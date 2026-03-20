Tömegével csábítják el a bajba jutott óriásbank szakembereit Amerikában

A UBS svájci bankóriás komoly nehézségekkel küzd amerikai vagyonkezelési üzletágának átalakítása során. A pénzintézet tavaly közel 200 pénzügyi tanácsadót és több milliárd dollárnyi ügyfélvagyont veszített el, miközben épp amerikai piaci jelenlétét igyekszik erősíteni.

A pénzintézet éves beszámolója alapján

az amerikai régióban 2025 egészében 6 milliárd dolláros nettó tőkekiáramlást regisztráltak.

Ebből egyedül a negyedik negyedévre 14,1 milliárd dollár esett. Giulia Miotto, a Morgan Stanley elemzője szerint ez a folyamat jelentősen megnehezíti a UBS számára a nyereségesség növelését a világ legnagyobb gazdaságában. Az elemző úgy véli, hogy a piacon legkorábban a harmadik negyedévben várható fordulat.

A UBS pénzügyi tanácsadóinak létszáma 2025 végére 5772 főre csökkent, ami 196 fős visszaesést jelent az egy évvel korábbi állapothoz képest. A távozó szakemberek olyan közvetlen versenytársakhoz igazoltak át, mint a Morgan Stanley, a Wells Fargo, a Bank of America, a Charles Schwab vagy a kanadai RBC. Iparági források szerint a váltás fő okai között a magasabb javadalmazás, a jobb erőforrásokhoz való hozzáférés, valamint a kedvezőbb növekedési lehetőségek szerepeltek. Az RBC tavaly 90 tapasztalt tanácsadót igazolt le, akik közül a legnagyobb és legfelkészültebb stábok épp a UBS-től érkeztek. A Wells Fargo decemberben a bostoni székhelyű Hingham Street Partners csapatát vette át, amely korábban 6,3 milliárd dollárnyi ügyfélvagyont kezelt. A Bank of America szintén több korábbi UBS-csapatot toborzott Texas, Kalifornia és Rhode Island államokból.

A bank a helyzet kezelése érdekében még szeptemberben módosította a tanácsadók javadalmazási feltételeit, emellett új vezetőt neveztek ki a toborzás, a munkaerő megtartása és a kompenzáció területére.

A svájci bank idénre 15 százalékos adózás előtti profitmarzsot tűzött ki célul az amerikai vagyonkezelési üzletágban. Ez a mutató tavaly 9,3 százalékról 13 százalékra javult, ám még mindig messze elmarad az európai és közel-keleti régió 30 százalékos, illetve az ázsiai piac 35 százalékos szintjétől. Sergio Ermotti vezérigazgató márciusban, egy miami konferencián egyértelművé tette: a bank nem engedheti meg magának olyan tanácsadók foglalkoztatását, akik nem képesek növekedést felmutatni. A stratégia részeként a januárban jóváhagyott országos banki licencet kihasználva bővítenék a szolgáltatások körét, így több hitelkonstrukciót és új pénzügyi termékeket is kínálnának az ügyfeleknek.

A UBS részvényeinek árfolyama idén már mintegy 21 százalékot esett, miközben

a piac feszülten várja a svájci hatóságok tőkekövetelményekre vonatkozó iránymutatásait,

amelyeket várhatóan tavasszal tesznek közzé. Thomas Hallett, a KBW elemzője szerint az amerikai vagyonkezelési üzletág gyengébb teljesítménye továbbra is a befektetők egyik legfőbb aggodalma marad. A szakértő hangsúlyozta, hogy a fennálló strukturális problémákra nem létezik gyors megoldás.

Forrás: Reuters

