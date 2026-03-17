Súlyos szabálytalanságok a debreceni CATL-nél, vizsgálat indult a céggel szemben

A Tisza Párt helyi képviselőjelöltje, Tárkányi Zsolt hívta fel először a figyelmet a gyanús körülményekre. Beszámolója szerint eredetileg több tonnányi mérgező vegyszert raktároztak az épületben.

Miután azonban kiszivárgott az engedély nélkül használt részlegen történt baleset jegyzőkönyve, a cég megpróbálta eltüntetni a nyomokat.

A munkásokat azonnal visszarendelték a hivatalosan engedélyezett területekre. A veszélyes anyagokat eközben sietve kamionokra pakolták és elszállították, a fennmaradó vegyszereket pedig egy raktár melletti sátorba hordták át, ahol szigetelőanyaggal vették körbe a csomagokat.

Az RTL Híradó megkeresésére a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal elismerte a szabálytalan raktározás tényét. Tájékoztatásuk szerint már március elején átfogó vizsgálatot indítottak a cégnél. Ennek keretében az illetékes környezetvédelmi, munkavédelmi, építésügyi és tűzvédelmi hatóságok szakemberei számos ellenőrzést tartottak a helyszínen.

