Magyarországra is megérkezett a szelfis bankolás: 20 perc alatt vehetsz fel digitális hitelt

Hamarosan legfeljebb 20 perc alatt, a Revolutnál megszokott szelfis azonosítással és az új személyi igazolvány chipjének beolvasásával, teljesen digitálisan igényelhetünk hitelt, nyithatunk számlát a hazai bankoknál. A jogszabályi hátteret ehhez egy októberben élesedő MNB-rendelet teremtette meg, a technikai megvalósítás pedig már el is készült. Már nem kell sokat várnunk, hogy a bankok használatba vegyék a megoldást – ígéri a Lippert, egy hazai fintech cég. Bemutatjuk, hogyan is néz ki az általuk fejlesztett rendszer.

Októbertől változtak az ügyfélátvilágítási szabályok

Január 1-jétől a pénzintézetek már nemcsak személyesen, illetve videochaten keresztül, hanem akár nem valós időben - például egy videóval vagy képpel - is azonosíthatják távolról az ügyfeleiket. Ez azt jelenti, hogy akár egy rövid videó vagy fotó elkészítésével, néhány adat megadásával, valamint egy személyi okmány befényképezésével is bankszámlát nyithatunk vagy hitelt vehetünk fel anélkül, hogy be kellene térnünk egy bankfiókba. Az MNB Pmt. (Pénzmosás elleni törvény) végrehajtási rendeletének eddigi verziója alapján meg volt ugyan a lehetősége a teljes értékű azonosításnak, a szelfis azonosítás azonban a legtöbb esetben csak korlátozott hozzáférést adott az ügyfeleknek a pénzintézetek termékeihez, szolgáltatásaihoz (legfeljebb 300 ezer forintos készpénzfelvétel, átutalási korlát, stb.). Október elsejétől a megújított rendelet azonban a szelfis azonosításnál a chipes személyazonosító okmányok (e-személyi, biometrikus útlevél) használatával már teljes értékű ügyfélátvilágítás elvégzését is lehetővé teszi .

A rendelet megjelenésekor írt összefoglalónkban rámutattunk, hogy a bankoknál még nem vehető igénybe a szelfis vagy chipes azonosítás, augusztusban csupán ennek – a piac által is várt – szabályozói hátterét teremtették meg. Ugyanakkor a fintech cégek a bankokkal közösen már akkor dolgoztak azon, hogy a szabályok októberi élesedése után bevezessék a szelfis azonosításra épülő új digitális termékeiket.

Egy magyar fintech cég, a Lippert megoldása a Flint, melyet az ff. next csapatával partnerségben fejlesztett, már kihasználja az új szabályok adta lehetőségeket. Bóna Viktor, Muck Iván és Tóth Tamás, a Lippert munkatársai lapunknak egy háttérbeszélgetésen mutatták be a cég által fejlesztett megoldást, és elmondták, hogy terveik szerint hamarosan lesz több olyan pénzintézet is, amely bevezeti az újfajta azonosítást egyes termékeinél.

Bóna Viktor

Digitális hitel 20 perc alatt – Hogyan lehetséges?

A piacon eddig is léteztek hibrid online hitelezési megoldások (a folyamat végén be kell menni aláírni a szerződést) és csak a saját banki ügyfélkörnek szóló online hiteltermékek, de ahhoz, hogy egy bank end-to-end digitális terméket kínálhasson, amely bárki - akár nem saját ügyfelek - számára is elérhető, a UX és az üzleti paraméterek optimális kialakításán túl, kettő egyáltalán nem triviális problémát kell megoldania:

az online térben kell minden kétséget kizáróan azonosítania az ügyfelét,

a folyamat végén létrejövő szerződést távolról, megfelelő bizonyító erővel, elektronikusan kell aláírnia az ügyfélnek.

A Lippert és az ff. next fő célja Flint nevű termékükkel, hogy minél több ponton automatizálják az azonosítás és termékigénylés folyamatát, amely így legfeljebb 20 perc alatt lebonyolítható az új banki ügyfelek számára is. Ennek érdekében a legújabb technológiákat használva fejlesztettek az október 1-jétől hatályos jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő ügyfélazonosítási modult, valamint elektronikus aláírási megoldásaik is harmonikusan épülnek rá a hazai infrastruktúra adta környezetre.

A Flint alapvetően egy mobilra optimalizált megoldás, de az azonosítást követően a böngészős csatorna is elérhető, ahonnan ugyanúgy folytatható a folyamat. A Lippert mobile-first megoldásának egy új banki ügyfél személyi kölcsön felvételéről szóló példáján keresztül bemutatjuk, hogyan néz ki a teljes folyamat egy end-to-end digitális hitelnél szelfis, chipes azonosítással.

