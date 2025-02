Érdemes lehet most beszállni az AI-szektorba

Alapjaiban rendítette meg az eddigi hierarchiát a mesterségesintelligencia-iparágban a DeepSeek megjelenése, megzuhantak az amerikai tech óriások részvényei is. Valóban átrajzolhatja a kínai AI a piaci trendeket? Hogyan profitálhat a befektető a nagy mozgásokból? Többek között ezekre a kérdésekre válaszolt a Portfolio-nak Tombácz Dóra Katalin, az OTP Alapkezelő portfolió menedzsere.

Portfolio Investment Day 2025 Február 18-án lesz a Portfolio investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A kínai DeepSeek januári berobbanása megrázta a teljes amerikai AI-szektort, és a tőzsdén eladási hullámot váltott ki, ami a legnagyobb tech részvények árfolyamát is lehúzta. Mi lesz a következő lépés, hogyan reagálhat középtávon a piac?

A DeepSeek, amelyet egy kínai cég dobott piacra, egy - állításuk szerint - rövid idő alatt fejlesztett AI, ami hasonló minőségű és képességű, mint a legújabb amerikai versenytársai, viszont sokkal kevesebb kalkulációs és infrastrukturális kapacitást használ fel. A már-már törhetetlennek tűnő kapacitás bővülési trendet a hírek megrázták, nagyságrendileg 20%-os esést előidézve az érintett Nvidia árfolyamában. Ám az árfolyam már másnap az esés felét korrigálta!

A mesterséges intelligencia modellek olcsóbbá válása több, ezzel foglalkozó elemző szerint pozitív hír a tőkepiacoknak, mivel felgyorsíthatja újabb termékek és szolgáltatások fejlesztését, és szélesebb körűvé teszi az AI felhasználását. Én azt gondolom, hogy ez a hír nem fogja fundamentálisan megingatni a piacot, vagy átrajzolni a trendeket. Egy kis megnyugvás már most is látszik, de ez az esemény azt mindenképpen megmutatta, hogy mennyire sok tőkeáttétes pozíció van a tőkepiacon, és jelentős az automatikus eladások száma is. Látszik, hogy az AI egy volatilis, vagyis változékony, ám sokak által követett szektor. A nagy mozgások előnye nyilván az is, hogy potenciálisan jelentős összegeket lehet vele keresni, ezért is olyan attraktív.

Az ügy kapcsán az USA piacvezető pozíciója is megkérdőjeleződött az AI-terén: meg tudják tartani a pozíciójukat az amerikai vállalatok, érdemes így is fektetni beléjük?

Az USA még mindig jelentős versenyelőnnyel rendelkezik ebben a szektorban. Most úgy tűnik, hogy mindent meg is fognak tenni azért, hogy ezt a technikai vezető pozíciójukat megtartsák.

Nem gondolom, hogy egy ilyen hír miatt megváltozott a világkép, inkább csak élesedik a verseny, ami nagyobb növekedést is előidézhet. Mindenesetre egy ilyen tőkepiaci korrekció a legjobb időpont lehet a beszállásra.



Az elmúlt években kilőttek az AI-részvények, viszont befektetői oldalról gyakran felmerül aggályként, hogy meddig fog tartani a rally, a felfutás. Érdemes aggódniuk a befektetőknek amiatt, hogy egy ponton az AI terén is “kipukkan a buborék”, a kétezres évek tech boomjához hasonlóan?

A jelenleg uralkodó narratíva és a hírekből összegyűjthető jelek - politikai törekvések és tervezett beruházások - nem abba az irányba mutatnak, hogy ez átmeneti trend lesz, ami hamarosan eltűnik.

Sok stabil pénzügyi háttérrel és jelentős befolyással rendelkező cég részese ennek a folyamatnak, nem úgy, mint az említett dotcom lufi kipukkanásánál, ahol sok kis új cég mögöttes termelés nélkül lett túlértékelve. Ugyan vannak elvitathatatlan hasonlóságok is, mint az extrém értékeltségi mutatók, a jelentős kockázati tőkebefektetés jelenléte és a nagy publicitás: mindenki figyelemmel kíséri a történéseket, és az elképesztő visszatekintő hozamokra alapozva nem akar kimaradni.

