A KF51 Panther sorozatgyártásának felfutása a vártnál lassabban halad: a 2027-re tervezett első átadásokat két évvel elhalasztották.
Az eredeti, nagyjából 18 hónapos ütemterv helyett most jelenleg 4–5 éves várakozási idővel kell számolni.
Az új menetrendet Roberto Cingolani, a Leonardo vezérigazgatója ismertette. A páncélosokat a Rheinmetall és a Leonardo közös vállalata, az LRMV gyártja.
Az eredeti tervek 2028-as első szállításról és 2033-as lezárásról szóltak. Korábban még az is felmerült, hogy 2027-ben prototípus jellegű járművek érkezhetnek. Ehhez képest a Leonardo már 2029–2030-ra teszi a kezdést, miközben a program vége formálisan nem változik: a tervek szerint 2031–2032-ben érdemben felgyorsulnának a szállítások.
A csúszásban szerepet játszhatnak az olasz finanszírozási kérdések (SAFE-hitelek), a lokalizációs előírások és más párhuzamos ipari tervek is.
Olaszország összesen 272 Panther beszerzését tervezi, de egyelőre nincs aláírt, kötelező erejű szerződés. Ugyanakkor ez önmagában nem rendkívüli: a tervezett 1 050 Lynx gyalogsági harcjárműből is mindössze 21 darabra van szerződés. A Lynx helyzete a termelés felfuttatásában kedvezőbb, mert a típus már sorozatgyártásban készül Magyarország számára, és részben Ukrajnának is, így könnyebb plusz darabokat beütemezni.
Ezzel szemben a KF51 Panther – bár a Leopard 2A4-re épül – gyakorlatilag teljesen új konstrukció. Új beszállítói láncokat, gyártókapacitásokat és technológiákat igényel, ezért a hosszabb fejlesztési és felfutási idő reális.
A harckocsit korábban felajánlották Ukrajna számára is, ugyanúgy a 18 hónapos ígérettel. Kijev végül nem élt az ajánlattal.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2025, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images
Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a novorosszijszki orosz bázist
Semmi sem maradt a szupermodern légvédelmi rakétarendszerből.
Két évvel elhalasztották a várva várt szupertank gyártását - Nem sikerült berúgni a termelést
Pedig vannak érdeklődők.
Költekezhet-e a magyar kormány az adófizetők terhelése nélkül?
Erre csak a 2008-as válságot követő évek kivételes gazdasági környezetében volt lehetőség.
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Nem biztos, hogy Zalaegerszeg ebből hasznot lát majd.
Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból
Borsót törtek az orosz haderő orra alá.
A nyugdíjak akkor is megőrizték vásárlóértéküket, amikor a reálbérek csökkentek
Az Állami Számvevőszék írása.
Rohamra indultak az orosz páncélosok, de arra, ami történt, senki sem számított
Váratlan segítségre leltek az orosz katonák.
Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak
Fordulóponthoz ért az Epstein-ügy.
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.