Micsoda számok: felrobbantak a lakáshitelek és a bankbetétek

Óriási lendülettel indította az évet a lakossági hitelezés Magyarországon: a februári 85 milliárdos szerződési összeggel együtt már több mint duplázódást mutat idén a lakáshitelezés, és a fogyasztási hitelek kihelyezése is szépen nő. Az MNB friss adatai szerint a háztartások bankszámlaállománya is nagyot gyarapodott februárban, utoljára a 2022-es választási osztogatás idején láttunk hasonló kiugrást. Eközben a vállalati hitelpiac egyelőre téli álmát alussza. E témákkal részletesen is foglalkozik a Portfolio május 14-ei Hitelezés 2024 konferenciája , nem érdemes lemaradni az eseményről!