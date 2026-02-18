  • Megjelenítés
Eltűnhet a polcokról a magyar csirkehús és tojás? Ijesztő trendek zajlanak
Eltűnhet a polcokról a magyar csirkehús és tojás? Ijesztő trendek zajlanak

Portfolio
A Portfolio Checklist legfrissebb adásában (a 16. perctől) a boltok polcain gyarapodó import tojásról és csirkehúsról volt szó. Miért szorítják ki a hazai és EU-s termékeket a harmadik országokból érkező áruk egyre inkább, mit léphetnek erre az itteni termelők, és vajon hogyan csapódhat le az árakban a változás? Mindezekről is beszélgettünk Braunmüller Lajossal, az Agrárszektor főszerkesztőjével.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ukrajna – (01:43)
  • Csirkehús, tojás – (16:32)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

