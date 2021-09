Széchenyi Alapok: jöhetnek a generációváltó cégek és zöld beruházások

Jelentős hatással voltak a koronavírus hónapjai a befektetési aktivitásra és a cégek működésére is – mondta el a Portfolio-nak Jobbágy Dénes, a Széchenyi Alapok elnök-vezérigazgatója. Voltak cégek, amelyek ki tudták használni a kínálkozó lehetőségeket, például olyan gyártási technológiákba ruháztak be, amelyekkel azonnal reagálni tudtak a kialakult piaci igényekre. Másoknak a lassulás adott alkalmat arra, hogy átgondolják startégiájukat, és egyfajta „nagytakarítást” tartsanak. Jobbágy Dénes szerint az sem véletlen, hogy a Széchenyi Alapok befektetési aktivitása az ötszörösére ugrott egy év alatt: elsősorban az új irányok hoztak komoly sikereket. Emellett kulcsszerepük volt több BÉT kibocsájtásban is: 16 hónap alatt megduplázhatták a pénzüket, akik a Széchenyi Alapok, mint vezető befektető mellett vettek részt tőzsdei tőkeemelésekben.

Hogy alakult az elmúlt időszakban a Széchenyi Alapok befektetési aktivitása? Mennyire volt hatással a vírushelyzet a befektetésekre?

A befektetési aktivitásunkra nem feltétlenül a vírushelyzet volt hatással, sokkal inkább az, hogy új irányok felé indultunk el, szélesítettük a lehetőségeinket, növeltük a befektetéseink méretét. Ennek következtében egy év alatt többet fektettünk be, mint előtte kilenc év alatt összesen. Megötszöröztük befektetési aktivitásunkat, a 2019-es 3 milliárd forinthoz képest 2020-ban már 15 milliárd forintot helyeztünk ki, ezzel az egyik, legaktívabb befektetők voltunk az országban.

A legnagyobb múltra visszatekintő állami tőkealapként most már több mint százhúsz befektetésünk van, ebből mintegy 80 aktívan működik.

Persze vannak olyan szektorok, amelyeket jobban megérintett a vírushelyzet, mint például a turizmus, a vendéglátás. Van például egy vendéglátóipari szoftvert fejlesztő csapatunk, akiknek nagyon nehéz volt az elmúlt másfél év, őket rugalmas és együttműködő hozzáállásunkkal próbáltuk segíteni.

Egyértelműen látszik az is, hogy sokan próbálták kihasználni a covid miatt kialakult helyzetet. Ismerünk egy sikeres hazai vállalatot, aki tetőfóliagyárat tervezett megvásárolni, de erről menet közben kiderült, hogy remekül alkalmas orvosi fólia előállítására is. Ennek következtében az addigi tevékenysége hirtelen jelentősen felértékelődött.

A Gránit Bank, ahová Pre-IPO termékünkkel fektettünk be, szintén nyertese volt ennek az időszaknak, hiszen a digitális bankolás sokkal jobban fontosabbá vált hétköznapjainkban. Hozzájuk is azzal a céllal fektettünk be, hogy várhatóan néhány éven belül tőzsdére lépjen a bank.

A CER-Cargo vasúti szállítmányozó cégbe is invesztáltunk tőkét: náluk nem jött jól, hogy a vírushelyzet miatt a szállítmányozás lelassult, esetenként teljesen szünetelt, de mi stabil, türelmes tőkepartnerként hosszútávon gondolkozunk.

Azt tapasztaltam, hogy sokan arra használták ki a leállást, hogy kicsit átgondolják a cégük jövőjét, vagy elvégeztek egyfajta nagytakarítást, alaposan átvizsgálták az üzletmenetet – azaz olyan tevékenységeket végeztek, amire a mindennapokban csak a legritkább esetben jut idő.

Mik voltak a meghatározó projektek, és mik azok az új területek, amikbe belevágtak?