Tóth Tamás

Az ügyfél szeretne felvenni egy személyi kölcsönt, ezért a bank oldaláról letölti az appot, ami iOS és Android operációs rendszeren egyaránt elérhető, de integrálható akár a bank meglévő mobilbanki alkalmazásába is. Az első lépésekben az ügyfél megadja telefonszámát és e-mail címét, amelyeket az app validál. Az ügyfél az app használatához szükséges nyilatkozatokat elolvassa, elfogadja őket. Ezután a személyi fényképes és hátsó oldalának befotózása következik. A fénykép készítés során megtörténik az okmány úgynevezett MRZ kódjának (machine-readable zone) beolvasása. Ez biztosítja, hogy ne lehessen a chipen lévő adatokat hozzájárulás nélkül, például egy buszon egy tárcában lévő személyihez érintve illetéktelenül leolvasni. A folyamat következő lépéseként kiolvassák a chipből az ügyfél nevét, fotóját, illetve még egy sor adatot, melyeket közhiteles nyilvántartásokban ellenőriznek, emellett már azt is tudja a bank, hogy érvényes-e az okmány. A következő egy szelfi készítése, a lakcímkártya fotózása, illetve a bankszámlaszám megadása. Utóbbi alapján biztos lehet benne a bank, hogy új ügyfélről van szó, vagy esetleg egy meglévő ügyfelével van dolga. Ezzel az azonosítási folyamat ügyfél oldali része véget ért. Muck Iván

Ezzel párhuzamosan a bankban is elindul az adatok validációja. A Pmt. rendelet szerint legfeljebb 2 banki napon belül kell jóváhagyni az azonosítást, ugyanakkor üzleti szempontból nagyon fontos, hogy amelyik bank ilyen terméket vezet be, lehetőleg 0-24 órában felkészülten fogadja a kérelmeket és ez néhány perc alatt lefusson. A Flint alkalmazásban kialakított folyamat az alábbi lépésekből tevődik össze:

A mobilkészülékről érkező adatokat automatikusan egybevetik közhiteles nyilvántartásban szereplő adatokkal.

Egy mesterséges intelligencia algoritmus megvizsgálja, hogy az ügyfél által készített szelfi és a személyin lévő kép megegyezik-e, a hasonlóságot 0-100 pont között kiértékelve.

Az ügyfél azonosítási adatok egyezését ügyintéző hagyja jóvá (amennyiben az automata kiértékelés kellően pontos, ez később elhagyható).

Az azonosítási lépések után, (már azonosított ügyfelek esetén itt indul a folyamat) jöhet a hitelválasztási „csúszka”, vagyis az ügyfél megadja, mennyi hitelt venne fel, mennyi ideig szeretné törleszteni, és amely termékek az elvárásoknak megfelelnek, megjelennek az appban. Az ügyfél rákattint az egyik termékre, és megkezdődik a hitelbírálathoz szükséges adatok megadása. A fejlesztők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az ügyfélnek minél kevesebb adatot kelljen rögzítenie, ezáltal gyorsítva az igénylés folyamatát.

A munkavállalók esetében további könnyítést jelent, hogy a Flint képes az ügyfél hozzájárulása alapján, a NAV honlapján keresztül elérhető JIR (Jövedelem Információs Rendszer) használatával, a bank felé zárt csatornán keresztül továbbított keresetkimutatás automatikus kezelésére, ezáltal nincs szükség a hagyományos munkáltatói igazolás kiállítására.

Megtörténik az ügyfél meglevő hiteleinek KHR-ben való lekérdezése, valamint a munkáltató ellenőrzése. A hitelbírálat lefutása után az app listázza az ügyfél által a bírálat alapján elérhető hitelajánlatokat, majd az ügyfél választása után bekéri az esetleges, az adott konstrukcióhoz előírt további dokumentumokat (pl. közüzemi számla, bankszámla kivonat, adókártya, egyéb csatolmányok). A kiválasztott ajánlat alapján elkészül a szerződés PDF-ben, amelyet az ügyfél távolról, a beépített elektronikus aláírás szolgáltatással alá is írhat. Az aláírást követően a szerződés a bankhoz és az ügyfélhez is megérkezik. A rendszerben jelenleg az AVDH és egyéb, piaci alapon működő bizalmi szolgáltatók elektronikus aláírási készségei is elérhetők. A megoldást fejlesztő cég ígérete szerint hamarosan elérhető lesz az e-Személyi igazolványra épülő elektronikus aláírás is.

Ezzel az ügyfél oldali folyamat a végéhez ért, a banki végső, automatizált ellenőrző lépések után, elkészül a bank által is aláírt szerződés, valamint megtörténik az szerződött hitel folyósítása.

Bár a folyamat leírása hosszúnak tűnhet, az eddigi tapasztalatok és tesztek alapján legfeljebb 15-20 perc alatt a digitális térben kevésbé jártas ügyfelek is képesek végig vinni. A megoldás KKV-hitelekre, személyi kölcsönökre, számlanyitásra, illetve gyakorlatilag minden hiteltermékre alkalmazható a jelzáloghiteleken kívül, amelyre szigorúbb szabályozás vonatkozik. Ma Magyarországon több mint 4 millió állampolgár rendelkezik ügyfélkapuval, és több mint 5 millióan rendelkeznek e-Személyivel, így a bevezetőben említett teljes értékű megoldás a legtöbb banki ügyfélnek elérhető.

A cikk megjelenését a Lippert támogatta.

