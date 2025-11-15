  • Megjelenítés
FONTOS Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak
Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból
Globál

Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból

Portfolio
Az ukrán légierő MIG-29-es vadászbombázója precíziós csapást mért egy orosz utánpótlási útvonalra Zaporizzsja térségében, jelentősen akadályozva ezzel az orosz csapatok logisztikai ellátását - jelentette a Militarnyi.

A Szonjasnik blog jelentése szerint az ukrán légierő MiG-29-es gépe sikeres támadást hajtott végre egy közúti híd ellen, amelyet az orosz erők felszerelések és lőszerek szállítására használtak.

A művelet során amerikai GBU-62 típusú irányított légibombát (híresebb nevén JDAM-ER) vetettek be, amely olyan súlyos károkat okozott, hogy az "egy éjszaka alatt történő javítás" lehetősége kizárható.

A közzétett videófelvételen látható a bomba ledobásának és becsapódásának pillanata, amely során

az alapvetően kicsi híd egyik pillére közvetlen találatot kapott és súlyosan megrongálódott.

Még több Globál

Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Rohamra indultak az orosz páncélosok, de arra, ami történt, senki sem számított

Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak

A kritikus mértékben megrongált híd használhatatlanná vált, ami arra kényszeríti az orosz erőket, hogy alternatív útvonalakat keressenek a térségben.

Az ilyen létesítmények megsemmisítése jelentősen megnehezíti a tüzérség, páncélozott járművek és tartalékok gyors átcsoportosítását, ami további késedelmeket és veszteségeket okoz az orosz hadseregnek.

Kapcsolódó cikkünk

Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Hihetetlen átalakulás: így lett a világ egyik legszegényebb országából gazdasági nagyhatalom
Itt a kormányrendelet, elszállhat a zártkertek ára is
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility