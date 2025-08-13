Kettészakad az agrármezőny, az erősek még erősebbé válnak

A felélénkülő beruházási ciklus, a pályázatok és a termelést övező kockázatok lesznek a fő témák az év végi Portfolio Agrárszektor konferencián - vélekedett Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója. A szakember szerint a pályázatokhoz kapcsolódó kamattámogatás különösen fontos szerepet tölt be, mivel
a jelenlegi piaci kamatok túl magasak ahhoz, hogy az agráriumban elérhető jövedelmek minden esetben fedezzék az adósságszolgálatot.
Az idei év egyik meghatározó pénzügyi fejleménye, hogy a várakozásokkal ellentétben a jelentősebb kamatcsökkentés még nem következett be. Bár 2024 második felében általános várakozás volt a gazdasági szereplők körében egy kamatcsökkentési ciklus elindulására, ez a makrogazdasági mutatók alakulása miatt egyelőre elmaradt.
Jelenleg a mezőgazdaságban nincs meg az a jövedelemtöbblet, hogy mindegy legyen, 4 vagy 8 százalék a hitelkamat
- értékelte a helyzetet Hollósi Dávid. A szakember hangsúlyozta, hogy a 10 + 5 százalékos kamat- és garanciadíj-támogatás ezért kiemelten fontos a jelenlegi pénzügyi környezetben, és jelentősen javítja a beruházások megtérülését. A kamattámogatás jelentősége abban rejlik, hogy míg a piaci kamat jelenleg 8-10 százalék körül alakul, támogatással ez 4-5 százalékra csökkenthető,
ami az agrárium és az élelmiszeripar jövedelmezőségét figyelembe véve döntő különbséget jelenthet a projektek megvalósíthatóságában.
Az MBH Bank szakértője rámutatott, hogy előnyben lehetnek a finanszírozást tekintve azok a gazdasági szereplők, akiknek devizában keletkezik a forgalmuk, mivel ők hozzáférhetnek az olcsóbb devizahitelekhez.
Ebből az is következik, hogy az export még inkább felértékelődik, vagyis azok, akik külpiacra is szállítanak, olcsóbb finanszírozást tudhatnak magukénak. Vagyis az erősek még erősebbé válhatnak.
Hollósi szerint a magyar agráriumban a szereplők hitelképessége alapján polarizálódhat a piac:
Lesz egy ügyfélkör, akikért versenyeznek a bankok, és lesz egy másik ügyfélkör, akiknek nehezebb lesz megoldaniuk a finanszírozást.
A szakember szerint az utóbbi csoportnak különösen fontos lesz a bankokkal való hatékony tárgyalás. A pályázatok kapcsán fontos előny, hogy 25 százalékot le lehet hívni előlegben. Sőt, ha azzal elszámolt az ügyfél, akkor újabb 25 százalékot, bankgaranciával pedig 50 százalék hívható le - emelte ki a szakértő.
A pályázatok már az idei év végén komoly hatással lesznek a finanszírozási környezetre, de a lebonyolítás fő időszaka várhatóan 2026 lesz.
A banki szakember szerint a szektor előtt álló másik jelentős kihívás az aszály és a termelést övező egyéb kockázatok kezelése. Mint Hollósi Dávid fogalmazott:
Végérvényesen el kell fogadni azt, hogy ahogy eddig csináltuk, az úgy nem fog menni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