Nehéz kiemelni néhány projektet, sűrű hónapok vannak mögöttünk. Az látszik, hogy a tőzsdei cégek viszonylag jól átvészelték ezt az időszakot. Vezető befektetők voltunk majd mindegyik Xtend bevezetésnél is: a Megakrán, a DM-Ker és a Gloster közül a Gloster és a DM-ker abszolút nyertesként jött ki ebből a helyzetből.

A speciális emeléstechnikai és gépsor telepítési feladatokat ellátó Megakránnál volt egy kisebb átmeneti visszaesés a megrendelésekben, de most a piacuk felpörgött és komoly együttműködési tárgyalásokat is folytatnak, a közelmúltban részvényárfolyamuk közel megduplázódott.

Az AutoWallisba is befektettünk, a részvényárfolyam azóta szárnyal, a gazdasági fellendülést és az akvizíciós stratégiájukat a piac igencsak pozitívan értékeli.

A tőzsdei portfóliónkkal átlagosan alig több mint 1 év alatt – jelenlegi tőzsdei árfolyammal számolva – közel 3 milliárd forint nem realizált hozamot értünk el, ezzel ez az egyik legsikeresebb termékünk jelenleg. Ebből látszik, hogy jó üzlet volt a Széchenyi Alapokkal együtt befektetni. Hivatalosan még nem kommunikáltuk, de itt emelném ki, hogy egyfajta alapok alapja típusú befektetésekbe is belevágtunk. Hamarosan bejelentünk majd egy már megvalósult tranzakciót is ezen a területen. Ezen túl amit már korábban is bejelentettünk, az a Billingo, ami szintén egy nagyon izgalmas új Széchenyi Alapok befektetés, melyre rendkívül büszkék vagyunk.

Mennyire lát a következő években is fantáziát a magyar tőzsdében, és mennyire erősödhet meg a kisebb cégek belépését támogató Xtend piac? A Széchenyi Alapok tervezi, hogy az Xtendre visz cégeket?

Köztudott, hogy a Széchenyi Alapok tulajdonosa a Magyar Állam, a tulajdonosi joggyakorló a Pénzügyminisztérium. A mi feladatunk, – amellett, hogy hozamot érjünk el a befektetéseinken – hogy megpróbáljuk kiszolgálni azokat a gazdaságpolitikai célokat, amelyeket a kormány kitűzött. Továbbra is határozott cél a magyar tőkepiac és a hazai tőzsde erősítése:

a Pénzügyminisztérium és a Budapest Értéktőzsde együttműködésének egyik legfontosabb lépése volt, hogy létrehoztunk egy alapot, amely kifejezetten ezeket a befektetéseket segíti.

Amíg egy cég egyedül, önmagában nem tudta volna elérni a jegyzési minimum küszöböt, velünk együtt ez sikerült. Ez a Megakrán-kibocsátásnál látszott leginkább: akkor még korlátozottabbak voltak a lehetőségeink, csak az EU-s Általános Csoportmentességi Rendelet szabályai mentén tudtunk tőkét emelni és tulajdonossá válni, amelynek következtében az érettebb cégek esetében a 40 százalékos korlát felső limitet szabott a befektetésünk mértékére vonatkozóan, ezáltal az eredeti szándéknál csak kisebb tőkeemelési kör tudott megvalósulni.

Az új, módosított piaci befektetői szabályainknak megfelelően azonban magánbefektetővel együttes társbefektetés esetében lehetőségünk van immár 30%-os magánbefektetői hozzájárulással, úgynevezett pari passu – egyenrangúsági – elv mentén úgy befektetnünk, hogy az adott tőkeemelési körben mi biztosítjuk a tőkeemelésnek akár a 70%-át.

A Megakrán esetében nem volt túljegyzés, de a módosított termékünkkel a többi Xtend-belépőnél már igen. Ez azért volt így, mert mögénk, mint vezető befektető mögé felsorakoztak a kisbefektetők, és a többi nagy alap is. Folyamatosan figyeljük a potenciális befektetési lehetőségeket, és folyamatosan tárgyalunk. A nyílt befektetési konstrukciót részesítjük előnyben, ahol együtt fektetünk be, és utána együtt is szállunk ki a cégből. Ennek egy negatívuma van: az alapító nem biztos, hogy el szeretné adni azt a céget egy 6-7 éves befektetési periódus után, amit éveken át nevelgetett.