Bár mindkét esetben „paradigmaváltásról” beszéltek, én az gondolom, hogy az AI „forradalom” jóval megalapozottabb, koncentráltabb piaci részesedéssel rendelkező vállatokra épít, magasabb a technológiai komplexitása, magas a belépési korlát, így jobban biztosított a mögöttes érték. Korrekció természetesen elképzelhető, nagyon sok piaci szereplőnek van pozíciója ezeben a cégekben, és magas a piaci koncentráció, így egy-egy hír nagy mozgásokat tud okozni, mint azt nemrég láthattuk az Nvidia esetében is.

Jelenleg az AI boom legnagyobb nyerteseinek talán a felhőszolgáltatók, az adatközpontok, a tanácsadó cégek mondhatók. Ez változhat a közeljövőben? Milyen újabb szereplők jelenhetnek meg a piacon?

Az AI boom jelenlegi nyertesei az infrastruktúra-szolgáltató cégek (ide tartozik az Nvidia a chipekkel, felhőszolgáltatók mint az AWS, az Azure, vagy a Google, a tanácsadó cégek, mint például Accenture) és a félvezető gyártó és beszállító cégek, mint a TSMC és ASML.

Szerintem ezeknek a cégeknek a pozíciója erős tud maradni, mert a jövőben tervezett fejlesztések is azokon a rendszereken fognak futni, amit ezek a cégek gyártanak, illetve sok beruházás van már most betervezve infrastruktúra bővítésre. Ezek a cégek a jövőben is számíthatnak megrendelésekre, és ahogy az egész iparág növekedni tud, úgy az említett vállalatok is tudnak majd ezzel együtt nőni.

Az várható, hogy ezután a szoftver lesz a fókuszban a következő szakaszban, így a szoftverfejlesztési iparágban valószínűleg számíthatunk több új névre és megoldásra - én ezt a részét is figyelném majd a piacnak.

Az AI elterjedését várom új, eddig nem látott alkalmazási területekre is, valamint a hatékonyabb fejlesztési megoldások és AI biztonsági megoldások irányába. Azok a cégek lehetnek előnyben a jövőben, amelyek csökkenteni tudják a beszállítói kiszolgáltatottságukat, hatékonyabb rendszereket hoznak létre, vagy iparágspecifikus megoldásokon dolgoznak.

Az elmúlt hetek másik központi témája az USA és Kína között kibontakozó kereskedelmi háború: ennek milyen hatásai lehetnek az AI szektorra?

Kiemelt fókuszban van ez a szektor, és a kiéleződött geopolitikai feszültség itt is megmutatkozik. A kialakuló szembenállás kicsit a hidegháborús űrversenyre emlékeztet: látszik, hogy az Egyesült Államok és Kína is versenyben vannak az AI nagyhatalom jelzőért, és ezért sok mindent meg is tesznek. Az USA jelenleg néhány éves előnnyel rendelkezik, hiszen a szoftverfejlesztéshez szükséges technológiát Amerikából és Európából importálja Kína is.

A versenyelőny megtartásának érdekében az Egyesült Államokban már 2022-ben szabályozni kezdték az AI fejlesztésekhez szükséges chipek exportját, de csak 2023 végére sikerült olyan exportkorlátozó intézkedéseket hozni, amik valójában csökkenteni tudták a legfejlettebb chipek kínai felhasználását. Az export korlátozások hatása időben eltolódva fog megjelenni, amikor a jelenlegi adatközpontokat le kell cserélni a kiöregedés miatt.

Tombácz Dóra Katalin, fotó: Németh Dániel OTP

Joe Bidennel szemben, aki hangsúlyt fektetett a biztonsági és átláthatósági elvárások betartatására, Donald Trump egyértelműen bejelentette, hogy a tech szektorban az első és egyetlen cél a fejlesztés. Ezzel próbálja még nagyobb előnybe hozni az amerikai tech cégeket, és elgördíteni azt a kevés szabályozói akadályt is, ami eddig a helyi vállalatok útjában állt. Bejelentette például egy közös vállalkozás létrejöttét a SoftBank, az OpenAI és az Oracle között, így közösen mintegy 500 milliárd dollár finanszírozást tudjanak nyújtani AI infrastruktúra fejlesztésére, ami újabb lendületet adhat a szektornak.

