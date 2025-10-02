Szexuális rágalmazási botrányba keverték a Commerzbankot

Damilare Ajao compliance (jogi megfelelési) elemzőként dolgozott a társaságnál, és a bank szerint valótlan állításokat tett egy diszkriminációs és zaklatási perben, ami miatt a Commerzbank aztán beperelte. Egy munkaügyi bíró kijelentette, hogy

az egyik kollégával szembeni szexuális zaklatási vád "tiszta kitaláció", és Ajao "méltatlan a bizalomra".

A bankot képviselő ügyvédek szerint Ajao hazudott a bíróságon, és vádjai "súlyos negatív hatással" voltak annak a női kollégának az egészségére, akit zaklatással vádolt. Louis Browne, a bank ügyvédje a bírósági beadványokban úgy fogalmazott, hogy Ajao vallomása "elfogult és vitatható volt a legjobb esetben is, a legrosszabb esetben pedig hazug", valamint "bizonyítékainak nagy része elszakadt a valóságtól és az igazságtól".

Ajao ügyvédje, Sasha Wass szerint viszont a bank érvelése azzal kapcsolatban, hogy Ajao hogyan viselkedett, "veszélyes és tisztességtelen". Szerinte "teljesen elképzelhető", hogy egy női kolléga megjegyzései miatt Ajao

fenyegetve érezhette magát, és ezt szexuális zaklatásnak tekinthette".

A bankot képviselő ügyvédek állítása szerint Ajaót 2019-ben, mindössze hat hónapnyi munkaviszony után bocsátották el "a kollégáival való viselkedése miatt". Ajao a londoni meghallgatáson tagadta az összes ellene felhozott vádat.

Az angol bíróságokon a legsúlyosabb bíróság megsértése esetén börtönbüntetés is kiszabható, de az ilyen ügyek gyakran pénzbírsággal vagy vagyonelkobzással végződnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images