Sok esetben ezért a tőzsde az ideális exit, ahol az alapító maga is tulajdonos tud maradni.

Az Xtend egy belépő kategória a vállalatoknak, így nincs túl nagy likviditás a részvényforgalomban. Ha ott kialakul egy komolyabb likviditás vagy idővel feljebb lép sztenderd vagy prémiumkategóriába a cég, akkor az nekünk egy tökéletes exitet jelenthet, mivel az alapító ugyanúgy meg tudja tartani a kontrollt, és transzparensebb működés mellett ott tud maradni a vezetésben. Sokat bővült a mozgásterünk az elmúlt időszakban. Ennek egyik legfontosabb eleme, hogy a világ bármely országába befektethetünk. A lényeg, hogy legyen benne magyar érdek. Ezzel támogatjuk a meghirdetett „kifektetési” politikát. Például most tárgyalunk egy nagy régióbeli céggel is, amely egy magyarleányvállalaton keresztül szeretne terjeszkedni akvizíciókkal.

A nyáron jelentették be, hogy inkubátorokkal és akcelerátorokkal indítanak startup programot. Hol tart ez a program, és mennyire találta meg a helyét a magyar piacon?

A piacon most komoly pénzbőség van kockázati tőke szempontból. Az azonban talán nem annyira nyilvánvaló, hogy ennek mintegy 90 százaléka állami vagy EU-s hátterű forrás. Állami tulajdonú nagy tőkealap-kezelők viszont ketten vagyunk az MFB Csoporttal. A többi alapot, mint például az EXIM alapjait is magán alapkezelők kezelik. Amiatt, hogy ők magánbefektetőként jelennek meg, szeretünk velük együtt befektetni, mert ily módon a befektetés piaci feltételek mellett valósul meg.

Nem véletlen az sem, hogy elindítottuk a startupokat támogató programunkat: itt mi nem startupokba akarunk fektetni, mert ehhez a Hiventures-nek van egy nagyon jó terméke, amit eredményesen működtetnek. Mi alapvetően azokba fektetünk, akik startupokkal foglalkoznak, sok energiát tesznek bele, nemcsak tőkét adnak, hanem a szakmai kapcsolatrendszerüket, termékfejlesztési tudásukat is hozzáadják, és napi szinten nevelik ezen cégeket.

Nem titkolt célunk, hogy szeretnénk, hogy a piaci szemlélet is jobban megjelenjen.

A már bizonyított csapatokba, inkubátorokba és akcelerátorába tervezünk fektetni. Mint gazdaságpolitikai aktorok, az egész ökoszisztémára szeretnénk odafigyelni, hogy ez egy egészséges, hatékony és jól felépített piramis legyen.

Több mint 20 jelentkezést regisztráltunk a felhívásra, többszörös tőkeigénnyel, ezeknek most folyik a kiértékelés. A legfontosabb mutató számunkra a csapat track recordja, azaz, hogy kik, mennyi pénzből, milyen vállalatokat tudtak létrehozni, milyen hatékonysággal fektettek be, mennyire voltak ügyesek, mennyire tudták a célvállalkozásokat segíteni, és utoljára, de nem utolsó sorban: mennyire értékes cégeket segítettek létrehozni! Nagy meglepetések nem értek minket, van számos elismert piaci szereplő, aki jelentkezett.

Ez egyértelműen pozitív, azt mutatja, hogy van egy határozott bizalom irányunkba. Ugyanakkor ez nem egy street típusú pályázat, nem zárult le éjfélkor: úgy látjuk, hogy a 10 milliárd forintos keret pillanatok alatt elfogy, azzal, hogy a tőkét ütemezetten fogjuk kihelyezni. A projektet egy folyamat kezdetének tartjuk, a kiszámítható stabilitást és a hosszú távon gondolkodást szeretnénk elősegíteni. A kiválasztott partnereink esetén lesz időnk türelmes befektetőnek lenni, nincs olyan kapkodás, mely alapján kényszerből idő előtt kellene kiszállnunk.

