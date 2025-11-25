Két ember meghalt a Kijevet ért éjjeli támadásban
Keddre virradóra Oroszország rakéta- és dróntámadásokat hajtott végre az ukrán főváros ellen. A támadásokban két ember életét vesztette, további hét megsebesült.
(Reuters)
Zelenszkij: Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök esti videóüzenetében beszámolt az Egyesült Államokkal Genfben folytatott tárgyalásokról.
Most már megvalósíthatóvá válhat a háború befejezéséhez szükséges lépések listája. Genf után már kevesebb pont van – nem 28 –, és sok helyes elemet már figyelembe vettek ebben a keretben
– mondta Zelenszkij a megállapodásról.
Az ukrán elnök hozzátette, a "kényes kérdéseket" meg fogja vitatni amerikai kollégájával, Donald Trumppal, ahogy azt a megegyezés előirányozza.
Ukrajna soha nem lesz a béke akadálya: ez a mi elvünk, közös elvünk, és ukránok milliói számítanak a méltóságteljes békére, és megérdemlik azt. Mindent megteszünk ezért, és készek vagyunk a lehető leggyorsabban dolgozni
– mondta Zelenszkij.
Titkos tárgyalások kezdődtek Abu Dzabiban
Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára hétfőn az Egyesült Arab Emírségek fővárosába, Abu Dzabiba érkezett, ahol titkos tárgyalásokat folytat Kirilo Budanovval, az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével, illetve egy orosz delegációval. Az oroszokkal hétfő este folytatott megbeszéléseket Driscoll.
(Financial Times)
Megállapodott az Egyesült Államok és Ukrajna, nagyszabású támadás érte Oroszországot – Háborús híreink kedden
Az Egyesült Államok és Ukrajna új, 19 pontos béketervet dolgozott ki, amelyből a legérzékenyebb politikai kérdéseket az elnökök döntésére bízták. Ez nagy változást jelent ahhoz a kiszivárgott 28 pontos béketervhez képest, amely lényegében kapitulációra kényszerítette volna Kijevet. A Financial Times szerint Dan Driscoll, a Pentagon hadseregért felelős államtitkára Abu Dzabiba érkezett hétfőn, ahol az ukrán katonai hírszerzés vezetőjével és egy orosz delegációval tárgyal. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint keddre virradóra Ukrajna összesen 249 drónnal támadta az országot. Több orosz településről is károkat jelentettek. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Artur Shvits/Anadolu via Getty Images
