  • Megjelenítés
Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek
Bank

Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek

Nyilvános részvényértékesítés keretében válik meg 7 százaléknyi, vagyis mintegy 22,6 millió darab saját részvényétől az MBH Bank, a befektetők a bank könyv szerinti értékének megfelelő áron vagy annál olcsóbban vásárolhatnak a társaság részvényeiből a következő három hétben. Egyenként maximum 3848 forintért vásárolhatók a papírok, vagyis maximum 86,9 milliárd forintnyi részvény mozdulhat meg. A lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthatnak a társaság papírjaihoz egyszerű igényléssel - jelentették be a bank hétfői sajtótájékoztatóján.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés
Megosztás

Valahol 2800 és 3848 forint között lesz a részvényár

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: minimum 6,45 millió, maximum 22,58 millió darab részvényt értékesítenek (utóbbi a 7%-os sajátrészvény-állományuknak felel meg). Pontos ár még nem áll rendelkezésre, az az intézményi befektetők ajánlatai alapján dől majd el, a lakosság pedig árelfogadó szerepet tölt be. 

A maximális ár 3848 forint, a meghiúsulási érték az intézményi befektetők számára 2800 forint (a lakosságnál ennek a 90%-a),

vagyis ez utóbbi alatt nem fogadnak el ajánlatokat. A várható ár tehát a kettő között fog kialakulni, egy igénylés során előzetesen részvényeként 2992 forintnyi fedezetet kérnek el a lakossági befektetőktől. Minden lakossági befektető az intézményekhez viszonyítva 10%-os diszkonttal juthat hozzá a részvényekhez. Míg a lakosságnak három hét, az intézményi befektetőknek december 10. és 12. között három nap áll rendelkezésre.

A Portfolio érdeklődésére elmondták: a bemutatott árazás ükrözi a piaci véleményeket, a fundamentálisan meghatározható értékhez képest a befektetők diszkontokat alkalmaznak, a meghatározott ártartomány is ezt tükrözi, amely az alapvető cégértékhez képest 5-15% közötti diszkontot tartalmaz.

Megosztás

Egyszerű lesz a részvényigénylés

A részvényigénylési lehetőségeket a lehető legegyszerűbbé és legátláthatóbbá próbálta tenni az MBH Bank, mindössze egy értékpapírszámlára van szükség hozzá, ami az MBH Banknál is megnyitható – hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Ginzer Ildikó standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettes. A lakossági értékesítés

november 25-én 8 órától december 12-e, 12 óráig tart.

December 16-án alakul ki a végleges ár, december 18-án kerülnek jóváírásra az értékpapírszámlán.

Megosztás

Növekedési célok 2030-ra

Krizsanovics Péter, az MBH Bank stratégiáért és Pénzügyekért felelős vezérigazgató-helyettes elmondta: a magyar gazdaság megítélésük szerint olyan környezetet teremt, amely lehetővé teszi a növekedést, az MBH Bank ebből részesedni kíván, amit a pénzügyi mutatói is lehetővé tesznek. Szilárd, erős lábakon álló nagybankról van szó, amelynek az értékpapírja árfolyam és osztalék szempontjából képes vonzó befektetési hozamot kínálni. A hazai bankszektor hitel- és betétállománya évente 10% körüli növekedésre képes, a lakossági üzletág után a vállalati oldalon is erős növekedésre számít a bank.

19 és 21% közötti piaci részesedések közötti célokat határozott meg az MBH Bank a lakossági és vállalati üzleti állományokat tekintve,

ügyfélszáma már most 2,4 millió, a mérlegfőösszege a 12 ezer milliárd forintot, saját tőkéje az 1200 milliárd forintot is meghaladja, fiókszáma 400 körüli, amivel a legnagyobb Magyarországon. Az első kilenc hónapban a korrigált tőkearányos megtérülés 18,1% volt 184,4 milliárd forintos adzás előtti eredmény és 408,1 milliárd forintos működési bevétel, illetve 4,3%-os bevételi marzs és 1,7%-os eszközarányos megtérülés mellett. A bank nem teljesítő hiteleinek az aránya 3,6%, 118%-os fedezettség mellett, hitel/betét aránya 79%, likviditásfedezeti rátája 148%, tőkemegfelelése 22,1%.

A bank célja, hogy folyamatosan vonzó osztalékhozamot kínáljon, a prudenciális szabályoknak való maximális megfelelés mellett.

2030-ra 15% feletti tőkearányos megtérülés (ROE), 8-10 százalékos állománynövekedés, 55% alatti költség-bevétel ráta a cél 0,6% alatti kockázati költség és 50% körüli osztalékkifizetési hányad mellett.

Megosztás

Miért erősíti tőzsdei jelenlétét az MBH Bank?