Várhatók új befektetési programok? Mik az új befektetések irányai?

Igen, az új programok indítása stratégiai cél. Kialakítottunk egy generációváltó terméket: a rendszerváltás előtti évtizedben és azt követően indult cégek, sokszor kis-és középvállalatok, melyek jellemzően a mezőgazdaságban, az iparban a beszállítói láncokban tevékenykednek, és nagyon fontos részei a magyar gazdaságnak. Ezekre a cégekre számítunk, építünk rájuk.

A generációváltásnál jellemzően nagy mennyiségű tőkére van szükség a korábbi tulajdonos kivásárlásához. A mi részvételünk előnye, hogy az alapjaink futamideje hosszabb, a konstrukciónkban nincs fokozatos visszavásárlási kötelezettség csak lehetőség a célvállalat számára, mivel mi türelmes befektetést tervezünk, ahol az elsődleges exitünk akár egy tőzsdei bevezetéssel is megvalósítható. Erre is tervezünk egy nagyobb ívű befektetési programot, melyben egykapus rendszert kínálunk majd, ahol a teljes tranzakció banki finanszírozás nélkül is megvalósítható lesz úgy, hogy befektetésünk egy része a zárást követően utólagosan refinanszírozható lesz egy olcsóbb banki termékkel. Ez jelentősen gyorsítani fogja a tranzakciók megvalósulását.

A másik hangsúlyos terület a fenntarthatóság, mely rendkívül komplex kihívást jelent. Én úgy látom, hogy zajlik egyfajta újragondolása a beszállítói láncoknak. A fenntarthatóságról, ESG-ről egyre többet hallunk, mindenkinek van már ilyen politikája, stratégiája és értelemszerűen a befektetéseknél is egyre meghatározóbb szempontok lesznek a jövőben, de valójában már napjainkban is. Mi azon gondolkodunk, mit lehetne tenni, hogyan lehetne olyan új irányokat meghatározni, ami ezeket érdemben előmozdítja. Nekünk is van már konkrét „zöld” befektetésünk, amire szintén nagyon büszkék vagyunk: az Electron Holding fotovoltaikus naperőműveket fejleszt, kivitelez és működtet és hatalmas léptekkel haladnak előre, piaci súlyuk fokozatosan növekszik. Sok hozzájuk hasonló befektetésre van még szükségünk.

Nemrég született egy együttműködési megállapodás a Széchenyi Alapok és az Óbudai Egyetem között. Mennyire tudják a gyakorlatban segíteni az egyetemi oktatást, és hol kapcsolódhat be a felsőoktatás a magyar befektetési ökoszisztémába?

Augusztusban írtuk alá az együttműködési megállapodásunkat az Óbudai Egyetemmel. A partnerség célja, hogy a felek – konkrét közös projektek megvalósítása mellett – szakmai céljaik érdekében együttesen mozgósítsák tudásbázisukat és képességeiket. A közös munka a tervek szerint kiterjed a Széchenyi Alapok által biztosított szakmai konzultációra, témavezetésre, oktatási feladatokra és gyakorlati helyeket is elérhetővé tesz a Keleti Károly Gazdasági Kar hallgatói számára. Az egyetem oktatói, kutatói pedig lehetőséget kaphatnak arra, hogy akadémiai munkájuk eredményét a csapatunkkal, és a program iránt érdeklődő portfóliócégek vezetésével együttműködve a gyakorlatban is teszteljék és szükség szerint átültessék.

Szeretnénk az egyetem hallgatóit, munkatársait bevonni a projektekbe, akár az üzletfejlesztés területén, akár prototípus fejlesztésbe, gyártásba. Az egyetem egyre inkább piaci alapon szeretne működni, ezért egy komplex és gyümölcsöző együttműködésre számítok, aminek egyre több ága lehet a jövőben.

