Megéri a régió blue chipjeibe fektetni: gyorsan növekszik a legnagyobb hazai ETF

Április közepétől vásárolhatók meg annak a tőzsdén kereskedett befektetési alapnak (Exchange Traded Fund, ETF) a befektetési jegyei, amely a kelet-közép-európai régió hét országának legnagyobb forgalmú és kapitalizációjú részvényei közül maximum huszonötöt tartalmazhat. A termékkel azok a befektetők is hozzáférhetnek régiónk vállalati topligájához, akiknek nincs piaci ismerete ebben a térségben. Az OTP CETOP ETF érdekessége, hogy három partner, az OTP Alapkezelő, az OTP Global Markets, illetve a Budapesti Értéktőzsde közös projektjeként jött létre: a Portfolio most további részleteket is megtudott a fejlődéséről és a további tervekről.