A tőzsdei jelenlét erősítésének a motivációi között Barna Zsolt két fő tényezőt említett: 1. Egy külföldi terjeszkedést és folyamatos növekedést tervező bank számára elemi érdeke, hogy tőzsdére lépjen és minél több befektetője legyen, hiszen a lehető legszélesebb befektetői kör számára tudja demonstrálni, hogy prudens és jól működő bankról van szó. 2. Másrészt fontos a bank számára, hogy a magyar lakosságot is részesítse ebből a növekedési sztoriból.

Megosztás

Barna Zsolt: teljesítettük, amit ígértünk

Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a sajtótájékoztató kezdetén elmondta: a bank

2023. május 1-jei indulása óta kőbe vésett céljuk volt a 2025-ös tőzsdére lépés, amire most hosszú felkészülési folyamatot követően kerül sor.

Erre nemcsak a kedvező környezet, hanem a bank működése is lehetőséget biztosít ma már. Szerinte joggal tehető fel a kérdés, hogy a bankok adóterhének a növelése idején mennyire beszélhetünk kedvező környezetről, de mostoha külső körülmények a bank indulása óta jellemzők. Barna Zsolt szerint mindezek ellenére az elmúlt négy évben teljesítette a bank azt, amit a befektetőknek ígért.

Megosztás

A bejelentés lényege

A sajtótájékoztató még nem kezdődött el, de az esemény előtt kiosztott tájékoztatóból kiderült:

piacra dobja a tulajdonában álló 7 százaléknyi saját részvényt az MBH Bank Nyrt, ez összesen 22,577 millió darab részvényt jelent,

  • részvényenként maximum 3848 forintért vásárolhatók meg a részvények, vagyis maximum 86,9 milliárd forintnyi részvény mozdulhat meg,
  • (ez a 3848 forint egyébként 68%-a jelenlegi, alacsony likviditás mellett kialakult tőzsdei értéknek, és nagyjából megfelel az egy részvényre jutó könyv szerinti értéknek, ami a szeptember végi adatok alapján 3742 forint volt - a szerk.)
  • a háromhetes időszak alatt a lakossági befektetők részvényeként 2992 forinttal számolt fedezet előzetes rendelkezésre bocsátásával igényelhetnek részvényt,
  • a lakossági befektetők az intézményi befektetőkhöz képest 10%-os árkedvezmény mellett juthatnak MBH Bank részvényekhez a megjelölt forgalmazóknál,
  • 2025. november 25-e reggel 8 órától december 12-e 12 óráig tart a lakossági részvényigénylés, a végleges lakossági kedvezményes ár közzététele legkésőbb december 16-án történik meg, és az allokált részvények 18-án kerülnek jóváírásra, ekkor kezdődhet velük a kereskedés a BÉT-en,
  • a részvényvényértékesítés vezető forgalmazója az MBH Befektetési Bank, mellette részvényt igényelni közvetlenül az MBH Banknál (az MBH Mobilbroker alklamazásban és személyesen az MBH Bank közel 400 fiókjában) és a külső forgalmazóknál, a Gránit Banknál és az Equilornál is lehetséges.
Megosztás

Előzmények

  • A bank 2019. június 17-e óta van jelen a tőzsdén, amikor is jogelődje, az MKB Bank az Európai Bizottság elvárásának eleget téve bevezette részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. Az MKB Bank nehéz szanálási, majd szerkezet-átalakítási időszakon volt túl akkor, a kapott állami támogatásért cserébe írták elő számára a tőzsdei jelenlétet.
  • Az ezt követő négy évben érdemi részvény-adásvétel nem történt a részvényekkel a tőzsdén.
  • 2023. április 30-án megvalósult az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt. fúziója, május 1-jétől a létrejött hitelintézet MBH Bank Nyrt. néven, új, egységes arculattal folytatta tevékenységét.
  • 2023 augusztusában 831 ezer A” sorozatú, egyenként 1000 forint névértékű névre szóló, dematerializált törzsrészvényt vezetett be az MBH Bank a tőzsdére, ettől a hónaptól beszélhetünk némileg aktívabb, de még mindig nagyon alacsony forgalmú kereskedésről a bank részvényeivel.
  • Jelenleg a bank 323 millió darab részvénnyel rendelkezik, jelenlegi állapot szerint 5680 forint az árfolyam, ami 1832 milliárd forint piaci kapitalizációt jelent. Ez a szeptember végén 1207 milliárd forintra rúgó saját tőke alapján 1,5-szeres P/BV-t takar, persze rendkívül kis forgalom és alacsony likviditás mellett.
Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az ukránok nem akarnak még egy Budapestet, órákon belül megpecsételődhet az ország sorsa - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kemény ultimátumot kapott Brüsszel: Washington olyan követelésekkel állt elő, amelyek felforgathatják az európai gazdaságot
Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility