Olcsóbban jutnak hitelhez a magyar vállalkozások, mint az osztrákok

A Széchenyi Kártya Program hiteltermékei október 6-tól egységesen 3%-os kamattal érhetők el a hazai kis- és középvállalkozások számára. A KAVOSZ és a Portfolio közös rendezvényén a vállalkozói optimizmus és a stabil jövőkép fontosságát hangsúlyozták a szakértők, kiemelve, hogy a magyar kkv-szektor adja a hazai foglalkoztatás 70%-át. Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitóbeszédében úgy fogalmazott, hogy a vállalkozások jövedelmezőségét alapjaiban határozza meg a kamatkondíciók mértéke és az üzleti bizalom szintje, és bár nehéz pozitív jövőképet megfogalmazni egy évek óta gyengülő gazdaságban, mégis a vállalkozói lét alapját az jelenti, hogy optimistán tekintsenek a jövőbe.

A vállalkozói lét egyik leginkább meghatározó eleme, hogy legyen stabil jövőképünk, legyünk optimisták, és bízzunk abban, hogy érdemes adott esetben finanszírozást igénybe venni

- hangsúlyozta Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a KAVOSZ és a Portfolio közös rendezvényén, ahol a vállalkozások számára elérhető kedvező finanszírozási lehetőségeket mutatták be. Az eseményen elhangzott, hogy

október 6-tól minden Széchenyi Kártya hiteltermék kamatlába 3%-ra csökkent, ami jelentős könnyítést jelent a kis- és középvállalkozások számára.





"Széchenyi óta tudjuk, hogy a hitel a gazdaság motorja, mint ahogy azt is tudjuk, hogy a hitel nem más, mint bizalmi kérdés" - fogalmazott Cseri József, aki azt is kiemelte, hogy ez a bizalom kétirányú: a vállalkozónak egyrészt bízniuk kell önmagukban, másrészt a stratégiai partnereikben, legyen az bank vagy éppen az állam. Az elnök szerint az elmúlt évek korántsem kedveztek a hazai vállalkozásoknak – különösen a kkv-knak – amelyek sem nem elég tőkeerősek, sem nem rendelkeznek feltétlenül azzal a likviditással, hogy optimistán tudjanak a jövőbe tekinteni.

Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

A kamara elnöke rámutatott, hogy a vállalkozások jövedelmezőségét alapjaiban határozza meg a kamatkondíciók mértéke, illetve az üzleti bizalom szintje. Összehasonlításként elmondta, hogy míg az osztrák vállalkozások jellemzően 4-6% körüli kamatozás mellett tudnak hitelt igénybe venni, addig a Széchenyi Kártya Program keretében most bevezetett 3%-os fix kamatozású konstrukció ennél jóval kedvezőbb alternatívát kínál a magyar vállalkozások számára.

Cseri József szerint a kis- és középvállalkozói szektor jelentősége megkérdőjelezhetetlen, hiszen a foglalkoztatás tekintetében a magyar munkavállalók nagyjából 70%-át ez a szektor alkalmazza.

Németország esetében sem a Mercedes vagy az Audi az igazán domináns szereplő, hanem az a rengeteg, az a több százezer vagy milliónyi kisvállalkozás, aki tulajdonképpen egy ország gazdaságának a gerincét adja

- mutatott rá a kamara elnöke.

"Ahogy Széchenyi fogalmazott annak idején, a jövőt megjósolni nem lehet, de fel lehet készülni rá" - mondta a kamarai elnök és hozzátette, hogy bár nehéz egy vállalkozásnál pozitív jövőképet megfogalmazni, amikor évek óta gyengülő gazdaságban, gyenge jövedelmezőség mellett működnek, mégis a vállalkozói lét alapját az jelenti, hogy optimistán tekintsenek a jövőbe.

Címlapkép forrása: Portfolio