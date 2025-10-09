Harmati, Becsei, Léder, Bartha - Egy helyen a legfontosabb banki IT és digitális vezetők!

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-szakértők osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, lehetőséget teremtve a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb fejleményekről és jövőbeli irányokról.
A Banking Technology 2025 konferencián a pénzügyi szektor legkiválóbb szakértői osztják meg gondolataikat. Íme néhány kiemelkedő előadónk:
- Czímer Balázs, partner, McKinsey & Company
- Sebők András, digitális vezető, OTP Bank
- Kaliszky András, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary Zrt.
- Lóska Gergely, informatikai és innovációs vezető, K&H
- Vinnai Balázs, elnöki főtanácsadó, elnök, MBH Bank, IVSZ
- Jendrolovics Péter, vezérigazgató-helyettes, Gránit Bank
- Nyíri József, társ-vezérigazgató, Finshape
- Jendrolovics Máté, vezérigazgató, Intuitech
- Kuhárszki András, ügyvezető igazgató, Omnichannel Tribe, OTP Bank
- Bodnár Béla, vezérigazgató, Shiwaforce
- Izer Norbert, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Sallai Péter, CTO, Dorsum
- Kelemen Bálint, CIO/COO, Raiffeisen Bank
- Léder Tamás, Digitális üzleti kompetenciák igazgató, MBH Ban
- Bartha Lajos, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
- Ragó István, Chief Security Officer, Raiffeisen Bank Hungary
- Weissmüller Gábor, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator, Citi
- Halász Viktor, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, Nemzeti Nyomozó Iroda
-
- Czirok László, Principal Cloud Architect, Client Team Lead, TC2
- Becsei András, vezérigazgató-helyettes, alelnök, OTP Bank, Magyar Bankszövetség
- Harmati László, vezérigazgató-helyettes, Erste Bank
- Ginzer Ildikó, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank
- Rajna Gábor, lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank
- Sármay Bence, Magyarországért felelős területi vezető, Visa
A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:
- A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása
- Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
- Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
-
- Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
- A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
- Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre
Ne maradjon le erről a kivételes lehetőségről, hogy első kézből értesüljön a bankszektor és a fintech világ legújabb fejleményeiről! Regisztráljon most a Banking Technology 2025 konferenciára, és legyen részese a pénzügyi jövő formálásának!
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
