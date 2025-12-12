Karácsony Gergely bejelentette: ekkora béremelésre számíthatnak a főváros dolgozói 2026-ban

Megszületett a bérmegállapodás a "Budapest-család" dolgozóit képviselő szakszervezetekkel - közölte a főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta: a megállapodás végrehajtása már csak két dolgon múlik. Az egyik, hogy a kormány betartsa az ígéretét és kifizesse a városnak azt, amivel tartozik. A másik, hogy a Fővárosi Közgyűlés elfogadja a jövő évi költségvetést.

A jövő évben átlagosan bruttó 8,6 százalékos lesz a béremelés a budapesti dolgozók körében, a kormányzati előrejelzés alapján 3,6 százalékos inflációval számolva.

Az idei tervezett inflációnál várhatóan magasabb tényadat miatt 2026 második felében a bérmegtakarítás terhére a bértömeg további évi 0,6 százalékát fizetik ki. "A Budapest-család intézményeinél és cégeinél folytatódik a Budapest-pótlék teljes körű bevezetése" - közölte a főpolgármester.

Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy

Budapest elkötelezett a dolgozóinak megbecsülésében, és ebből nem enged. Mert a biztonság és a tisztes bér jár azoknak, akik működtetik ezt a várost. A bérmegállapodás ezt az elkötelezettséget tükrözi. Teljes körű teljesítéséhez a város költségvetésének elfogadása szükséges, és az, hogy jogszerűen tudjuk lezárni az idei pénzügyi évet, amihez viszont elengedhetetlen, hogy a kormány átutalja végre az adósságát Budapestnek.

