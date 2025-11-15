  • Megjelenítés
Rohamra indultak az orosz páncélosok, de arra, ami történt, senki sem számított

Friss jelentések szerint egy gépesített hadoszlop lendült támadásba a Zaporizzsja régióban található Novopavlivka ellen, ahol most is súlyos harcok zajlanak.

Beszámolók szerint három orosz harckocsi és 5-7 gyalogsági harcjármű indult támadásra Novopavlivka ellen. Ezúttal azonban mindenféle veszteségek nélkül elérték a kijelölt célpontot, mivel a donyecki régiót megülő köd elrejtette őket az ukrán drónok elől.

Ilyen, veszteség nélküli páncélozott előrenyomulásra a háború kezdete óta kevés példa akadt.

Legtöbb esetben ugyanis a könnyen felfedezhető orosz páncélosokat az ukrán tüzérség és drónegységek szisztematikusan felőrlik a települések előtti mezőkön.

A DeepState információi szerint ráadásul az egész akcióhoz egy pontonhidat is létesítettek, és a járművek legalább kétszer fordultak, mire felfedezték őket.

A legfrissebb jelentések szerint a faluért vívott harcban az eszközök fele már megsemmisült, de az orosz gyalogság továbbra is jelent van, hovatovább a maradék egységek továbbra is képesek nekik tűztámogatást nyújtani.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

