Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében beszámolt az Egyesült Államokkal Genfben folytatott tárgyalásokról.

Most már megvalósíthatóvá válhat a háború befejezéséhez szükséges lépések listája. Genf után már kevesebb pont van – nem 28 –, és sok helyes elemet már figyelembe vettek ebben a keretben

– mondta Zelenszkij a megállapodásról.

Az ukrán elnök hozzátette, a "kényes kérdéseket" meg fogja vitatni amerikai kollégájával, Donald Trumppal, ahogy azt a megegyezés előirányozza.

Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya: ez a mi elvünk, közös elvünk, és ukránok milliói számítanak a méltóságteljes békére, és megérdemlik azt. Mindent megteszünk ezért, és készek vagyunk a lehető leggyorsabban dolgozni

– mondta Zelenszkij.

(Az ukrán elnök hivatalos oldala)