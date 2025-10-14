Olcsóbban jutnak hitelhez a magyar vállalkozások, mint az osztrákok

A vállalkozói lét egyik leginkább meghatározó eleme, hogy legyen stabil jövőképünk, legyünk optimisták, és bízzunk abban, hogy érdemes adott esetben finanszírozást igénybe venni
- hangsúlyozta Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a KAVOSZ és a Portfolio közös rendezvényén, ahol a vállalkozások számára elérhető kedvező finanszírozási lehetőségeket mutatták be. Az eseményen elhangzott, hogy
október 6-tól minden Széchenyi Kártya hiteltermék kamatlába 3%-ra csökkent, ami jelentős könnyítést jelent a kis- és középvállalkozások számára.
"Széchenyi óta tudjuk, hogy a hitel a gazdaság motorja, mint ahogy azt is tudjuk, hogy a hitel nem más, mint bizalmi kérdés" - fogalmazott Cseri József, aki azt is kiemelte, hogy ez a bizalom kétirányú: a vállalkozónak egyrészt bízniuk kell önmagukban, másrészt a stratégiai partnereikben, legyen az bank vagy éppen az állam. Az elnök szerint az elmúlt évek korántsem kedveztek a hazai vállalkozásoknak – különösen a kkv-knak – amelyek sem nem elég tőkeerősek, sem nem rendelkeznek feltétlenül azzal a likviditással, hogy optimistán tudjanak a jövőbe tekinteni.
A kamara elnöke rámutatott, hogy a vállalkozások jövedelmezőségét alapjaiban határozza meg a kamatkondíciók mértéke, illetve az üzleti bizalom szintje. Összehasonlításként elmondta, hogy míg az osztrák vállalkozások jellemzően 4-6% körüli kamatozás mellett tudnak hitelt igénybe venni, addig a Széchenyi Kártya Program keretében most bevezetett 3%-os fix kamatozású konstrukció ennél jóval kedvezőbb alternatívát kínál a magyar vállalkozások számára.
Cseri József szerint a kis- és középvállalkozói szektor jelentősége megkérdőjelezhetetlen, hiszen a foglalkoztatás tekintetében a magyar munkavállalók nagyjából 70%-át ez a szektor alkalmazza.
Németország esetében sem a Mercedes vagy az Audi az igazán domináns szereplő, hanem az a rengeteg, az a több százezer vagy milliónyi kisvállalkozás, aki tulajdonképpen egy ország gazdaságának a gerincét adja
- mutatott rá a kamara elnöke.
"Ahogy Széchenyi fogalmazott annak idején, a jövőt megjósolni nem lehet, de fel lehet készülni rá" - mondta a kamarai elnök és hozzátette, hogy bár nehéz egy vállalkozásnál pozitív jövőképet megfogalmazni, amikor évek óta gyengülő gazdaságban, gyenge jövedelmezőség mellett működnek, mégis a vállalkozói lét alapját az jelenti, hogy optimistán tekintsenek a jövőbe.
Címlapkép forrása: Portfolio
Bekeményít az ősz: faggyal érkezik a hétvége
Jön a cidri.
Többéves válság fenyegeti Európa egyik legfejlettebb országát
Óriási károkat okozhat a vámháború.
Újabb fontos megállapodást kötött az Nvidia riválisa, ezúttal az egyik legfelkapottabb AI-céggel
Egymás követik az üzletek.
Esik a Goldman a gyorsjelentés után
Az elemzők várakozásait megverte a bank.
Örülhetnek a Citigroup részvényesei a gyorsjelentésnek
Minden üzletág rekordbevételt ért el.
Itt a válaszlépés a kínai szigorra
Indul a termelés.
Miért nem használja Oroszország az atomfegyvereit? Megjött a magyarázat – Ez lehet Trump ütőkártyája
Ez lehet a háború lezárásának kulcsa?
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Eddig leginkább a külföldi spekulánsok jártak jól a forinttal
Alacsony infláció és alacsony kamatok után homlokegyenest az ellenkezője: ebben az évtizedben a magas kamatok és a magas árindexek korát éljük. A válságól-válságra sodródó világban... Th
Otthon Start: Van amikor 10 cm-en múlik több millió Ft
Előfordulhat, hogy a négyzetméterárra vonatkotó korlát az utolsó pillanatban a hitelfelvétel során húzza keresztül a vevő számítását. Hiába körültekintő a vevő és nézte meg a tulajdo
Mi az AI-rali mérlege? Kipukkanhat a buborék?
A mesterséges intelligencia körüli tőkepiaci eufória a modern gazdasági ciklus egyik legjelentősebb strukturális kérdésévé vált. Az AI nem csupán technológiai áttörés, hanem egy új álta
Pénz bőven van, de portfólió alig: miért nem fektetnek be a nők?
A világ vagyonának egyre nagyobb része van női kézben, a nők mégis jóval ritkábban fektetnek be, mint a férfiak. Akik úgy döntenek belevágnak, hasonlóan jól... The post Pénz bőven van, de
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Öveket bekapcsolni, rázós szakasz a globális pályán! - Erről írt a világ 18 vezető think tankje 2024-ben
A világ vezető agytrösztjeinek elemzéseit 2024-ben a világ darabokra szakadása és a szuverenitás témája uralja. A világban a bizalom csökken, az együttműködés helyére egyre inkább az ön
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.
Megszólalt az Erste-vezér: kiderült, mekkora növekedést hoz az Otthon Start
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.