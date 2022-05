Közösségi finanszírozással bővülne az egyik legígéretesebb magyar sörfőzde

Portfolio 2022. május 09. 12:30

A Fehér Nyúl Sörfőzde nemcsak prémium söreivel, de jellegzetes grafikai illusztrációival is nevet szerzett magának a sörkedvelők körében, most pedig egy merőben szokatlan tőkebevonási módszerrel, közösségi finanszírozással teremtenék meg további növekedésük alapjait. A lépéssel bevallottan nemcsak a forrásbevonás a céljuk, amire más, hagyományos csatornák is rendelkezésükre állnának, hanem egy olyan közösségépítés, melynek keretében fogyasztóik még közelebb kerülnek a sörfőzés és a különleges főzetek világához, miközben maguk is részesednek egy nagy növekedési potenciállal működő társaság üzleti sikereiből, sőt, a távlati célok között a tőzsdére lépés lehetősége is felsejlik.