Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a novorosszijszki orosz bázist

Ukrán források állítják, hogy megsemmisült négy Sz-400 Triumf inditóegység a Novorosszijszk elleni támadás során. Az orosz légvédelmi erők emellett két kulcsfontosságú radart is elveszítettek: egy 96N6 korai előrejelző és egy 92N6 célbefogó rendszert.

Figyelembe véve az orosz haderő szervezeti rendjét,

a támadás egy légvédelmi rakétaezred harmadát, lényegében egy teljes rakétaosztályt megsemmisíthetett.

A műholdfelvételek egyelőre ennél kisebb veszteséget mutatnak: három Sz-400-as inditóállomás valóban megsemmisült, de a negyedik árnyéka alapján (sárga kockában felülről a második) nagyon úgy tűnik, hogy csalétek. A radaroknak e megosztott műholdképen semmi nyoma.

A bázison összesen körülbelül 12 Sz-400 Triumf indítóállás volt telepítve. Nagy valószínűséggel további egységek is megsérülhettek a támadásban.

November 14-én éjszaka az SZBU és az ukrán védelmi erők Novorosszijszkot támadták. A különleges művelet célpontja volt az orosz kikötő is, amelyen keresztül a Kreml olajat és gázt exportál.

Reggelre a médiajelentések szerint a dróntámadás leállította az olajexportot. A Reuters két forrása közölte, hogy a Transznyeft felfüggesztette az olajszállítást a kikötőbe. Később a Reuters arról számolt be, hogy a Novorosszijszk kikötője elleni csapás a globális olajszállítmányok 2%-át szakította meg és a világpiaci árak emelkedését okozta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images