irritációt vagy károsodást okozhat a szívben.

A szervezetnek szüksége van ezekre a citokinekre a vírusok elleni védekezéshez. Nélkülözhetetlenek az immunválaszhoz, de nagy mennyiségben mérgezővé válhatnak

– mondta Joseph Wu, a Stanford Szív- és Érrendszeri Intézetének igazgatója, a tanulmány vezető szerzője.

A kockázat rendkívül alacsony: egymilliárd beadott mRNS-vakcinadózisra csupán néhány ezer myocarditis-eset jut,

és ezek is főként fiatal férfiaknál jelentkeznek. A betegség fiatal férfiak felé billenő aránya régóta hormonális hatásra utal, mivel az ösztrogén mérsékelheti a gyulladásos jelátvitelt. 

Az oltási kampány gyorsasága és globális mérete miatt azonban sok eset rövid időn belül került felszínre, ami a valósnál gyakoribbnak láttatta a szövődményt. Mindez táplálta a közvélemény szkepticizmusát és a politikai vitákat, annak ellenére, hogy a vakcinák jóval több kórházi kezelést és halálesetet előztek meg, mint amennyi mellékhatást okoztak. Becslések szerint a Covid-vakcinák már az első évben közel 20 millió halálesetet előztek meg világszerte – ebből több mint egymilliót az Egyesült Államokban. Emellett kórházi kezelések és hosszú távú szövődmények millióit akadályozták meg.

Egy 2021-es brit kutatás szerint a Moderna második dózisa után egymillió oltásra körülbelül 10 többlet myocarditis-eset jutott, míg Covid-fertőzés után ugyanennyi emberre körülbelül 40 ilyen eset esik.

Wu hangsúlyozta, hogy a tanulmány célja a jelenség magyarázata volt, nem pedig a riasztás.

Ez a kutatás csak a mechanizmust vizsgálja – azt, hogy miért alakul ki myocarditis a betegek egy nagyon-nagyon kis csoportjánál. A vakcina nagyon-nagyon biztonságos

– mondta.

