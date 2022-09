Mobilfizetés, online bankolás a gyerekeknek is: új programot indít a Gránit Bank

Új applikációt fejlesztett a Gránit Bank. A program célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése: megtakarításra ösztönöz, és megtanítja már a legkisebbeket is a pénzügyi alapokra – tájékoztatta a pénzintézet a Portfolio-t. Hegedüs Éva elnök-vezérigazgató, a Bankszövetség elnökségi tagja lapunknak elmondta: a családok, az iskolák, és a pénzintézetek közös érdeke, hogy a gyerekek ne csak a pénzügyi fogalmakat ismerjék, hanem azokat a mai modern technológiákkal alkalmazzák is.

Megtakarításra ösztönöz, és megtanítja már a legkisebbeket is a pénzügyi alapokra a Gránit Bank új innovációja, a Gránit Family app. A pénzintézet tájékoztatása szerint az alkalmazás egyedi vonása a korcsoportra szabott felhasználói felület és az appban elérhető játékos animációk. Ugyanakkor az app gyermek és felnőtt alkalmazása valós idejű összeköttetésben van, a gyerek bármikor egy gombnyomással kérhet pénzt az appban a szülőtől és az összeg – ha a szülő elfogadja a kérést – pár másodpercen belül jóvá is íródik a gyerek számláján.

A gyermekek az appban takarékoskodhatnak saját maguk által meghatározott célra, míg a szülők a zsebpénz növeléséért cserébe különböző feladatokat is kitűzhetnek.

A félretett zsebpénzre a bank – év végéig tartó akcióban – 5 százalékos kamatot fizet (EBKM: 5,00%). Az app használatához az országban elsőként teljesen online nyithat számlát a szülő és gyermeke közösen, VideóBankos azonosítással, vagy a Gránitnál már számlát vezető szülők a saját mobilbanki appjukból indítva szelfis számlanyitást is választhatnak gyermeküknek, amennyiben mindkettőjüknek új típusú, chipes igazolványa van. Mint megtudtuk, az alkalmazást a gyermekek díjmentesen használhatják a hozzá tartozó bankszámlával és bankkártyával együtt.

A gyermekek a bankkártyát digitalizálhatják az applikációban az érintéses mobilfizetéshez. Költéseiket a szülők saját mobilbanki appjukban kísérhetik figyelemmel, ha szükséges, zárolhatják és fel is oldhatják a gyermek kártyáját, és azonnal módosíthatják annak limitjeit is. A szülők és a gyermekek egymás közötti utalásai díjmentesek, amennyiben az elutalt összeg nem haladja meg a 20 ezer forintot. Az új applikációt – közös online számlanyitást követően - bármely magyarországi lakhellyel rendelkező család használhatja 6 évesnél idősebb gyermekekkel. Az alkalmazás iOS verziója már elérhető az App Store-ban, az Android verzió néhány nap múlva lesz letölthető - a bank tájékoztatása szerint.

Közös érdek a pénzügyi tudatosság fejlesztése

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója a Portfolio kérdésére elmondta, pénzügyi ismeretek terén is jelentős a lemaradása a magyaroknak a világátlaghoz képest, a meglévő tudás gyakorlati alkalmazásában azonban még inkább alulmaradunk a többi országhoz képest, amit az OECD legutóbbi, 2020 évi nemzetközi felmérése is alátámaszt.

„Ahhoz, hogy ebben is előbbre léphessünk a bankoknak, a Bankszövetségnek, az iskolarendszernek és a szülőknek is megvan a maga feladata. Vannak már jó példák az együttműködésre, mint a Pénz7 pénzügyi edukációs témahét, amelyet az iskolákkal és banki önkéntesekkel együtt a Bankszövetség szervez, a Pénziránytű Alapítvány és kormányzati szervek közreműködésével. Fontos lenne azonban az is, hogy a családok kisiskolás korú gyermekeiket is bevonva beszéljék meg pénzügyeiket, akár együtt fedezzék fel a digitális bankolás világát” – mondta a Gránit Bank vezetője, aki hozzátette, a Pénz7 keretében létrejött együttműködés talán a legjobb példa arra, hogy a Bankszövetség és összes együttműködő szakmai partnere – beleértve a pénzügyi oktatásért és az innovációért felelős döntéshozókat, minisztériumokat – mennyire fontos feladatának tekinti a fiatalok pénzügyi –gazdasági nevelését, a mindennapi pénzügyek tudatos kezelését, amihez alapítványi segítséggel készülnek az élményalapú, modern oktatási anyagok.

Ugyanakkor közös érdek az is, hogy a diákok ne csak a pénzügyi fogalmakat ismerjék, hanem azokat a mai modern technológiákkal alkalmazzák is. A bank vezetői, önkéntesei például rendszeresen tartanak foglalkozásokat, előadásokat alsósoknak, valamint gimnáziumokban és egyetemeken is, hogy bemutassák az új digitális banki megoldásokat is.

Hegedüs Éva szerint a pénzügyileg képzett diákokból olyan felnőttek válhatnak, akik tudatosabban vezetik a pénzügyeiket, a megismert pénzügyi fogalmakat úgy használják a gyakorlatban, hogy azzal jobb döntéseket tudnak megalapozni. Egy-egy nagyobb döntés, például jelentős összegű betét elhelyezése vagy hitelfelvétel előtt összehasonlítják a bankok ajánlatait, hogy a számukra legelőnyösebb mellett döntsenek. Jobban figyelik majd a kiadásaikat és tudatosan tervezik a megtakarításaikat. Jelentős összegeket takaríthatnak meg azzal is, ha tudatos döntéssel a mindennapi bankolás során is a leginkább testre szabott, legalacsonyabb díjazású bankszámlacsomagot választják.

