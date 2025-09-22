  • Megjelenítés
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt! - díjmentes, interaktív előadás

A tőzsde vonzó, mert gyors nyereség illúzióját kelti – de ugyanilyen gyorsan el is tüntetheti a pénzed, ha felkészületlenül ugrasz fejest. A kezdők legnagyobb hibája, hogy az első hétben mindent egyszerre akarnak: nagyot kaszálni, „érzésből” kereskedni, és figyelmen kívül hagyni az alapvető szabályokat. Ez a recept garantált veszteséghez vezet.
Pedig a jó hír az, hogy tudatos hozzáállással, kockázatkezeléssel és a legfontosabb alapok megismerésével te is biztonságosan építheted fel a saját befektetői utadat.

Miről lesz szó?

  • miért a türelem a legértékesebb befektetői eszköz

  • hogyan válassz kezdőként egyszerű, átlátható stratégiát

  • melyek a leggyakoribb hibák, amik azonnali bukáshoz vezetnek

  • miért fontos a kockázatkezelés és a stop-loss használata

  • hogyan érdemes megtenni az első lépéseket – számla, piacismeret, tanulási források

  • miként gondolkodj hosszú távon, hogy ne csak egy hétig tarts ki

Ha szeretnél magabiztosan belevágni a tőzsdei befektetésekbe, ez az előadás a tökéletes kiindulópont.

Tudásszint: Kezdő

Időpont: 2025. szeptember 24. 14:00 - 14:30

Helyszín: az internet

Jelentkezés és további információ.

