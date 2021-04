Meghátrált a Revolut: mégsem emelik a díjaikat Magyarországon

Februárban e-mailt küldött arról a Revolut a magyar ügyfeleinek, hogy csökkentik a díjmentes készpénzfelvétel limitjét, minimumdíjat vezetnek be és korlátozzák a díjmentes tranzakciók számát is. Rövidesen a bejelentés után az MNB közleményben hívta fel a figyelmet arra, hogy a lépés sérti a magyar jogszabályokat, ma pedig a Revolut bejelentette: mégsem drágítják az ATM-használatot.

A Revolut-felhasználók ma e-mailt kaptak, melyben a Revolut azt írja, hogy mégsem módosítja a bankautomaták használatáért és nemzetközi átutalásokért felszámított díjat. Mint írják, a „múlt hónapban tévesen közölte” a Revolut az ügyfeleivel a változást, látszólag nem teszik összefüggésbe az intézkedés visszavonását az MNB figyelmeztetésével.

A Revolut februárban jelentette be, hogy április 23-tól limitálja a díjmentes készpénzfelvételek számát is, havi 5-re, efölött 2%-os díjat kell fizetnie az ügyfeleknek. Minimum díjat is bejelentettek a díjmentes keretet kimerítő készpénzfelvevőknek: ez tranzakciónként 400 forint lesz és mindenkire vonatkozik. Bejelentették azt is, hogy az ingyenes ügyfeleknek csak havi egy nemzetközi utalás marad díjmentes, efölött 150 forintos díjat vezetnek be.

Az MNB március 17-én közleményt adott ki, melyben azt írták, hogy a módosítások összeegyeztethetők a hazai hitelintézeti törvénnyel. Az MNB elsősorban azt kifogásolta, hogy

az egyik módosítás szerint az ATM-es tranzakcióknál – az eddigi, százalékos mértékű díjon felül – meghatározott összeget, vagy darabszámot meghaladó készpénzfelvét esetén a fix összegű minimumdíjat is fizetni kell.

Illetve azt, hogy egységesítették az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli nemzetközi utalások díjait, amelyeknél korábban eltérő tarifát számítottak a „sima” és SWIFT utalások esetén, és megváltoztattak a nemzetközi átutalások díjszabását célország, illetve devizanem függvényében.

Az MNB ekkor felhívta a figyelmet arra, hogy

A HAZAI HITELINTÉZETI TÖRVÉNY EGYÉRTELMŰEN KIMONDJA: „SZERZŐDÉS EGYOLDALÚAN NEM MÓDOSÍTHATÓ ÚJ DÍJ VAGY KÖLTSÉG BEVEZETÉSÉVEL. AZ EGYES KAMAT, DÍJ VAGY KÖLTSÉGELEMEK SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT SZÁMÍTÁSI MÓDJA EGYOLDALÚAN, AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA KEDVEZŐTLENÜL NEM MÓDOSÍTHATÓ.”

Emiatt megkeresték a Revolutot is, akik ma bejelentették: mégsem módosulnak a díjaik.

Így tehát ezek maradnak a feltételek:

A Standard és a Plus szintű ügyfelek 75 000 forintot, a premium szintű ügyfelek 150 000 forintot, a Metal szintű ügyfelek 300 000 forintot vehetnek fel díjmentesen. Az ezeket a limiteket meghaladó bankautomatás készpénzfelvétel díjai változatlanok maradnak (2%). A minimumdíj és a darabszámos korlátozás nem kerül bevezetésre.

A Standard és a Plus csomagot használó ügyfelek havonta egy nemzetközi átutalást indíthatnak díjmentesen, azt követően átutalásonként 150 HUF összegű díjat kell fizetniük. SWIFT-átutalások a pénznemtől függően 1 000 HUF-ért vagy 1 000 HUF-ért indíthatók. A Premium és a Metal csomagot használó ügyfelek számára díjmentesek a nemzetközi átutalások, ezenkívül havonta egy SWIFT-átutalást is díjmentesen indíthatnak. Ezt követően a pénznemtől függően 1 000 HUF vagy 2 000 HUF díjat kell fizetniük.