Mindez abba az irányba mutat, hogy az Egyesült Államok akar és fog is beruházni saját AI nagyhatalmi státuszába, és potenciálisan még távolabb kerül az európai szemlélettől, amely a szabályozásra fókuszál jobban. Kiemelt figyelemmel érdemes követni azokat a cégeket, amelyek stratégiai fontossággal bírnak a szektor szempontjából, de geopolitikai konfliktus össztüzébe kerülhetnek, ilyen lehet például a tajvani TSMC.

Ha már mesterséges intelligencia: Annak apropóján beszélgetünk, hogy az OTP Alapkezelő OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alapja március 7-ig jegyezhető, és az alapot Ön kezeli. Miért is érdekes, és lehet jó befektetés ez az alap?

Az alappal olyan vállalatok részvényeinek teljesítményéből lehet részesedni, amelyek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiák és alkalmazások infrastruktúrájának biztosításához járulnak hozzá. Ez egy jelenleg nagyon kurrens és sokak által figyelemmel kísért szektor, ahogyan a fentiekből is kiderült. Szerettünk volna olyan témát választani, amiben van hozampotenciál, emellett érdekes is, és tudjuk, hogy sokan szeretnének részesedni a teljesítményéből.

Az alap hozamát egy mögöttes befektetés, a Solactive Global AI Infrastructure Index NTR-re szóló opció futamidő alatt elért teljesítménye határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a tőkevédelmen felül elérhető hozam az indexben szereplő vállalatok részvényeinek árfolyamalakulásától függ. Azt fontos hozzátenni, hogy amennyiben a kiindulási értékhez képest esetleg csökkenne a részvények árfolyama (de természetesen nem erre számítunk), az alap akkor sem szenved el veszteséget.

Az index, amit választottunk, elsősorban nem AI-fejlesztő szoftver cégeket foglal magában, hanem meghatározó fizikai infrastruktúrát gyártó és fejlesztő cégeket. A szektor az elmúlt pár évben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Néhány olyan cég, amely a számítási kapacitások kiépítésével, a szükséges eszközök/chipek beszállításával, illetve a hálózat fejlesztésével foglalkozik, jelentős piaci előnyre és pozícióra tett szert, amit a magas belépési korlátok miatt jó ideig meg is fog tudni tartani.

Hogyan biztosítja az alap a tőkevédelmet, illetve kell-e devizakockázattal számolni?

Az alap eszközeinek legalább 85%-át kötvényekbe, betétekbe és más kamatozó eszközökbe fektetjük. Ezeknek az árfolyama - például a részvényekkel ellentétben - sokkal kiszámíthatóbb, kamatot és kupont fizetnek, de ami a legfontosabb, hogy lejáratkor visszafizetik a tőkét, így attól nem kell félni, hogy valaki elveszítheti a befektetett pénzét.

Emellett egyáltalán nem kell devizakockázattal számolni, ezt a „veszélyfaktort” teljes mértékben kezeljük az alap menedzselése során.

Van-e lehetőség a futamidő alatti idő előtti kilépésre, és ha igen, milyen költségekkel jár?

A zártvégű alapnak nincs aktív forgalmazása a jegyzési időszak lezárulását követően. Ez azt jelenti, hogy nem lehet a befektetési jegyeket sem megvenni sem eladni a forgalmazón keresztül. Azonban, az alap az indulást követő egy hónapon belül bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére, ahol a tőzsdei részvényekhez hasonlóan lehet vele kereskedni. Arra azonban fontos felhívni a figyelmet, hogy a tőzsdén az árfolyamot a keresleti és kínálati tényezők határozzák meg.

A cikk megjelenését az OTP Alapkezelő támogatta.

A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül nyilvános ajánlattételnek, befektetési ajánlásnak, befektetési tanácsadásnak vagy befektetési elemzésnek. Részletes információk az OTP Alapkezelő honlapján találhatók.

Címlapkép forrása: Németh Dániel OTP

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.