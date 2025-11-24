75 milliárd dollárt ér a Revolut

A Revolut ma bejelentette részvényértékesítésének lezárását, amelyben a vállalat értékét 75 milliárd dollárban állapították meg - közölte a Revolut.

A tranzakciót a Coatue, a Greenoaks, a Dragoneer és a Fidelity Management & Research Company vezette, és részt vett benne befektetőként az Andreessen Horowitz (a16z), a Franklin Templeton és a T Rowe Price Associates, Inc. is - írta a neobank.

Ez az értékesítés magában foglalta az NVentures (az NVIDIA kockázati tőkeága) befektetését is, tovább mélyítve a Revolut együttműködését a globális technológiai céggel, többek között a mesterséges intelligencia (AI) terén.

A tranzakció során 75 milliárd dollárra értékelték a társaságot a befektetők.

A tranzakció részekén az alkalmazottaknak lehetőségük nyílt részvényeket értékesíteni. A Revolut eddig öt részvényeladást tett lehetővé munkavállalói számára.

A Revolut 2024-es bevétele 72%-kal nőtt, elérve a 4,0 milliárd dollárt, az adózás előtti nyereség pedig 149%-kal 1,4 milliárd dollárra emelkedett. 2025-ben a globális lakossági ügyfélbázis meghaladta a 65 milliót, és a Revolut Business évesített bevétele elérte az 1 milliárd dollárt.

2025-ben a Revolut többek között megkapta végleges banki engedélyét és hamarosan megkezdi működését Mexikóban, banki bejegyzési engedélyt kapott Kolumbiában, valamint felkészül indiai piacra lépésére.

