Két évvel elhalasztották a várva várt szupertank gyártását - Nem sikerült berúgni a termelést

A KF51 Panther sorozatgyártásának felfutása a vártnál lassabban halad: a 2027-re tervezett első átadásokat két évvel elhalasztották.

Az eredeti, nagyjából 18 hónapos ütemterv helyett most jelenleg 4–5 éves várakozási idővel kell számolni.

Az új menetrendet Roberto Cingolani, a Leonardo vezérigazgatója ismertette. A páncélosokat a Rheinmetall és a Leonardo közös vállalata, az LRMV gyártja.

Az eredeti tervek 2028-as első szállításról és 2033-as lezárásról szóltak. Korábban még az is felmerült, hogy 2027-ben prototípus jellegű járművek érkezhetnek. Ehhez képest a Leonardo már 2029–2030-ra teszi a kezdést, miközben a program vége formálisan nem változik: a tervek szerint 2031–2032-ben érdemben felgyorsulnának a szállítások.

A csúszásban szerepet játszhatnak az olasz finanszírozási kérdések (SAFE-hitelek), a lokalizációs előírások és más párhuzamos ipari tervek is.

Olaszország összesen 272 Panther beszerzését tervezi, de egyelőre nincs aláírt, kötelező erejű szerződés. Ugyanakkor ez önmagában nem rendkívüli: a tervezett 1 050 Lynx gyalogsági harcjárműből is mindössze 21 darabra van szerződés. A Lynx helyzete a termelés felfuttatásában kedvezőbb, mert a típus már sorozatgyártásban készül Magyarország számára, és részben Ukrajnának is, így könnyebb plusz darabokat beütemezni.

Ezzel szemben a KF51 Panther – bár a Leopard 2A4-re épül – gyakorlatilag teljesen új konstrukció. Új beszállítói láncokat, gyártókapacitásokat és technológiákat igényel, ezért a hosszabb fejlesztési és felfutási idő reális.

A harckocsit korábban felajánlották Ukrajna számára is, ugyanúgy a 18 hónapos ígérettel. Kijev végül nem élt az ajánlattal.

