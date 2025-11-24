Bejelentést tett az MBH Bank: nagy tömegben ad el a részvényeiből a tőzsdei befektetőknek

Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta: minimum 6,45 millió, maximum 22,58 millió darab részvényt értékesítenek (utóbbi a 7%-os sajátrészvény-állományuknak felel meg). Pontos ár még nem áll rendelkezésre, az az intézményi befektetők ajánlatai alapján dől majd el, a lakosság pedig árelfogadó szerepet tölt be.

A maximális ár 3848 forint, a meghiúsulási érték az intézményi befektetők számára 2800 forint (a lakosságnál ennek a 90%-a),

vagyis ez utóbbi alatt nem fogadnak el ajánlatokat. A várható ár tehát a kettő között fog kialakulni, egy igénylés során előzetesen részvényeként 2992 forintnyi fedezetet kérnek el a lakossági befektetőktől. Minden lakossági befektető az intézményekhez viszonyítva 10%-os diszkonttal juthat hozzá a részvényekhez. Míg a lakosságnak három hét, az intézményi befektetőknek december 10. és 12. között három nap áll rendelkezésre.

A Portfolio érdeklődésére elmondták: a bemutatott árazás ükrözi a piaci véleményeket, a fundamentálisan meghatározható értékhez képest a befektetők diszkontokat alkalmaznak, a meghatározott ártartomány is ezt tükrözi, amely az alapvető cégértékhez képest 5-15% közötti diszkontot tartalmaz.