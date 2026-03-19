Meglépi a globális bankóriás: tömeges elbocsátások jöhetnek a mesterséges intelligencia miatt
A világ egyik legnagyobb bankja, a HSBC Holdings akár 20 ezer munkahely megszüntetését is fontolgatja a következő években. Ez a teljes létszám mintegy tízszázalékos csökkentését jelentené – írta a Bloomberg News bennfentes forrásokra hivatkozva. Erről a témáról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT rendezvényén. Regisztráció és részletek itt! 
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
A tervezett leépítés

elsősorban a back-office területeket érintheti.

Különösen a bank globális szolgáltatóközpontjaiban dolgozókat fenyegeti a leépítés, mivel a pénzintézet egyre nagyobb mértékben épít a mesterséges intelligenciára. A Bloomberg ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a felülvizsgálat még korai szakaszban jár, és végleges döntés nem született. A HSBC szóvivője nem kívánta kommentálni az értesülést.

A hongkongi tőzsdén a bank részvényei 2,2 százalékot estek a hír hatására a csütörtöki kereskedésben.

A londoni székhelyű bank 2025 végén 208 720 főt foglalkoztatott teljes munkaidőre átszámítva. A leépítés egy

három-öt éves, középtávú terv része lenne.

Ez a közvetlen elbocsátások mellett az üresen maradó pozíciók be nem töltését, valamint az üzletág-eladásokhoz kapcsolódó létszámcsökkentést is magában foglalhatja.

A tervek jól illeszkednek ahhoz a stratégiához, amelyet Georges Elhedery vezérigazgató képvisel mintegy másfél éve tartó regnálása óta. Elhedery egy kelet-nyugati felosztás mentén szervezte át a bankot. Emellett kivonult az Egyesült Államok és Európa kisebb befektetési banki üzletágaiból, valamint jelentősen megritkította a felsővezetői sorokat. Februárban pedig az is kiderült, hogy a HSBC a szingapúri életbiztosítási üzletágát is értékesítené.

Financial IT 2026
Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

