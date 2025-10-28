Vagyonkezelés minden mennyiségben − Már csak néhány nap, és jön a szakma exkluzív találkozója

A Portfolio az év végi hajrába kanyarodva tovább emeli a tétet, és ezúttal az aktuális, valamint a 2026-os befektetési, vagyonkezelési és megtakarítási trendeket helyezi középpontba neves külföldi és hazai vagyonkezelők, valamint piaci szakemberek segítségével a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián.
A résztvevők ezúttal szűk körű rendezvényre számíthatnak, ahol még több lehetőség nyílik a személyes kapcsolatteremtésre és networkingre, és ahol a vagyonkezelési piac kihívásaival, az ügyfélkiszolgálás és a technológiai átalakulás új dimenzióival kötetlen formában ismerkedhetnek meg a kiváló előadói gárdának köszönhetően.
A vagyonkezelés két oldala – Mit ad a szolgáltató, és mit akar az ügyfél?
A délelőtti program izgalmas kérdésfelvetéssel indul: hogyan alkalmazkodnak a piaci szereplők az új trendekhez, és melyek a legnagyobb kihívások és lehetőségek? A szekció különlegessége Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és jegybanki eszköztárért felelős ügyvezető igazgatójának előadása, aki az MNB korábban közzé nem tett adataival leplezi le a magyarok megtakarításai szokásait.
A szakmai program két panelbeszélgetéssel folytatódik. Az első kerekasztal a vagyonkezelés jövőjét, lehetőségeit és kihívásait vizsgálja szolgáltatói oldalról, mégpedig az alábbi résztvevőkkel:
- Bálint Attila, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Private Banking
- Bozsogi Tamás, vezető, OTP Private Banking
- Láng Tamás, vezető, Erste Prémium Szegmens, Erste Bank
- Murvai Ildikó, prémium szegmensmenedzsment igazgató, MBH Bank
- Botos Bálint, vezérigazgató, Forestay Alapkezelő
A második kerekasztal-beszélgetés alkalmával Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője faggat vagyonos magyarokat arról, mire vágynak és mit várnak el, ha pénzről van szó. Áron beszélgetőpartnerei:
- Duda Ernő , alapító/elnök, Solvo / Medipredict, Magyar Biotechnológiai Szövetség
- Kovács Nimród , tulajdonos, Kovács Nimród Pincészet
A piac pulzusa – Makrogazdasági helyzetkép és a profik válaszai
A második szekció a globális és hazai makrogazdasági kilátásokra fókuszál, ahol vezető közgazdászok és elemzők adnak átfogó képet a változó környezetről. Zsiday Viktor , a Hold Alapkezelő portfóliókezelője osztja meg tapasztalatait "Meglepetések és nagy csalódások: mit tanultunk 2025-ből és mi vár ránk 2026-ban?" címmel.
A makrogazdasági helyzetképet bemutató kerekasztalban vezető szakemberek osztják meg gondolataikat:
- Oszkó Péter , alapító, vezérigazgató, O3 Partners
- Trippon Mariann , vezető makrogazdasági elemző, CIB Bank
- Tardos Gergely , igazgató, OTP Bank, Elemzési Központ
A szekció zárásaként sikeres portfóliómenedzserek mondják el, hogyan alakítják befektetési stratégiáikat a változó környezetben. Horváth István, a K&H Értékpapír vezérigazgatója moderálja a beszélgetést, amelyben részt vesz:
- Tóth István , szenior portfóliómenedzser, OTP Alapkezelő
- Dudás Máté , szenior portfóliómenedzser, Erste Alapkezelő
- Szőcs Gábor , senior portfoliókezelő, partner, HOLD Alapkezelő
Új dimenziók a vagyonkezelésben – technológia, fenntarthatóság, generációváltás
A délutáni program a vagyonkezelés jövőjét meghatározó kulcstrendekre koncentrál. Duronelly Péter , a Magyar Telekom FinOps Lead & Data Scientist & Analyst Chapter Lead-je mutatja be, hogyan változtatja meg az adatvezérelt gondolkodás és az AI a vagyonkezelési döntéseket.
Az alternatív eszközök, ESG és AI témakörét járja körül a következő panelbeszélgetés, amelyet Kállay András, az Apelso Trust partnere és igazgatósági tagja moderál. A beszélgetés résztvevői:
- Miklós Rozália , Managing Director, Head of the Budapest Office, MSCI
- Erdélyi Zombor , vezérigazgató-helyettes, Gránit Alapkezelő
- Pleschinger Gyula Márk , Head of Private Wealth Management, WOOD & Co.
Az eseményt Bereczki Enikő generációkutató gondolatébresztő záró előadása koronázza meg, amely a generációváltás hatásait vizsgálja a vagyonkezelésben, különös tekintettel az Y és Z generáció megváltozott ügyféligényeire.
Első alkalommal: Portfolio Vagyonkezelési Díjak
A 2025-ös rendezvény különlegessége, hogy a Portfolio idén először egyedülálló szakmai díjakkal ismeri el a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac kiemelkedő teljesítményeit.
Az elismerések olyan kategóriákban születnek meg, mint az "Év Alapkezelője", az "Év Private Banking Szolgáltatója", "Év Portfóliómenedzsere" vagy az "Év Fenntartható Befektetési Megoldása". A díjátadó célja, hogy objektív adatok, iparági szavazatok, közönségvisszajelzések és független szakmai zsűri döntése alapján mutassa be, kik formálják ma a magyar befektetési szektor jövőjét.
Regisztráció és részvétel
Ne maradj le erről az egyedülálló networking lehetőségről! A Portfolio Professional Investment Day 2025 a banki, biztosítói, alapkezelői és privátbanki vezetők, portfóliómenedzserek, vagyonkezelők, valamint a kapcsolódó területek szakemberei számára kínál páratlan szakmai és üzleti kapcsolatépítési lehetőséget. A regisztráció és további információk a konferencia hivatalos weboldalán érhetők el.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
