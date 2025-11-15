Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból

A Szonjasnik blog jelentése szerint az ukrán légierő MiG-29-es gépe sikeres támadást hajtott végre egy közúti híd ellen, amelyet az orosz erők felszerelések és lőszerek szállítására használtak.

A művelet során amerikai GBU-62 típusú irányított légibombát (híresebb nevén JDAM-ER) vetettek be, amely olyan súlyos károkat okozott, hogy az "egy éjszaka alatt történő javítás" lehetősége kizárható.

A közzétett videófelvételen látható a bomba ledobásának és becsapódásának pillanata, amely során

az alapvetően kicsi híd egyik pillére közvetlen találatot kapott és súlyosan megrongálódott.

A kritikus mértékben megrongált híd használhatatlanná vált, ami arra kényszeríti az orosz erőket, hogy alternatív útvonalakat keressenek a térségben.

Az ilyen létesítmények megsemmisítése jelentősen megnehezíti a tüzérség, páncélozott járművek és tartalékok gyors átcsoportosítását, ami további késedelmeket és veszteségeket okoz az orosz hadseregnek.

