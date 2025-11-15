Ukrán források állítják, hogy megsemmisült négy Sz-400 Triumf inditóegység a Novorosszijszk elleni támadás során. Az orosz légvédelmi erők emellett két kulcsfontosságú radart is elveszítettek: egy 96N6 korai előrejelző és egy 92N6 célbefogó rendszert.
Figyelembe véve az orosz haderő szervezeti rendjét,
a támadás egy légvédelmi rakétaezred harmadát, lényegében egy teljes rakétaosztályt megsemmisíthetett.
️First satellite image of the consequences of the strike on the Russian S-400 positions in Novorossiysk. Judging by the visible damage, the strike occurred in the area marked in yellow. If the launchers have not changed their positions since the previous satellite image, it… https://t.co/wPYoRjiiBJ pic.twitter.com/E7bg5bRAEm https://t.co/wPYoRjiiBJ— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) November 15, 2025
A műholdfelvételek egyelőre ennél kisebb veszteséget mutatnak: három Sz-400-as inditóállomás valóban megsemmisült, de a negyedik árnyéka alapján (sárga kockában felülről a második) nagyon úgy tűnik, hogy csalétek. A radaroknak e megosztott műholdképen semmi nyoma.
A bázison összesen körülbelül 12 Sz-400 Triumf indítóállás volt telepítve. Nagy valószínűséggel további egységek is megsérülhettek a támadásban.
November 14-én éjszaka az SZBU és az ukrán védelmi erők Novorosszijszkot támadták. A különleges művelet célpontja volt az orosz kikötő is, amelyen keresztül a Kreml olajat és gázt exportál.
Reggelre a médiajelentések szerint a dróntámadás leállította az olajexportot. A Reuters két forrása közölte, hogy a Transznyeft felfüggesztette az olajszállítást a kikötőbe. Később a Reuters arról számolt be, hogy a Novorosszijszk kikötője elleni csapás a globális olajszállítmányok 2%-át szakította meg és a világpiaci árak emelkedését okozta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a novorosszijszki orosz bázist
Semmi sem maradt a szupermodern légvédelmi rakétarendszerből.
Két évvel elhalasztották a várva várt szupertank gyártását - Nem sikerült berúgni a termelést
Pedig vannak érdeklődők.
Költekezhet-e a magyar kormány az adófizetők terhelése nélkül?
Erre csak a 2008-as válságot követő évek kivételes gazdasági környezetében volt lehetőség.
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Nem biztos, hogy Zalaegerszeg ebből hasznot lát majd.
Videó: ledobta az ukrán MiG-29-es a félelmetes amerikai JDAM-ER bombát, semmi sem maradt a célpontból
Borsót törtek az orosz haderő orra alá.
A nyugdíjak akkor is megőrizték vásárlóértéküket, amikor a reálbérek csökkentek
Az Állami Számvevőszék írása.
Rohamra indultak az orosz páncélosok, de arra, ami történt, senki sem számított
Váratlan segítségre leltek az orosz katonák.
Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak
Fordulóponthoz ért az Epstein-ügy.
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.