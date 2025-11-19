  • Megjelenítés
Hol éri meg ma ingatlanba fektetni? - Sokakat meglephet a válasz
Befektetés

Hol éri meg ma ingatlanba fektetni? - Sokakat meglephet a válasz

Portfolio
A Portfolio Investment Day konferenciánkon a meghívott szakértőinkkel megvizsgáltuk a magyar tőzsdén lévő legaktuálisabb befektetési sztorikat, de szó esett a forinterősödésről, és arról is, hogy mennyire drága most a hazai ingatlanpiac. De nem csak magyar ingatlanokról volt szó: a résztvevők megtudhatták, hogy miért érdemes Balin, illetve Dubajban befektetni.

Alapkezelői kerekasztal

Pintér András, az Apelso Capital Alapkezelő befektetési igazgatója szerint az európai periféria országok felülteljesítésének trendje fenn fog maradni jövőre a gazdasági növekedés tekintetében, hiszen például a német ipari termelés nagyon kedvezőtlen helyzetben van. A magyar és lengyel piac nagy hajtóereje változatlanul fennáll: itt vannak magas profitalibiltiású bankok, alacsony értékeltségek és megvannak a diszkontok. Görögország is jó sztori, illetve Olaszországban érdekes lehet a bankszektor.

A szakember rámutat, hogy a devizateljesítmény is jelentősen befolyásolja a befektetések kilátásait, és a forint előbb-utóbbi gyengülése mélyen van integrálva a hazai szereplők fejében. Így fogalmazott:

Ez sokáig egy olyan hátszél volt, amit észre sem vettünk a múltban, az idei év viszont nagyon erős figyelmeztetés ebből a szempontból.

Böröczky Dezső, a Gránit Alapkezelő stratégia és üzletfejlesztési vezetője rámutatott, hogy az abszolút hozamú szemlélet egyre inkább teret nyer a befektetési alapoknál, a rugalmasságkeresés és az adaptív stratégia egyre vonzóbb a befektetők számára.

Még több Befektetés

Céláremelés érkezett a Graphisoft Parkra

Sokkoló figyelmeztetés, ez most a legveszélyesebb tőzsdei buborék a profik szerint

Elérkezett az ítélet napja: ma megpecsételődhet a tőzsdék sorsa

Az eurizációs jelenséggel kapcsolatban hozzátette a szakember, hogy a nagy forinterősödés előtt a befektetők jellemzően egyre inkább növelték az eurós kitettségeket, éppen ezért

a mostani egy nagyon kijózanító folyamat

- ez a trend éppen ezért fordulni fog szerinte.

Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája szerint

hosszú távon érdemes Amerika-túlsúlyú portfóliót tartani, de átrotálva a defenzív szektorok felé.

Európában a közép-európai régió továbbra is olcsónak számít, a tisztán magyar fókuszú szemléletet érdemes lehet ebben az irányban kibővíteni.

A szakember szerint a külföldi részvénykitettséget továbbra is érdemes devizában tartani, ez egyrészt azért van így,

mert a mostani szintekről inkább forintgyengülésre lehet számítani.

Bánhalm szerint ráadásul nagyon jó kiegyensúlyozó elemként kell értelmezni a deviza-kitettséget, ezért szerinte továbbra is érdemes legalább 30 százalék körüli devizakitettséget tartani a portfóliókban.

_S6A8346

Mi történik az AutoWallis-al?

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója előadása elején az autóipari kilátásokról beszélt: szerinte folyamatban lévő szerkezeti átalakulás zajlik éppen az új autók értékesítésében Európában, a legfontosabb trend talán itt az elektrifikáció. A kínai technológiai ugrás kihagyta a benzin-és dízelmotoros fejlesztéseket, illetve a határozott pártutasítással megtámogatott 20 év vezetett oda, hogy immár túltermelés van a kínai piacon az autóipari termékekből, és zajlik az exportdömping Európába."Az állami beavatkozások jelentősen befolyásolták a keresletet az európai elektromos autók felé" - tette hozzá a vezető, többek között Norvégiát hozta fel itt példaként. Két fontos trendet említett még a kilátások és a környezet tekintetében: a hagyományos márkák felvásárlását, illetve a kis autók eltűnését.

A vezető szerint a fentiek ismeretében kihasználandó lehetőség a hazai szereplők számára

a belépő kínai márkák képviselete, és itt jön be a képbe az AutoWallis.

A vállalat elsősorban a dinamikusan növekvő, illetve a prémium új belépő márkákra épít, lehet itt gondolni a BYD-ra vagy akár a NIO-ra.

Ezt követően a vezető ismertette az AutoWallis befektetők számára fontos jellemzőit és sarokköveit, kiemelve, hogy a vállalat az első hazai integrált mobilitási szolgáltató és gépjármű disztribútor.

_S6A8544

Magyar tőzsdei sztorik – Milyenek a kilátások a befektetői kapcsolattartók szemével?

