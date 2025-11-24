Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek

Valahol 2800 és 3848 forint között lesz a részvényár
Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: minimum 6,45 millió, maximum 22,58 millió darab részvényt értékesítenek (utóbbi a 7%-os sajátrészvény-állományuknak felel meg). Pontos ár még nem áll rendelkezésre, az az intézményi befektetők ajánlatai alapján dől majd el, a lakosság pedig árelfogadó szerepet tölt be.
A maximális ár 3848 forint, a meghiúsulási érték az intézményi befektetők számára 2800 forint (a lakosságnál ennek a 90%-a),
vagyis ez utóbbi alatt nem fogadnak el ajánlatokat. A várható ár tehát a kettő között fog kialakulni, egy igénylés során előzetesen részvényeként 2992 forintnyi fedezetet kérnek el a lakossági befektetőktől. Minden lakossági befektető az intézményekhez viszonyítva 10%-os diszkonttal juthat hozzá a részvényekhez. Míg a lakosságnak három hét, az intézményi befektetőknek december 10. és 12. között három nap áll rendelkezésre.
A Portfolio érdeklődésére elmondták: a bemutatott árazás ükrözi a piaci véleményeket, a fundamentálisan meghatározható értékhez képest a befektetők diszkontokat alkalmaznak, a meghatározott ártartomány is ezt tükrözi, amely az alapvető cégértékhez képest 5-15% közötti diszkontot tartalmaz.
Egyszerű lesz a részvényigénylés
A részvényigénylési lehetőségeket a lehető legegyszerűbbé és legátláthatóbbá próbálta tenni az MBH Bank, mindössze egy értékpapírszámlára van szükség hozzá, ami az MBH Banknál is megnyitható – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Ginzer Ildikó standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettes. A lakossági értékesítés
november 25-én 8 órától december 12-e, 12 óráig tart.
December 16-án alakul ki a végleges ár, december 18-án kerülnek jóváírásra az értékpapírszámlán.
Növekedési célok 2030-ra
Krizsanovics Péter, az MBH Bank stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes elmondta: a magyar gazdaság megítélésük szerint olyan környezetet teremt, amely lehetővé teszi a növekedést, az MBH Bank ebből részesedni kíván, amit a pénzügyi mutatói is lehetővé tesznek. Szilárd, erős lábakon álló nagybankról van szó, amelynek az értékpapírja árfolyam és osztalék szempontjából képes vonzó befektetési hozamot kínálni. A hazai bankszektor hitel- és betétállománya évente 10% körüli növekedésre képes, a lakossági üzletág után a vállalati oldalon is erős növekedésre számít a bank.
19 és 21% közötti piaci részesedések közötti célokat határozott meg az MBH Bank a lakossági és vállalati üzleti állományokat tekintve,
ügyfélszáma már most 2,4 millió, a mérlegfőösszege a 12 ezer milliárd forintot, saját tőkéje az 1200 milliárd forintot is meghaladja, fiókszáma 400 körüli, amivel a legnagyobb Magyarországon. Az első kilenc hónapban a korrigált tőkearányos megtérülés 18,1% volt 184,4 milliárd forintos adzás előtti eredmény és 408,1 milliárd forintos működési bevétel, illetve 4,3%-os bevételi marzs és 1,7%-os eszközarányos megtérülés mellett. A bank nem teljesítő hiteleinek az aránya 3,6%, 118%-os fedezettség mellett, hitel/betét aránya 79%, likviditásfedezeti rátája 148%, tőkemegfelelése 22,1%.
A bank célja, hogy folyamatosan vonzó osztalékhozamot kínáljon, a prudenciális szabályoknak való maximális megfelelés mellett.
2030-ra 15% feletti tőkearányos megtérülés (ROE), 8-10 százalékos állománynövekedés, 55% alatti költség-bevétel ráta a cél 0,6% alatti kockázati költség és 50% körüli osztalékkifizetési hányad mellett.
Miért erősíti tőzsdei jelenlétét az MBH Bank?
A tőzsdei jelenlét erősítésének a motivációi között Barna Zsolt két fő tényezőt említett: 1. Egy külföldi terjeszkedést és folyamatos növekedést tervező bank számára elemi érdeke, hogy tőzsdére lépjen és minél több befektetője legyen, hiszen a lehető legszélesebb befektetői kör számára tudja demonstrálni, hogy prudens és jól működő bankról van szó. 2. Másrészt fontos a bank számára, hogy a magyar lakosságot is részesítse ebből a növekedési sztoriból.
