Tömegével csábítják el a bajba jutott óriásbank szakembereit Amerikában

A pénzintézet éves beszámolója alapján
az amerikai régióban 2025 egészében 6 milliárd dolláros nettó tőkekiáramlást regisztráltak.
Ebből egyedül a negyedik negyedévre 14,1 milliárd dollár esett. Giulia Miotto, a Morgan Stanley elemzője szerint ez a folyamat jelentősen megnehezíti a UBS számára a nyereségesség növelését a világ legnagyobb gazdaságában. Az elemző úgy véli, hogy a piacon legkorábban a harmadik negyedévben várható fordulat.
A UBS pénzügyi tanácsadóinak létszáma 2025 végére 5772 főre csökkent, ami 196 fős visszaesést jelent az egy évvel korábbi állapothoz képest. A távozó szakemberek olyan közvetlen versenytársakhoz igazoltak át, mint a Morgan Stanley, a Wells Fargo, a Bank of America, a Charles Schwab vagy a kanadai RBC. Iparági források szerint a váltás fő okai között a magasabb javadalmazás, a jobb erőforrásokhoz való hozzáférés, valamint a kedvezőbb növekedési lehetőségek szerepeltek. Az RBC tavaly 90 tapasztalt tanácsadót igazolt le, akik közül a legnagyobb és legfelkészültebb stábok épp a UBS-től érkeztek. A Wells Fargo decemberben a bostoni székhelyű Hingham Street Partners csapatát vette át, amely korábban 6,3 milliárd dollárnyi ügyfélvagyont kezelt. A Bank of America szintén több korábbi UBS-csapatot toborzott Texas, Kalifornia és Rhode Island államokból.
A bank a helyzet kezelése érdekében még szeptemberben módosította a tanácsadók javadalmazási feltételeit, emellett új vezetőt neveztek ki a toborzás, a munkaerő megtartása és a kompenzáció területére.
A svájci bank idénre 15 százalékos adózás előtti profitmarzsot tűzött ki célul az amerikai vagyonkezelési üzletágban. Ez a mutató tavaly 9,3 százalékról 13 százalékra javult, ám még mindig messze elmarad az európai és közel-keleti régió 30 százalékos, illetve az ázsiai piac 35 százalékos szintjétől. Sergio Ermotti vezérigazgató márciusban, egy miami konferencián egyértelművé tette: a bank nem engedheti meg magának olyan tanácsadók foglalkoztatását, akik nem képesek növekedést felmutatni. A stratégia részeként a januárban jóváhagyott országos banki licencet kihasználva bővítenék a szolgáltatások körét, így több hitelkonstrukciót és új pénzügyi termékeket is kínálnának az ügyfeleknek.
A UBS részvényeinek árfolyama idén már mintegy 21 százalékot esett, miközben
a piac feszülten várja a svájci hatóságok tőkekövetelményekre vonatkozó iránymutatásait,
amelyeket várhatóan tavasszal tesznek közzé. Thomas Hallett, a KBW elemzője szerint az amerikai vagyonkezelési üzletág gyengébb teljesítménye továbbra is a befektetők egyik legfőbb aggodalma marad. A szakértő hangsúlyozta, hogy a fennálló strukturális problémákra nem létezik gyors megoldás.
Forrás: Reuters