  • Majzik Viktor, a Waberer's befektetői kapcsolattartója elmondta, hogy a biztosítási és a logisztika szegmens is külön stratégiával rendelkezik. A következő évek főként akvizícióikról fognak szólni előbbi szegmensben, míg a logisztika esetében kiemelte, hogy a cég olyan méretet ért el, hogy képes a globális ellátási láncba is bekapcsolódni. Kockázatként a biztosítási szegmens esetében az esetleges szabályozási változásokat említette, a logisztika esetében a makrogazdasági trendek lettek kiemelve.
  • Székely Gábor, az AutoWallis befektetői kapcsolatok igazgatója szerint az a fontos, hogy a tőkepiaci működésen keresztül nőtt hatalmasat a vállalat. Kiemelte a Közép-Kelet európai régiót, ahol nagy a potenciál, emellett pedig a régió alulértékeltségét is aláhúzta. Szerinte azok számára lehet érdekes a cég, akik hisznek az autóiparban, a diverzifikált portfólióban. Kockázatként ország és régiós kockázatot emelt ki.
  • Teremi Márton, a Mol Csoport befektetői kapcsolattartója elmondta, hogy a Mol egy hosszú távú sztori, 14 százalékos éves átlagos hozammal (dollárban kifejezve), kiemelte még a vállalat által kialakított értékláncot. A kihívásokkal kapcsolatban három szempontot emelt ki: megengedhetőség, fenntarthatóság, ellátásbiztonság.
  • Várkonyi Diana, a Magyar Telekom tőkepiaci kapcsolatok Hub vezetője elmondta, hogy erős pillére a stratégiának most a hálózatfejlesztési sztori ebben a beruházás igényes iparágban. Kiemelte még a hatékonyságot, illetve a hálózatfejlesztés-beruházást, illetve fontos elemként említette még a munkavállalókat.
_S6A8699

A magyar ingatlanpiac Közép-Európa Nvidiája?

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője, alapítója elmondta, hogy a magyar ingatlanpiac túlárazottság jeleit mutatja, a középrétegek pedig elkezdtek masszívan kiárazódni a piacról. Az Otthon Start ugyan ezen segíthet ezen, de mivel fokozza a keresletet, ezért ez is okozhat problémákat.

A befektetési oldalról vizsgálva elmondta, hogy éves szinten mekkora ingatlanár növekedésre van szükség a 10 éves állampapírhozam elérésére, majd az árváltozás okairól és a támogatott hitelekről is szó esett.

Számottevő nominális árcsökkenésre nem számít, inkább relatív leértékelődés valószínűsíthető.

_S6A8813

Dubaj, a következő 10 év egyik legjobb ingatlanjátéka

2003-2008 között volt az első ingatlanboom Dubajban – mondta el prezentációjában Nagy Miklós Richárd, a Heaven Properties alapítója.

Az elmúlt évben 60 százalékos árnövekedés volt a dubaji ingatlanpiacon, adódik a kérdés, hogy túlfűtött-e az ingatlanpiac.

A fundamentumokat támogatja a dubaji ingatlanpiacon a lakosságszám-növekedés, a másik hajtóerő pedig a turizmus lehet, a következő 15 évben duplázódhat a turisták száma. A biztonsággal kapcsolatban Nagy Miklós Richárd elmondta, hogy a dubaji ingatlanpiac teljes mértékben szabályozott, nem a fejlesztőnek fizet közvetlenül a vásárló, így egy állami garancia áll mögötte.

Dubajban a legnagyobb kockázat, ha nem megfelelő partnerrel dolgozik együtt a vásárló. Megfelelően kell megválasztani a beruházót, mert a beruházási minőségben nagy eltérések lehetnek, rossz minőségű ingatlant rossz minőségű fejlesztőtől nem szabad vásárolni, óvatosan kell befektetni.

_S6A8907

Miért érdemes Balin ingatlanba fektetni?

Magyari Attila, az Exotic Estate ügyvezetője és Magyari Laura értékesítési vezető Bali ingatlanpiacáról tartott előadást, ahol a turisztikai lehetőségeket emelték ki és a magas foglaltsági adatokat.

Kiemelték, hogy befektetőbarát adórendszert hozott létre a kormány, ami stabil alapot adott a turisztikai fejlesztéseknek és viszonylag olcsó be lehet fektetni Balin.

Balin csak indonéz állampolgár és az állam tulajdonolhat lakást vagy házat, erre találták li a leasehold jogot a külföldieknek, ami 30 évre szól, de ez alatt az idő alatt is többszörösen megtérül a beruházás -tette hozzá Magyari Attila.

_S6A8970

Ingatlanpiac kilátásai

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint a magyar ingatlanpiac izgalmas, a tisztán bérleti hozamok nem tűnnek túl kecsegtetőnek, de volt egy jelentős áremelkedés. A befektetéseknek az a lényege, hogy a megfelelő időzítéssel lépünk be és ki a piacra. A legnagyobb hasznot akkor tudjuk elérni, amikor előértékesítési fázisban tudunk vásárolni.

_S6A9150

Kapcsolódó cikkünk

Brutális aranycélárat mondott az elemző, ezeket a részvényeket kell venni

Bemondta a vezető: ez most a legjobb magyar állampapír

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Külföldre talicskázzák a pénzüket a magyarok? - Csattanós választ tartogatnak a friss számok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility