Svájci mintára szolgálja ki a leggazdagabbakat az OTP

Gazdasági szempontból hektikus évet zárhatunk le hamarosan, amelyben nem volt könnyű úgy lavírozni, hogy az embernek ne kelljen végül veszteségeket leírnia, de Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője szerint a szektor összességében nem jött ki rosszul az évből, saját kezelt vagyonukban 6 százalékos növekedést értek el a harmadik negyedév végéig. A bank privátbanki üzletágát az év elején jelentősen átstrukturálták, amellyel egy svájci, liechtensteini modell felé közelítették működésüket, amelyben magasabb szintű, kiterjedtebb privátbanki kiszolgálás és egyedileg kialakított termékkör érhető el. Interjú.

Milyen évet zárt a hazai privátbanki szegmens? Hogy értékelné ezen belül az OTP Private Banking teljesítményét? Jövőre milyen évre számítanak, lesz-e érdemi ügyfélszám-bővülés?

Elég hektikus év van mögöttünk, kétszámjegyű inflációval, magas kamat- és változó adókörnyezettel, tehát volt kihívás a szektor előtt. Nyilván a hazai bérek vásárlóértékének vagy a GDP csökkenésének lakosságra gyakorolt hatásai mellett sem mehetünk el.

Ebből a komplex mixből azért a privátbanki szektor összességében nem jött ki rosszul. Bár a vagyonos rétegeket is megviselték az események, azért a vagyondinamika megmaradt, a szektor érdemben bővült az idei évben is.

A privátbanki üzletágunk 26 éve működik, az új ügyféligényekre, nemzetközi trendekre alapozva az év elején tudatosan alkalmaztunk egy új rendszerű ügyfélszegmentációt, jobban szétválasztottuk a privátbanki és a kiemelt privátbanki kategóriákat. Az utóbbi limitjét megemeltük százmillió forintról háromszázra, mert így még inkább specializálódhatunk, teljesíthetjük az ügyfelek egyedi igényeit. Az ügyfeleknek dedikált idő és figyelem tekintetében is így képesek vagyunk elérni a kívánt szintet. Noha ezres nagyságrendben szerződtettük újra ügyfeleinket, mégis érdemi lemorzsolódás nélkül sikerült velük megismertetnünk a szolgáltatásaink új kereteit.

Nagyon pozitívak a tapasztaltok, sok ügyfelünk szerette volna megtartani a státuszát, az ezzel járó szolgáltatási többletet, ezért új tőkét hozott be, csak hogy elérje a szükséges limitet. Koncentrálódott az ügyfélkiszolgálásunk, az általunk kezelt vagyon az idei 3. negyedév végéig több mint 6 %-kal nőtt úgy, hogy közben az ügyfelek száma enyhén csökkent.

A vagyonbővülés kapcsán milyen arányban lehet friss pénzek beáramlásáról beszélni? Illetve ez a vagyoni növekedés mennyire köszönhető az árfolyamhatásnak?

A növekedésünk három részből áll, a hozamhatásból, az új ügyfélszerzésből és a meglévő ügyfelek pénzmozgásaiból, utóbbi kettő nagyjából hasonlóan teljesített idén. Azt gondolom, hogy az ügyfélszám nem nő olyan mértékben, mint a vagyon és ez valószínűleg trendszerű az egész térségben. Ennek oka, hogy egyrészről a szolgáltatók folyamatosan emelik a limiteket, ugyanis ezek az összegek 5 évvel ezelőtt például egészen mást jelentettek reáliákban mérve, mint ma. Tehát látunk egy leértékelődést, ami nyomás alatt tartja a szektort: időnként limiteket kell emelni, portfoliót tisztítani, ez pedig értelemszerűen az ügyfélszám csökkenését hozza rövidtávon.

Bozsogi Tamás, az OTP Private Banking vezetője

Ez a folyamat nálunk nagyjából lezajlott, tehát azt gondolom, hogy

jövőre már nemcsak a vagyon tekintetében, de az ügyfélszámban is növekedés várható.

Az árfolyamhatástól nem tudjuk függetleníteni magunkat, ez egy nehezebben tervezhető faktor. A forint a tavalyi év végéhez képest relatíve stabil volt, inkább erősödött. A devizaarányon keresztül ez biztosan lefele húzta a számokat, ugyanakkor volt egy kétszámjegyű kamatkörnyezetünk, és vannak olyan kötvények, amelyek akár a piaci kamatok fölött is fizetnek a lakossági ügyfélkörnek. Emellett azt láttuk, hogy a tőkepiacok is jól teljesítettek.

Mennyire tapasztalták, hogy az ügyfelek más megtakarításokból inkább az állampapírok felé fordultak?

