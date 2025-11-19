Hol éri meg ma ingatlanba fektetni? - Sokakat meglephet a válasz

A Portfolio Investment Day konferenciánkon a meghívott szakértőinkkel megvizsgáltuk a magyar tőzsdén lévő legaktuálisabb befektetési sztorikat, de szó esett a forinterősödésről, és arról is, hogy mennyire drága most a hazai ingatlanpiac. De nem csak magyar ingatlanokról volt szó: a résztvevők megtudhatták, hogy miért érdemes Balin, illetve Dubajban befektetni.

Alapkezelői kerekasztal

Pintér András, az Apelso Capital Alapkezelő befektetési igazgatója szerint az európai periféria országok felülteljesítésének trendje fenn fog maradni jövőre a gazdasági növekedés tekintetében, hiszen például a német ipari termelés nagyon kedvezőtlen helyzetben van. A magyar és lengyel piac nagy hajtóereje változatlanul fennáll: itt vannak magas profitalibiltiású bankok, alacsony értékeltségek és megvannak a diszkontok. Görögország is jó sztori, illetve Olaszországban érdekes lehet a bankszektor.

A szakember rámutat, hogy a devizateljesítmény is jelentősen befolyásolja a befektetések kilátásait, és a forint előbb-utóbbi gyengülése mélyen van integrálva a hazai szereplők fejében. Így fogalmazott:

Ez sokáig egy olyan hátszél volt, amit észre sem vettünk a múltban, az idei év viszont nagyon erős figyelmeztetés ebből a szempontból.

Böröczky Dezső, a Gránit Alapkezelő stratégia és üzletfejlesztési vezetője rámutatott, hogy az abszolút hozamú szemlélet egyre inkább teret nyer a befektetési alapoknál, a rugalmasságkeresés és az adaptív stratégia egyre vonzóbb a befektetők számára.

Az eurizációs jelenséggel kapcsolatban hozzátette a szakember, hogy a nagy forinterősödés előtt a befektetők jellemzően egyre inkább növelték az eurós kitettségeket, éppen ezért

a mostani egy nagyon kijózanító folyamat

- ez a trend éppen ezért fordulni fog szerinte.

Bánhalmi Gábor, a K&H Alapkezelő vezető stratégája szerint

hosszú távon érdemes Amerika-túlsúlyú portfóliót tartani, de átrotálva a defenzív szektorok felé.

Európában a közép-európai régió továbbra is olcsónak számít, a tisztán magyar fókuszú szemléletet érdemes lehet ebben az irányban kibővíteni.

A szakember szerint a külföldi részvénykitettséget továbbra is érdemes devizában tartani, ez egyrészt azért van így,

mert a mostani szintekről inkább forintgyengülésre lehet számítani.

Bánhalm szerint ráadásul nagyon jó kiegyensúlyozó elemként kell értelmezni a deviza-kitettséget, ezért szerinte továbbra is érdemes legalább 30 százalék körüli devizakitettséget tartani a portfóliókban.

Mi történik az AutoWallis-al?

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója előadása elején az autóipari kilátásokról beszélt: szerinte folyamatban lévő szerkezeti átalakulás zajlik éppen az új autók értékesítésében Európában, a legfontosabb trend talán itt az elektrifikáció. A kínai technológiai ugrás kihagyta a benzin-és dízelmotoros fejlesztéseket, illetve a határozott pártutasítással megtámogatott 20 év vezetett oda, hogy immár túltermelés van a kínai piacon az autóipari termékekből, és zajlik az exportdömping Európába."Az állami beavatkozások jelentősen befolyásolták a keresletet az európai elektromos autók felé" - tette hozzá a vezető, többek között Norvégiát hozta fel itt példaként. Két fontos trendet említett még a kilátások és a környezet tekintetében: a hagyományos márkák felvásárlását, illetve a kis autók eltűnését.

A vezető szerint a fentiek ismeretében kihasználandó lehetőség a hazai szereplők számára

a belépő kínai márkák képviselete, és itt jön be a képbe az AutoWallis.

A vállalat elsősorban a dinamikusan növekvő, illetve a prémium új belépő márkákra épít, lehet itt gondolni a BYD-ra vagy akár a NIO-ra.

