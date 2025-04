Párnaciha? Óriási RIP! – Az ifjak megtakarításainak ETF-ben (is) a helye!

Ötvenhárom százalék mínusz. Ennyit zuhant a Tesla-részvények árfolyama a tavalyi decemberi csúcs óta április végére, hogy aztán pár nap alatt több mint 25%-ot kússzon vissza néhány nap alatt. Az ehhez hasonló sztorik sok kezdő befektetőt rettenthetnek el a tőkepiacok világától. A trumpi vámháborúk okozta árfolyam hullámvasút nem tesz jót az idegrendszernek, és az utóbbi időszak tőzsdeleolvadásai, mint a 2008-as pénzügyi válság vagy a Covid által kiváltott összeomlás is elevenen élnek még a köztudatban, ami nem feltétlenül hat serkentőleg a kockázatvállalási hajlandóságra.

Pedig érdekes módon éppen a pandémiához köthető zuhanás hozta meg sokak, így elsősorban a fiatalok kedvét a tőzsdézéshez, és a Charles Schwab rögvest el is nevezte őket „Generation Investor”-nak. A vezető pénzügyi szolgáltató 2021-es kutatása nem kevesebb, mint 15%-ra tette azon kisbefektetők arányát, akik a covidzuhanás hatására kaptak rá az árfolyam-adrenalinra.

Egy beszállási pont elcsípése igazi bravúr, de ne felejtsük, hogy a részvénybefektetés alapvetően magas kockázattal jár számos más befektetési formához képest. Hosszú távon viszont a „high risk, high return” elv alapján magasabb hozam ígéretével kecsegtet.

Van megoldás, ETF a neve

Adódik tehát egyből a kérdés, hogy nincs-e mégis valami okosság, hogyan lehet vajon a piacok erejét a kockázatok minimalizálásával a vitorlánkba fogni – ráadásul költségkímélő módon? Erre kínálnak egyedi megoldást az ETF-ek, azaz a tőzsdén kereskedett alapok, amelyek meghatározott elvek és stratégiák alapján egy ernyő alá gyűjtenek egy csomó értékpapírt.

Jellemzően egy adott piaci indexet (pl. az ötszáz legnagyobb amerikai céget tömörítő S&P 500) követnek le, illetve különböző ágazatokra, tematikákra (pl. AI, ESG) fűzik fel őket, avagy kötvényeket gyűjtenek csokorba, de devizák vagy kriptovaluták is képezhetik alapjukat.

A „műfaj” népszerűségét mi sem mutatja jobban, hogy immár több mint 10 ezer ETF létezik, ahol tényleg csak a képzelet szab határt a fókusznak. Így vannak bibliai értékeket felkaroló nagy cégek, kisállatgondozással foglalkozó és luxuscikkeket gyártó vállalatok papírjait tartalmazó tőzsdén kereskedett alapok is. Az egész szegmens gyorsulási fázisban van, hiszen mára az USA napi tőzsdei kereskedésének 30%-át teszik ki az ETF-ek, míg a globálisan kezelt ETF eszközök jelenlegi közel 15 ezer milliárd dolláros értéke a PwC által megkérdezettek harmada szerint akár meg is duplázódhat 2029-re.

Szétterített kockázat

Az egyik legerősebb érv az ETF-ek mellett a diverzifikáció, azaz a befektetők egy termékkel csökkentik kitettségüket. A fenti Tesla-esésre visszatérve, ha valaki a vezető technológiai részvényeket lefedő NASDAQ 100 ETF-et vett, amelyben Elon Musk cége szintén szerepel, az nem 53%-ot, csak 14%-esett ugyanazon időszak alatt, mivel a Tesla súlya alig több, mint 2,5% az indexben. Ez a tompító hatás visszafelé is igaz: a növekedési potenciál szintén mérsékeltebb, mint egy-egy adott papír esetében, vagyis az ETF-ek inkább a trendek legképezésére alkalmasak – arra viszont nagyon.

És ez a bizonyos „fontolva haladó” diverzifikáció kifizetődik.

Ha valaki pl. a világszerte 1500 céget lefedő MSCI World indexbe fektet − annak éves átlagos 7,8% hozamával (és a hozamok újrabefektetésével) − számolva, havi 60 euró befektetésével 50 év alatt 400 ezer euróra tehet szert – úgy, hogy ténylegesen csak mintegy 36 ezret fizet be.

Nemcsak a szélesebb körű kitettség porlasztja tehát a kockázatot, hanem az is, ha az ember rendszeresen vásárol, mert így tudja elkerülni, hogy rosszkor, azaz a csúcson vegyen, vagyis amikor – egy Wall Streeten bevett mondás szerint – már a taxisofőr is megmondja a tuti tőzsdei tippet.

A másik aduász, amit az ETF-ek tudnak, az bizony a költséghatékonyság − zene valamennyi befektető füleinek. A széles körben előszeretettel kínált befektetési alapok ugyanis többnyire 2% körüli kezelési költséggel mennek, míg pl. az S&P 500-ot először lekövető SPY 0,09%-on érhető el. Hosszú távon ez is durván összeadódik.

Végül azt se hagyjuk figyelmen kívül, hogy az ETF-ek vásárlásával devizában fektetsz be, vagyis euróban vagy dollárban szerezhetsz kitettséget, és akkor is nyerhetsz rajta, ha gyengül a forint.

Nem kizárólagos, de kihagyhatatlan

Mindezek mellett véssük fel a kapufélfára: az ETF-ek árfolyama is ugyanúgy ingadozik, mint bármelyik részvényé, ezáltal esni is tud rendesen, hiába fed le több instrumentumot. Érdemes tehát egyrészt minél nagyobb – szektorális és földrajzi – diverzifikációt biztosító ETF-eket választani, másrészt pedig a pénzügyi portfóliónk csak egy részét kell, hogy alkossák, hiszen abban igenis helye van más elemeknek is.

Ahhoz azonban kétség sem férhet, hogy minden fiatal (és nem olyan fiatal) befektető számára kötelező – ugyanakkor vásárlás előtt mindenképp szükséges alaposan utána olvasni mindennek, azzal természetesen, hogy a fentiek sem tekinthetők befektetési tanácsnak.