A mi speciális ügyfélkörünk adataiból az látszik, hogy idén a kötvénypenetráció nőtt, de a növekedést már nem a lakossági sorozatok iránti kereslet hajtotta. Az eddigi tapasztalatunk az, hogy az ügyfeleinknek jellemzően bőven van már lakossági állampapír kitettsége, ami teljesen egészséges és racionális. Ugyanakkor az újabb és újabb sorozatoknál már kevésbé előnyös feltételekkel lehetett ezekhez hozzájutni, illetve vételi korlát is bevezetésre került. Ezzel szemben a kincstárjegyekre és államkötvényekre - magyar és külföldire egyaránt - valamint a vállalati kötvényekre nagy volt a kereslet.

Mennyire keresik az ügyfelek a devizás befektetési lehetőségeket? Melyek ezek közül a legnépszerűbbek?

Korábban nagyon forró téma volt ez, például amikor 420-430-as EUR/HUF árfolyamnál jártunk. Bár valamekkora devizakitettségnek mindig van helye a portfóliókban, ugyanakkor nagyon ritka az a piaci esemény, amikor indokolt lenne a teljes portfoliót devizában tartani. Erre fel is hívtuk a figyelmet már tavaly ősszel is.

Az utóbbi időben a devizabefektetésekhez a forint árfolyam támogató olyan értelemben, hogy az euróhoz mérten az elmúlt időszak kereskedési sávján belül most relatíve az erős végén mozog. A devizás papírokra is jellemző volt, hogy az emelkedő kamatkörnyezet miatt eleinte a rövidebb lejáratúakat vitték, és most már ez az eszközosztály is látható hozamokat termelt mérsékelt kockázat mellett. Az eurós abszolút hozamú alapok is újra teret nyertek, a két devizás befektetések szintén felfutottak és azért a részvénypiacon is voltak még olyan szektorok/régiók, amelyek alulértékeltnek tűntek - például a román vagy a lengyel piac.

Ami még fontos, hogy a diszkrecionális portfóliókezelés is elérhető devizában, sőt egyedi mandátumban is egy bizonyos összeg felett a kiemelt ügyfélkörben. Ennek kifejezetten jó teljesítménye volt az elmúlt időszakban.

Az idén januártól bevezetett új privátbanki struktúra kapcsán mik a tapasztalatok, mennyire váltotta be a hozzá fűzött reményeket?

Ahogy említettem, zökkenőmentesen sikerült ügyfeleink tájékoztatása a szolgáltatásaink új kereteiről és az ezzel kapcsolatos, őket érintő változásokról. Alacsony lemorzsolódás mellett, sikeresen zárjuk ezt a folyamatot.

A kiemelt privátbanki szegmens átalakításával óriási lépést tettünk a svájci és liechtensteini modell felé, amelyben magasabb szintű, kiterjedtebb privátbanki kiszolgálás és egyedileg kialakított termékkör érhető el.

Nyilván ennek a modellnek a kiterjesztése ügyfeleink minél szélesebb körére egy hosszú folyamat, de ebben sokat haladtunk az év eleji átalakítással. Emellett a privátbanki szegmensre is komoly figyelmet fordítunk, itt is folyamatos a fejlesztés, például implementáltunk egy olyan szoftveres megoldást, ami jelentősen lecsökkenti még a komplexebb portfólió-átrendezések átfutási idejét is. Így adott esetben, egy bonyolultabb átstrukturálás esetében, már nem egyesével kell kezelnünk az elemeket, hanem csomagban megoldható az átalakítás.

A fejlesztések mellett azért azt is fontos kiemelni, hogy ahogy korábban is említettem, számos kihívás nehezítette meg az idei évet. De ez a terep az, ahol egy privátbanki szolgáltató igazán hasznos tud lenni, hiszen a tanácsadók szaktudása, tapasztalata ilyenkor van igazán az ügyfelek segítségére. A kollégáink többsége több mint 10 év tapasztalattal rendelkezik, láttak már ehhez hasonló nehéz piaci körülményeket, és most is számos ügyfélnek tudtak segíteni a veszteségek elkerülésében vagy éppen a vagyongyarapításban.

Néhány évvel ezelőtt, nyugodt piaci körülmények között, a privátbanki szegmensben erősebb volt a kényelmi faktor, azonban az elmúlt évek már nem csak erről szóltak. A tanácsadóink mögötti tőkepiaci kompetenciával, az OTP Csoport 12 országának privát banki szolgáltatásait is összefogó OTP Global Markets szakmaiságával rengeteg ügyfelet sikerült megmenteni a kapkodástól, az érzelmi alapú döntéshozataltól és így sok esetben a vagyonvesztéstől.