Barna Zsolt: teljesítettük, amit ígértünk
Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a sajtótájékoztató kezdetén elmondta: a bank
2023. május 1-jei indulása óta kőbe vésett céljuk volt a 2025-ös tőzsdére lépés, amire most hosszú felkészülési folyamatot követően kerül sor.
Erre nemcsak a kedvező környezet, hanem a bank működése is lehetőséget biztosít ma már. Szerinte joggal tehető fel a kérdés, hogy a bankok adóterhének a növelése idején mennyire beszélhetünk kedvező környezetről, de mostoha külső körülmények a bank indulása óta jellemzők. Barna Zsolt szerint mindezek ellenére az elmúlt négy évben teljesítette a bank azt, amit a befektetőknek ígért.
A bejelentés lényege
A sajtótájékoztató még nem kezdődött el, de az esemény előtt kiosztott tájékoztatóból kiderült:
piacra dobja a tulajdonában álló 7 százaléknyi saját részvényt az MBH Bank Nyrt, ez összesen 22,577 millió darab részvényt jelent,
- részvényenként maximum 3848 forintért vásárolhatók meg a részvények, vagyis maximum 86,9 milliárd forintnyi részvény mozdulhat meg,
- (ez a 3848 forint egyébként 68%-a jelenlegi, alacsony likviditás mellett kialakult tőzsdei értéknek, és nagyjából megfelel az egy részvényre jutó könyv szerinti értéknek, ami a szeptember végi adatok alapján 3742 forint volt - a szerk.)
- a háromhetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényeként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt,
- a lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál,
- 2025. november 25-e reggel 8 órától december 12-e 12 óráig tart a lakossági részvényigénylés, a végleges lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-án történik meg, és az allokált részvények 18-án kerülnek jóváírásra, ekkor kezdődhet velük a kereskedés a BÉT-en,
- a részvényvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank, mellette részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál (az MBH Mobilbroker alklamazásban és személyesen az MBH Bank közel 400 fiókjában) és a külső forgalmazóknál, a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges.
Előzmények
- A bank 2019. június 17-e óta van jelen a tőzsdén, amikor is jogelődje, az MKB Bank az Európai Bizottság elvárásának eleget téve bevezette részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. Az MKB Bank nehéz szanálási, majd szerkezet-átalakítási időszakon volt túl akkor, a kapott állami támogatásért cserébe írták elő számára a tőzsdei jelenlétet.
- Az ezt követő négy évben érdemi részvény-adásvétel nem történt a részvényekkel a tőzsdén.
- 2023. április 30-án megvalósult az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. fúziója, május 1-jétől a létrejött hitelintézet MBH Bank Nyrt. néven, új, egységes arculattal folytatta tevékenységét.
- 2023 augusztusában 831 ezer A” sorozatú, egyenként 1000 forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényt vezetett be az MBH Bank a tőzsdére, ettől a hónaptól beszélhetünk némileg aktívabb, de még mindig nagyon alacsony forgalmú kereskedésről a bank részvényeivel.
- Jelenleg a bank 323 millió darab részvénnyel rendelkezik, jelenlegi állapot szerint 5680 forint az árfolyam, ami 1832 milliárd forint piaci kapitalizációt jelent. Ez a szeptember végén 1207 milliárd forintra rúgó saját tőke alapján 1,5-szeres P/BV-t takar, persze rendkívül kis forgalom és alacsony likviditás mellett.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megszólalt a Concorde a DH Group gyorsjelentése után
Értékelték a friss számokat.
75 milliárd dollárt ér a Revolut
Lezárult a részvényértékesítés.
Putyin megtörte a csendet: véleményt mondott a béketervről az orosz elnök
Csak azt nem tudni, hogy az eredeti, vagy az átdolgozott verzióról.
900 fős leépítés Romániában a Daciánál, más országba költöztetik a gyártást
Az anyavállalat stratégiai döntése nyomán.
Irányt váltottak a bankok, hogy életben tartsák a zöldenergia-szektort
Érzékelik a problémát.
Rák és vakcina: két kutatás is új eredményeket hozott
Az eddiginél részletesebb adatok árulkodnak a vakcinák lehetséges mellékhatásairól.
Sikerült áttörést elérni a béketárgyalásokban? - Furcsa dolgot mondott Donald Trump
Optimistának tűnik az amerikai elnök.
Titokzatos ételmérgezés a fővárosban: a héten fény derülhet az igazságra
Az NNGYK szerint a hét elején jelennek meg a végleges eredmények.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!