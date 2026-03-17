Jó napja volt a magyar tőzsdének
Jó napja volt a magyar tőzsdének

Jó hangulat volt ma a nemzetközi piacokon, amiből a magyar tőzsde is kivette a részét, a BUX határozott pluszban zárt, élen az OTP-vel.

Ma a BUX-index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Mol és a Magyar Telekom árfolyama emelkedett, miközben csak a Richter árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen a Masterplast papírjai álltak, amelyek árfolyama 3,4 százalékkal került lejjebb, az Alteo árfolyama pedig 2,1 százalékot esett.

Begyújtotta az rakétákat az OTP, jó hír jött a Barátság-vezeték felől

Rekordok és új kihívások a magyar biztosítóknál: a Portfolio konferenciáján kiderült, mi vár a piacra

Nagy felvásárlás a hazai biztosítási piacon: külföldi kézbe kerül a magyar vállalat

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a MBH Bank részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Egyszeri tételek taszították veszteségbe a Masterplastot - Mit mond a menedzsment?

Új részvények kerülnek a BUX-ba

Nagy bejelentéseket tett a Masterplast - Mit mond a menedzsment?

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ez is érdekelhet
Újabb pofon a Barátság kőolajvezetéknél: 25 tagállam intett be az uniós találkozón Magyarországnak és Szlovákiának
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Emelkedést hoztak a tőzsdéken a Hormuzi-szoroson átkelő hajók és az AI
