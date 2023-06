Nyílik az olló a megtakarításoknál, 10-ből 4 magyarnak van csak legalább félmilliója

A magyar lakosság nagy része nem rendelkezik komolyabb megtakarítással, a többség pedig legjobb esetben is stagnálást vár a megtakarított, befektetett összegek terén a következő 1 évben – derült ki az Impetus Research friss, a hazai 18-69 éves lakosság körében készített online reprezentatív felméréséből. A válaszadók negyede számít arra, hogy növekedni fognak megtakarításai, befektetései egy éven belül. A pénzügyi megtakarítással rendelkezők jelentősen magasabb arányban számítanak javaik gyarapodására.

A lakosság csupán negyede gondolja azt, hogy növelni tudja megtakarításainak, befektetéseinek összegét a következő 12 hónapban, jelentős növekedésre pedig 8 százalék számít 2023 tavaszán. Tízből négy honfitársunk stagnálásra számít, tízből hárman viszont úgy vélik, hogy a jelenlegihez képest kevesebb megtakarítással fognak rendelkezni egy év múlva. A lakosság 18 százaléka jelentős csökkenésre számít egy éven belül.

A jellemzően magasabb jövedelmű, jobb anyagi helyzetben lévő csoportok érthető módon nagyobb arányban várnak javulást e téren, így a közép-magyarországi régióban lakók, illetve a magasabb fizetésből élők kedvezőbben látják a jövőt e tekintetben. Érdekes módon pont a fiatalabbak a leginkább optimisták a megtakarításaik alakulásával kapcsolatban rövid távon, az életkor növekedésével pedig csökken a gyarapodást várók aránya. A 18-29 éves fiatalok 40 százaléka számít megtakarításainak növekedésére, 15 százalékuk jelentős mértékben. Ezzel szemben a 45 évnél idősebbek körében már csak 18 százalék vár bármilyen emelkedést megtakarítási, befektetési területen, jelentős emelkedést már csak 3 százalékuk prognosztizál.

Az Impetus Research 2023. tavaszi felmérése alapján

a lakosság mindössze 40 százaléka rendelkezik legalább 500 ezer forintos pénzügyi megtakarítással vagy befektetéssel.

Ez a félretenni tudó réteg sokkal optimistábban tekint a közeljövőbe, hiszen közülük több mint kétszer annyian számítanak megtakarításuk gyarapodására, azokhoz képest, akiknek a minimális megtakarítás elérése egyelőre még csak cél. A tehetősebbek körében a félretett pénz csökkenésével is kevesebben számolnak: csak negyedük gondolja, hogy vagyona erodálódni fog a következő egy évben, két ötödük pedig növekvő megtakarításokkal kalkulál egy éves időtávban. Ezzel szemben a fél milliós tartalékkal nem rendelkezőknek mintegy egyharmad része számít negatív változásra pénzügyeiben ez időszakban. Minden második fő közülük vagyonának megtartását reméli, és 17 százalékuk gondolja azt, hogy nagyobb pénzügyi megtakarítással rendelkezhet jövő tavasszal.

„Jelen gazdasági helyzetben akár pozitívan is értékelhetjük az eredményeket, a reáljövedelmek tartós csökkenése mellett akár kedvező is lehet azok aránya, akik arra számítanak, hogy megtakarításaik növekedni fognak. Emellett azonban a vagyoni koncentráció további erősödésére számítunk a következő időszakban is. Az adatokból arra következtethetünk, hogy

a vagyoni olló tovább fog növekedni a magyar lakosságon belül, egyre kisebb körnek lesz több megtakarított pénze, ha a várakozások teljesülnek.

Azok, akik eddig sem tudtak felhalmozni egy minimális pénzügyi vagyont, várhatóan nem tudják javítani helyzetüket, örülhetnek, ha nem csökken eddigi megtakarításaik összege.” – kommentálta az eredményeket Schauermann Péter, az Impetus Research üzletfejlesztési vezetője.

