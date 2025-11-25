Titkos tárgyalások kezdődtek Abu-Dzabiban: a Pentagon az orosz és az ukrán féllel is leül

Driscoll azért utazott Abu-Dzabiba, hogy egyeztessen Ukrajna katonai hírszerzésének vezetőjével és egy orosz delegációval.
Egy amerikai tisztviselő és két, az ügyet ismerő forrás szerint Driscoll és az orosz fél hétfő este megkezdték a tárgyalásokat, amelyeket kedden folytatnak. Az orosz delegáció összetétele egyelőre nem ismert.
Két forrás szerint Driscoll várhatóan találkozik Kirilo Budanovval, az ukrán katonai hírszerzés (GUR) vezetőjével.
Az abu-dzabi egyeztetés azt követi, hogy a hétvégén előrelépés történt az ukrán és amerikai delegációk genfi tárgyalásain, amelyeken a hadsereg minisztere is részt vett. Ebben egy 19 pontos javaslattervet fogadtak el, amely azt tartalmazza, hogy a kényes kérdések Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyeztetésein dőlnek majd el.
Az egyik amerikai tisztviselő azt mondta Driscoll kapcsán:
Driscoll az elmúlt napokban intenzíven részt vett a békefolyamatban. Nyilvánvalóan nagyon benne van, így ezt az üzenetet Oroszország felé is képes közvetíteni.
A tisztviselő közlése szerint Marco Rubio külügyminiszter, illetve Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, külön utakon folytatták tevékenységüket a béke előmozdítása érdekében.
Az a jó abban, hogy Dan Driscoll is csatlakozott ehhez a folyamathoz, hogy ezzel hozzáadunk, nem elveszünk: így ő is folytathatja a beszélgetéseket. Ahogy Rubio miniszter is mondta tegnap, ezt éjjel-nappal folytatjuk, teljes erőbedobással, igyekszünk a lehető leggyorsabban és a leghatározottabban haladni
– mondta a tisztviselő.
Nem egyértelmű, hogy a három fél Abu-Dzabiban közösen ül-e tárgyalóasztalhoz, vagy külön egyeztetnek. A Fehér Ház nem reagált a megkeresésre.
