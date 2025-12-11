  • Megjelenítés
FONTOS Összeomlás felé robog Európa egykor csodált gazdasági motorja
Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Üzlet

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap nem fognak változni a hazai üzemanyagárak, írja a holtankoljak.

Pénteken nem változik sem a benzin, sem pedig a gázolaj beszerzési ára.

A mai átlagárak a következők (2025.12.11-én): 

  • 95-ös benzin: 566 Ft/liter 
  • Gázolaj: 576 Ft/liter
Kapcsolódó cikkünk

Megjött a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Ez is érdekelhet
Megtámadták Moszkvát: tűz alatt az orosz főváros – Vörös riasztást adtak ki
Donald Trump válaszokat követel, százmilliós amerikai segélycsomagot kaphat Kijev - Percről percre az orosz-ukrán frontról csütörtökön
Titkolóznak a hatóságok: rejtélyes körülmények között sérült meg a stratégiai fontosságú olajvezeték
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility