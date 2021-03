Talán soha nem volt még ilyen fontos a forgóeszköz-menedzsment

A válságos időkben kiemelt szerepe van annak, hogy egy vállalkozás képes legyen fenntartani a biztonságos működés kereteit. A hatékony forgóeszköz menedzsment a stabil működés egyik fontos pillére: célja, hogy olyan megoldásokat találjunk, melyek révén a napi működés kapcsán lekötött forrásokat csökkenteni, optimalizálni tudjuk.

A globális pandémia új kihívások elé állította a magyar vállalatokat is az elmúlt egy évben. A legtöbben egyáltalán nem voltak felkészülve olyan feladatokra, mint például a gyors digitalizáció, a hibrid vagy távoli munkavégzés megszervezése. Ahhoz, hogy gördülékeny legyen a munkavégzés, muszáj volt lépéseket tenni, így a járványhelyzet katalizátorként hatott például a digitális átállásra is.Kevés olyan cég van, amelyiknek ne változott volna meg a piaci környezete is. Természetesen vannak olyanok, akik tudnak élni a kínálkozó lehetőségekkel, és tudnak alkalmazkodni a megváltozott megrendelésekhez, fogyasztói szokásokhoz, beszerzési lehetőségekhez, de sok olyan vállalatról is hallunk, akik komoly nehézségekkel küzdenek, jellemzően a piaci kereslet, beszerzési lehetőségek, illetve a finanszírozás terén. Rendkívül összetett feladatot kaptak a cégvezetők a járvány kitörésekor, szektortól függetlenül is: a helyzet változása jelentős hatással volt a napi üzletmenetre, a cégek pénzügyeire - ezen belül különösen a forgóeszköz finanszírozási igényekre.

Természetesen egy ilyen helyzetben a megfelelő, a vállalkozás egyedi jellemzőihez illeszkedő banki finanszírozás rendelkezésre állása kiemelten fontos.

Ehhez lehetnek hasznosak az államilag támogatott konstrukciók, mint például az NHP Hajrá! Program és az EXIM Kárenyhítő Hitelprogramja. E kamattámogatott konstrukciók iránt az érdeklődés jelentősnek bizonyult a 2020-as évben.

Ezért fontos a megfelelő forgóeszköz-menedzsment

"A pandémiás időszakban a vállalkozások jelentős rövidtávú kilengéseket tapasztalhatnak a keresletben, emellett az ellátási láncok működésében korábban nem tapasztalt kihívásokkal szembesülnek a cégek, a kereskedelmi partnerekkel alkalmazott fizetési határidők és egyéb feltételek pedig sok esetben érdemben módosultak az elmúlt egy éves időszakban.

Ezek a jelenségek pedig együttesen nagy mértékű volatilitást eredményeznek a vállalkozások készlet-, vevő- és szállító állományában, amelynek kezelése komoly kihívás elé állítja a vállalatok vezetőit. A likviditás- és forgóeszköz finanszírozás menedzsment az elmúlt években folyamatosan növekvő szerepet játszott a vállalatok életében, a pandémiás helyzet azonban drasztikusan felgyorsította ezt a folyamatot." - mondta el a Portfolio-nak Somlai Gergely, az UniCredit Bank Global Transaction Banking területének vezetője.

"Jelen helyzetben kiemelten fontos, hogy a vállalatok a tevékenységükhöz, piaci helyzetükhöz illeszkedő forgóeszköz-finanszírozási megoldással rendelkezzenek.

Ennek érdekében minden esetben vállalati partnereinkkel közösen dolgozzuk ki a - jellemzően klasszikus folyószámlahitel terméken túlmutató - testre szabott forgóeszköz finanszírozási megoldást." - tette hozzá a szakember.A pénzintézetnél például külön forgóeszköz-finanszírozási specialistákból álló csapat dolgozik, akik e tényezők figyelembevételével segítenek az ügyfeleknek olyan alternatív, testre szabott forgóeszköz-optimalizálási megoldások kialakításában, melyek megfelelő tartalékot jelentenek a kritikus időszakok átvészeléséhez, miközben a cégek finanszírozási kockázatait is csökkentik.

Erre figyeljünk, avagy a forgóeszköz-menedzsment 3 szabálya

Önmagunk megismerése

Személyes fejlődésünk kiindulópontja is a megfelelő önismeret, nincs ez másképp a cégek forgóeszköz-hatékonyságának javítása terén sem.

Fontos, hogy egy cég áttekintse belső folyamatainak hatékonyságát, beleértve az üzletfolytonosság biztosításához szükséges kritikus feltételeket, illetve a forgóeszköz és likviditási helyzetét. Érdemes áttekinteni a cég készletleltárát, kétes vevőkövetelés-állományát és likvid eszközeit, melynek mély ismerete a legfontosabb kiindulópontja egy válsághelyzetre való felkészülésnek. Ezek részletes áttekintésével nem érheti a céget olyan meglepetés, hogy likvidnek hitt eszközeiben álló pénzeszközéhez mégsem tud hozzájutni szükség esetén vagy éppen fordítva, nem számolnak olyan eszközökkel, melyekből akár rövid távon likviditáshoz juthatnak.

2. Kapcsolattartás a legfőbb partnereinkkel

Kiemelten fontos, hogy a cégek partneri kapcsolataikat tudatosan kezeljék. Partnereiket, ideértve vevőiket és szállítóikat is, be kell sorolniuk aszerint, hogy kik kritikusak, fontosak, elhanyagolhatóak a cég stabil működésének fenntartása szempontjából. Lehetőség szerint a kritikus partneri kapcsolatok számát meg kell próbálni csökkenteni, ilyen esetekben alternatív beszállítók és új vevőkapcsolatok felkutatása kiemelten fontos lehet. A pandémia elmúlt időszaka bizonyította, hogy egy-egy beszállító vagy vevő esetleges kiesésére, illetve az abból eredő jelentős kockázatok kezelésére fel kell készülni, amennyire lehet.Partnereink kapcsán nagyon fontos még az aktív kapcsolattartás, a folyamatos párbeszéd, a partnerek monitoringja, mert ezek alapján az esetleges problémák igen korai szakaszban felismerhetőek. Az intenzív és folyamatos kommunikáció pedig segíthet abban, hogy az ellátási láncban keletkező zavarok - akár fizetési haladék nyújtásával, illetve banki követelésvásárlási konstrukció kialakításában való közreműködéssel – megoldódjanak, és ezáltal biztosított legyen a kiemelt partnereink stabil működése. A sokkszerűen változó környezet emellett megköveteli a cégvezetőktől, hogy akár évtizedes együttműködés kereteit felülvizsgálják, ideértve például a megrendelés-előrejelzés folyamatos elvárását, frissítését, az árak és fizetési feltételek, elvárt biztosítékok módosítását.

3. Felkészülni az ismeretlenre

Miután felmértük a cégünk jelenlegi belső helyzetét és partnerkapcsolatok adottságait, érdemes terveznünk. Az egyik legfontosabb lépés, hogy készítsünk likviditási tervet és ezt megfelelő gyakorisággal frissítsük.

Ennek kapcsán már az önmagában is egy meghatározó tényező, hogy a gyakoriságot megfelelően válasszuk ki és azt, amennyiben szükséges, változtassuk, mert kritikus helyzetben akár napról napra jelentősen változhat a cég likviditási pozíciója. Szintén fontos, hogy a tervezést végezzük el szélsőséges helyzetekre is (például a legfontosabb vevőpartnerek jelentős fizetési késedelme, a kereslet megszűnése, beszállítók nem teljesítése), végezzünk stressz-tesztet és azonosítsuk a működésünkben a kritikus tényezők kapcsán azokat az indikátorokat, mutatókat (például vevő forgási sebesség, készletállomány mértéke, készpénzállomány, megrendelés volumene), amelyek folyamatos nyomon követése segít előre jelezni a várható problémák kialakulását.

A cikk megjelenését az UniCredit Bank támogatta.

