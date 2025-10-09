Harmati, Becsei, Léder, Bartha - Egy helyen a legfontosabb banki IT és digitális vezetők!

  • Megjelenítés
A legfontosabb digitális banki vezetők és a fintech piac meghatározó szereplői gyűlnek össze 2025. november 4-én a budapesti Marriott Hotelben, a tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Banking Technology konferencián. A rendezvényen a bankok IT-költéseiről, az AI-forradalomról, a csalásokról és a kiberbiztonságról, a legforróbb payment trendekről lesz szó. A technológiai deep dive szekciókban pedig use case-eken, esettanulmányokon keresztül merülhetünk el a fintech innovációk világában.

A bankszektor top vezetői, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-szakértők osztják meg gondolataikat és tapasztalataikat, lehetőséget teremtve a résztvevőknek, hogy első kézből értesüljenek a legfrissebb fejleményekről és jövőbeli irányokról.

A Banking Technology 2025 konferencián a pénzügyi szektor legkiválóbb szakértői osztják meg gondolataikat. Íme néhány kiemelkedő előadónk:

  • Kaliszky András, informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes, Erste Bank Hungary Zrt.
  • Léder Tamás, Digitális üzleti kompetenciák igazgató, MBH Ban
  • Bartha Lajos, ügyvezető igazgató, Magyar Nemzeti Bank
  • Ragó István, Chief Security Officer, Raiffeisen Bank Hungary
  • Weissmüller Gábor, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator, Citi
  • Halász Viktor, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője, Nemzeti Nyomozó Iroda
  •  
  • Becsei András, vezérigazgató-helyettes, alelnök, OTP Bank, Magyar Bankszövetség
  • Ginzer Ildikó, standard kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettes, MBH Bank
  • Rajna Gábor, lakossági vezérigazgató-helyettes, Raiffeisen Bank
  • Sármay Bence, Magyarországért felelős területi vezető, Visa

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:

  • A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása
  • Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
  • Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
    • Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
  • A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
  • Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre

Ne maradjon le erről a kivételes lehetőségről, hogy első kézből értesüljön a bankszektor és a fintech világ legújabb fejleményeiről! Regisztráljon most a Banking Technology 2025 konferenciára, és legyen részese a pénzügyi jövő formálásának!

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

