Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett

Portfolio
Már hallgatható a Portfolio Checklist keddi adása, amelynek első részében a Revolut aktualitásaival foglalkoztunk, a litván neobank ugyanis nem sokkal azután, hogy a magyar IBAN bevezetéséről döntött, bejelentette kriptokereskedési tevékenységének magyarországi beszüntetését. A változások hatásairól Turzó Ádámot, a Portfolio elemzőjét kérdeztük. Adásunk második részében a friss éves magyar inflációs adatot értelmeztük Beke Károly, a Portfolio elemzőjének segítségével.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Revolut: a kriptokereskedésnek annyi, hogyan tovább? − (01:33)
  • Friss inflációs adat: érik a kamatvágás? (20:09)