Ezt követően a vezető ismertette az AutoWallis befektetők számára fontos jellemzőit és sarokköveit, kiemelve, hogy a vállalat az első hazai integrált mobilitási szolgáltató és gépjármű disztribútor.

Magyar tőzsdei sztorik – Milyenek a kilátások a befektetői kapcsolattartók szemével?

Majzik Viktor , a Waberer's befektetői kapcsolattartója elmondta, hogy a biztosítási és a logisztika szegmens is külön stratégiával rendelkezik. A következő évek főként akvizícióikról fognak szólni előbbi szegmensben, míg a logisztika esetében kiemelte, hogy a cég olyan méretet ért el, hogy képes a globális ellátási láncba is bekapcsolódni. Kockázatként a biztosítási szegmens esetében az esetleges szabályozási változásokat említette, a logisztika esetében a makrogazdasági trendek lettek kiemelve.

A magyar ingatlanpiac Közép-Európa Nvidiája?

Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője, alapítója elmondta, hogy a magyar ingatlanpiac túlárazottság jeleit mutatja, a középrétegek pedig elkezdtek masszívan kiárazódni a piacról. Az Otthon Start ugyan ezen segíthet ezen, de mivel fokozza a keresletet, ezért ez is okozhat problémákat.

A befektetési oldalról vizsgálva elmondta, hogy éves szinten mekkora ingatlanár növekedésre van szükség a 10 éves állampapírhozam elérésére, majd az árváltozás okairól és a támogatott hitelekről is szó esett.

Számottevő nominális árcsökkenésre nem számít, inkább relatív leértékelődés valószínűsíthető.

Dubaj, a következő 10 év egyik legjobb ingatlanjátéka

2003-2008 között volt az első ingatlanboom Dubajban – mondta el prezentációjában Nagy Miklós Richárd, a Heaven Properties alapítója.

Az elmúlt évben 60 százalékos árnövekedés volt a dubaji ingatlanpiacon, adódik a kérdés, hogy túlfűtött-e az ingatlanpiac.

A fundamentumokat támogatja a dubaji ingatlanpiacon a lakosságszám-növekedés, a másik hajtóerő pedig a turizmus lehet, a következő 15 évben duplázódhat a turisták száma. A biztonsággal kapcsolatban Nagy Miklós Richárd elmondta, hogy a dubaji ingatlanpiac teljes mértékben szabályozott, nem a fejlesztőnek fizet közvetlenül a vásárló, így egy állami garancia áll mögötte.

Dubajban a legnagyobb kockázat, ha nem megfelelő partnerrel dolgozik együtt a vásárló. Megfelelően kell megválasztani a beruházót, mert a beruházási minőségben nagy eltérések lehetnek, rossz minőségű ingatlant rossz minőségű fejlesztőtől nem szabad vásárolni, óvatosan kell befektetni.

Miért érdemes Balin ingatlanba fektetni?

Magyari Attila, az Exotic Estate ügyvezetője és Magyari Laura értékesítési vezető Bali ingatlanpiacáról tartott előadást, ahol a turisztikai lehetőségeket emelték ki és a magas foglaltsági adatokat.

Kiemelték, hogy befektetőbarát adórendszert hozott létre a kormány, ami stabil alapot adott a turisztikai fejlesztéseknek és viszonylag olcsó be lehet fektetni Balin.

Balin csak indonéz állampolgár és az állam tulajdonolhat lakást vagy házat, erre találták li a leasehold jogot a külföldieknek, ami 30 évre szól, de ez alatt az idő alatt is többszörösen megtérül a beruházás -tette hozzá Magyari Attila.

Ingatlanpiac kilátásai

Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője szerint a magyar ingatlanpiac izgalmas, a tisztán bérleti hozamok nem tűnnek túl kecsegtetőnek, de volt egy jelentős áremelkedés. A befektetéseknek az a lényege, hogy a megfelelő időzítéssel lépünk be és ki a piacra. A legnagyobb hasznot akkor tudjuk elérni, amikor előértékesítési fázisban tudunk vásárolni.

