Megint ugrik az olajár, ideges a piac

A Brent típusú nyersolaj 3,4 százalékos emelkedéssel 104 dollárra, az amerikai WTI pedig 3,9 százalékkal 97 dollárra emelkedett.
A piacot az iráni támadások nyomán drámaian visszaeső hajóforgalom tartja nyomás alatt.
Az elemzők szerint a globális olajellátás egyik legnagyobb zavarával állunk szemben.
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter hétfőn közölte, hogy az Egyesült Államok engedélyezi az iráni olajszállító tankerek áthaladását a Hormuzi-szoroson. A Wall Street Journal értesülései szerint Washington hamarosan bejelenti a hajókat kísérő nemzetközi koalíciót. Donald Trump azonban elismerte, hogy az együttműködés még nem állt össze teljesen, ezért más országokat is csatlakozásra sürgetett.
Vannak, akik nagyon lelkesek, és vannak, akik kevésbé
– mondta Trump az újságíróknak. Hozzátette, hogy frusztrálónak tartja egyes nemzetek vonakodását. Ezzel arra utalt, hogy bizonyos szövetségeseket az Egyesült Államok már negyven éve véd dollármilliárdok árán.
Warren Patterson, az ING nyersanyagpiaci stratégiai vezetője szerint az olajkínálat kiesésének mértéke miatt a piac nehezen talál megfelelő megoldást. Bár Washington felvetette a biztosítási garanciák és a haditengerészeti kíséret ötletét, ezek egyike sem valósult még meg. Patterson arra is figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi hajók kísérése a hadihajókat is támadásoknak tenné ki. Ezért az Egyesült Államok valószínűleg mindaddig kivár, amíg kellően meg nem gyengíti Irán csapásmérő képességét.
Az Omán és Irán között húzódó Hormuzi-szoros a globális olajkereskedelem létfontosságú útvonala. A Kpler energetikai tanácsadó cég adatai szerint 2025-ben naponta mintegy 13 millió hordó nyersolaj haladt át rajta. Ez a mennyiség a tengeri nyersolajszállítás nagyjából 31 százalékát tette ki.
